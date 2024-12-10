¸Å²°ÅÆ´Ý»á¤Ë¤è¤ë·æºîÌ¡²è -¥é¥¤¥Á¡ù¸÷¥¯¥é¥Ö Á°Æüëý-¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¡ù¤Ò¤«¤ê¥¯¥é¥Ö¡ÙExhibition & POP-UP SHOP¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-10a4ac76aada4866c62c-0.jpg ]¡¡¸Å²°ÅÆ´Ý»á¤Ë¤è¤ë¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡Ø¥é¥¤¥Á¡ù¸÷¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¾¯Ç¯Ã£¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡Ö¸÷¥¯¥é¥Ö¡×¤È¡¢¤½¤³¤ËÄë²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥¼¥é¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë9¿Í¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤è¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ø¥é¥¤¥Á¡ù¸÷¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ÎÁ°Æüëý¤Ë¤¢¤¿¤ëÌ¡²è¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¡ù¤Ò¤«¤ê¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Î¸¶²è¤ÈÉÁ¤¤ª¤í¤·ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤ÏÌ¡²è¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢Êª¸ì¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡²ñ¾ìÆâÊ»Àß¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î20Ç¯¤Ç½é¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤Û¤«¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·ºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡¢Ê£À½¸¶²è¤Ê¤É¤òÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸Å²°ÅÆ´Ý»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£-¥é¥¤¥Á¡ù¸÷¥¯¥é¥Ö Á°Æüëý-¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¡ù¤Ò¤«¤ê¥¯¥é¥Ö¡ÙExhibition & POP-UP SHOP¡¡³«ºÅ³µÍ×<Åìµþ²ñ¾ì>¡ü²ñ´ü¡¿2024Ç¯12·î20Æü(¶â)～2025Ç¯1·î5Æü(Æü)¡ü²ñ¾ì¡¿½ÂÃ«PARCO B1F¡¦GALLERY X BY 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https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-4a095cd8d9cd30b00008-2.jpg ]Ê£À½¸¶²è ¼õÃíÀ¸»º¸Å²°ÅÆ´Ý»á¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î¹âÀººÙÊ£À½¸¶²è(3¼ï)¤ò¼õÃíÀ¸»º¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ê£À½¸¶²è¤Ï³ÛÁõ¤Þ¤Ç»Ü¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-a74e57a8261524162968-3.jpg ]Ê£À½¸¶²è¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡¡³Æ27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¼õÃí´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î20Æü(¶â)11:00～2025Ç¯2·î9Æü(Æü)23:59¡¦¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡§2025Ç¯3·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¦¤ªÅÏ¤·ÊýË¡¡§ÇÛÁ÷¤Î¤ß¡Ê²ñ¾ì¼õ¤±¼è¤êÉÔ²Ä¡Ë¡¦¼õÃíÊýË¡¡§GALLERY X BY PARCO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÊONLINE PARCOÆâ¡Ë¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¡§https://online.parco.jp/shop/e/e32779924/ ¡¡¥°¥Ã¥º¾ðÊó[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-85b7b50cf84006e7f878-5.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-c9fe7d7f7f14ae9ab979-5.jpg ]£±.¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È(Á´2¼ï/¥¼¥é¡¦¥¸¥ã¥¤¥Ü)¡§³Æ2,420±ß£².¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´3¼ï/A¡¦B¡¦C)¡§³Æ1,980±ß£³.¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(Á´3¼ï/A¡¦B¡¦C)¡§³Æ550±ß£´.¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢ー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Á´12¼ï/¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)¡§1¥Ñ¥Ã¥¯ 935±ß/1BOX(12¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê) 11,220±ß£µ.´Ì¥±ー¥¹ -¥á¥¬¥Í¿¡¤ÉÕ¤- (Á´3¼ï/A¡¦B¡¦C)¡§³Æ1,650±ß£¶.¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È(Á´1¼ï/3ËçÆþ¤ê)¡§1,320±ß£·.´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Á´15¼ï/¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)¡§1¥Ñ¥Ã¥¯ 550±ß/1BOX(15¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê) 8,250±ß£¸.¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(Á´24¼ï/¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)¡§1¥Ñ¥Ã¥¯(2ËçÆþ¤ê) 550±ß/1BOX(12¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê) 6,600±ß£¹.¡Ø¸÷¥¯¥é¥Ö10¥ö¾ò¡Ù¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë(Á´1¼ï)¡§5,500±ß£±£°.¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´9¼ï/¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)¡§1¥Ñ¥Ã¥¯ 880±ß/1BOX(9¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê) 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]»²²ÃÊýË¡¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ë¤è¤ë´°Á´»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤Î¤¦¤¨¡¢ÃêÁª¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦ÃêÁª¼õÉÕ´ü´Ö¡Ã2024Ç¯12·î10Æü(²Ð)17:00～12/15(Æü)23:59¡¦ÅöÍîÈ¯É½¡Ã2024Ç¯12·î16Æü(·î) 15:00°Ê¹ß¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡Ãhttps://t.livepocket.jp/e/64nt_¢¨È¯·ô¸å¤Ï¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ëÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÖ¶â¤Ï¾µ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºî²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¦ºîÉÊ¾ðÊó¸Å²°ÅÆ´Ý[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-2810f1e184dcd7fc424a-8.jpg ]1994Ç¯¤Ë¡Ø¥¬¥í¡Ù¤è¤ê¡ØPalepoli¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£°Ê¸å¡¢ÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤òÂ³¤±¡¢åÌÌ©¤Ê²èÎÏ¤ÈÂî±Û¤·¤¿È¯ÁÛÎÏ¡¢Â¿ºÌ¤Ê²èÉ÷¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥é¥¤¥Á¡ù¸÷¥¯¥é¥Ö¡Ù ¡Ø¥¤¥ó¥Î¥µ¥ó¾¯Ç¯½½»ú·³¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¸¸³Ð¥Ô¥«¥½¡Ù ¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¡ù¤Ò¤«¤ê¥¯¥é¥Ö¡Ù[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-bb96b98bc036d3b98c96-8.png ]¸Å²°ÅÆ´Ý¤Î·æºî¡Ø¥é¥¤¥Á¡ù¸÷¥¯¥é¥Ö¡ÙÁ°Æüëý¡£¹©¾ì¤Î±ì¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ê¥¸÷Ä®¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö¸÷¥¯¥é¥Ö¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡£Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÍ·¤Ó¾ì¤¬¡¢»ÄµÔ¤ÊÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤Ï²¿¸Î¤Ê¤Î¤«――¡£