³¹¤Î¤¤ì¤¤¤¬³¤¤Î¤¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÁó¤º½È¢¡×¤òÃµ¤»¡ªÁí³Û50Ëü¥³¥¤¥ó¡ª¤´¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤Ç»È¤¨¤ë¥³¥¤¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡Ú¤µ¤Ã¤Ý¤í¤´¤ßÈ¯¸«¥¯¥¨¥¹¥È3¡Û¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ËÌ³¤Æ»³¤ÍÎÊ¸²½¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç»¥ËÚ»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤í¤´¤ßÈ¯¸«¥¯¥¨¥¹¥È3¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÂÐºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦CHANGE FOR THE BLUE¡×¤Î°ì´Ä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦³«ºÅ³µÍ×¡§»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¤´¤ß¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¡¢³¹¤ÎÈþ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤é³¹¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤´¤ß¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå300¿Í¤Ë°û¿©Å¹¤Ç»È¤¨¤ë1000¥³¥¤¥ó¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüÄø¡§2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§»¥ËÚ»ÔÃæ¿´Éô¡Ê»¥ËÚ±Ø～ÂçÄÌ～¤¹¤¹¤¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ë
¡¦»²²Ã¿Í¿ô¡§693¿Í
½éÆü¤ËÀèÃå¿Í¿ôÊ¬¤òÆÍÇË¡ª´ü´ÖÃæ¤Î¥æー¥¶ー¿ô¤Ï693¿Í¤Ë¡ª
º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤í¤´¤ßÈ¯¸«¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤é¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤·¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£³¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤´¤ß¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¤Æ³¹¤ÎÈþ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»¥ËÚ¤Î°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÃå300¿Í¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤Ç»È¤¨¤ë1000¥³¥¤¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç100¿Í¤Ë1000¥³¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤«¤é¡¢³ê¤ê»ß¤á¤Îº½¤ò¤¤¤ì¤ë¡Öº½È¢¡×¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²áµî2¥õÇ¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤´¤ß¤ÎÅê¹Æ¿ô¤¬Â¿¤¤¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸½¾ìÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º½È¢¤Ë¤´¤ß¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¿´Íý¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤ÎÂç¾Â¶µ¼ø¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î100¿Í¤Î³¨¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡ÖÅÁÀâ¤ÎÁó¤º½È¢¡×¤¬¤¹¤¹¤¤Î¥¨¥ê¥¢2¤«½ê¤ËÅÐ¾ì¡£»²²Ã¼Ô¤Ïº½È¢¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¥³¥¤¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö¸«²ó¤ê¡×¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á3¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËSNS¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥¨¥¹¥È½éÆü¤Ë¥¢¥×¥ê¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤¬ÀèÃå300¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¥æー¥¶ー¿ô¤Ï693¿Í¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º½È¢¤Ë¤Ï¤´¤ß¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿
³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Î³¨¤¬¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÁÀâ¤ÎÁó¤º½È¢¡×
ÁíÅê¹Æ¿ô4348·ï¡ªº½È¢ÌäÂê¤â²ò¾Ã¡ª
º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÁí¿ô¤Ï4348·ï¡£¤´¤ß¤Î¼ïÎà¤Ï¡Ö¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¡×¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤´¤ß¤ÎÅê¹Æ
º½È¢¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤È±Æ¶ÁÎÏ
¤Þ¤¿¡¢º½È¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤ÊÈâ¤Ë¤è¤ë»ë³Ð¸ú²Ì¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¸ú²Ì¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤Ëµ¬ÈÏ¤ò´µ¯¤¹¤ë¿´ÍýÅª¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¡¢º½È¢¤Ë¤´¤ß¤¬¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢Íî½ñ¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»¥ËÚ»ÔÎ©»ñÀ¸´Û¾®³Ø¹»2Ç¯¤Î»ùÆ¸100Ì¾¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¶¨ÎÏ¼Ô¡¦»²²Ã¤·¤¿¿Í¤ÎÀ¼
¡¦¡Ö¤¿¤À¡Ø¤±¤·¤«¤é¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Àº¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¤ë¹ÔÆ°²Ê³ØÅª¼êË¡¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â¥Ý¥¤¼Î¤Æºï¸º¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÌ³¤Æ»Âç³Ø Âç¾Â¶µ¼ø¡Ë
¡¦¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´¤ß¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»ñÀ¸´Û¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¡Ë
¡¦¡ÖÌ¤Íè¤Î³¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¿§¤Î¤ªµû¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»ñÀ¸´Û¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¡Ë
¡¦¡Ö³¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ªÎÉ¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤·¡ª¡×¡ÊX¤è¤ê¡Ë
¡¦¡Ö³¹¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í～¡×¡ÊInstagram¤è¤ê¡Ë
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ËÌ³¤Æ»³¤ÍÎÊ¸²½¥Õ¥©ー¥é¥à
URL¡§ https://www.j-hocf.com/
³èÆ°ÆâÍÆ¡§ËÌ³¤Æ»¤Î³¤¤Îº£¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤È³¤¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ã¥ó¥³¤·¤Æ¡¢¡ÖËÌ¤Î³¤¤º¤Ã¤È
Èþ¤·¤¯¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CHANGE FOR THE BLUE
¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¡¢¡É¤³¤ì°Ê¾å¡¢³¤¤Ë¤´¤ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2018Ç¯11·î¤«¤é¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
»º´±³ØÌ±¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://uminohi.jp/umigomi/
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/