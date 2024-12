¸Å²°ÅÆ´Ý»á¤Ë¤è¤ë·æºîÌ¡²è -¥é¥¤¥Á¡ù¸÷¥¯¥é¥Ö Á°Æüëý-¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¡ù¤Ò¤«¤ê¥¯¥é¥Ö¡ÙExhibition & POP-UP SHOP¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª

株式会社パルコ[画像1: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-10a4ac76aada4866c62c-0.jpg ] 古屋兎丸氏によるカルト的人気を誇る漫画作品『ライチ☆光クラブ』は、少年達の秘密基地「光クラブ」と、そこに帝王として君臨するゼラを筆頭とする9人の少年による物語です。2025年に連載開始20周年を迎える本作は、幅広いファンに愛され続けてきました。 本イベントは『ライチ☆光クラブ』の前日譚にあたる漫画『ぼくらの☆ひかりクラブ』の原画と描きおろし作品を中心に構成され、会場内の展示では漫画の名場面が再現されたフォトスポットなどで、物語を追体験することができます。 会場内併設のポップアップショップでは、この20年で初の販売となるぬいぐるみのほか、描きおろし作品を使用した新商品、複製原画などを販売予定です。 また、本イベントの開催を記念して、東京会場では古屋兎丸氏による特別サイン会も実施いたします。-ライチ☆光クラブ 前日譚-『ぼくらの☆ひかりクラブ』Exhibition & POP-UP SHOP 開催概要<東京会場>●会期/2024年12月20日(金)~2025年1月5日(日)●会場/渋谷PARCO B1F・GALLERY X BY PARCO(東京都渋谷区宇田川町15-1)●営業時間/ 11:00~21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※12月31日は18時閉場 ※1月1 日・1月 2日は休館日●入場料/1,000円(税込・オリジナルレプリカチケット付き) ※全日程事前予約制 ※各種割引・優待対象外 ※未就学児無料 ●イベント詳細/https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1625<名古屋会場>●会期/2025年1月18日(土)~2月2日(日)●会場/名古屋PARCO 南館10F EVENT SPACE(愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1)●営業時間/ 10:00~21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日は18時閉場●入場料/1,000円(税込・オリジナルレプリカチケット付き) ※全日程事前予約制 ※各種割引・優待対象外 ※未就学児無料 ●イベント詳細/ https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1629●主催/株式会社パルコ ●企画制作/株式会社パルコ・株式会社アヴェンジャーズ(C)古屋兎丸/太田出版※展覧会内容は予告なく変更となる場合がございます。入場チケット 事前予約について入場事前予約本イベントは全日程事前予約制となります。前売券(先着・日時指定制)は以下の通り販売いたします。・入場料 |1,000円(税込・オリジナルレプリカチケット付き) ※各種割引・優待対象外 ※未就学児無料 ・販売期間 |2024年12月14日(土) 12:00~ 先着予約申し込み受付開始※入場チケット販売数には限りがあります。 ※各日各回の入場時間まで販売。 ・お申込み 東京会場|https://t.livepocket.jp/t/ibwqu名古屋会場|※詳細は後日発表いたします。※お申込みページに記載の注意事項をよくお読みのうえお申込みください。※お申し込み後はお客様都合による変更・キャンセル・返金は承ることができませんのでご了承ください。※各回入場枠に空きがある場合には、会場受付にて当日券を販売いたします。来場特典・グッズ購入特典来場特典入場時にオリジナルレプリカチケットを1枚プレゼント!※配布対象は有料入場の方のみとなります。[画像2: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-1f4bd3ee7936cd61072e-1.jpg ]グッズ購入特典会場でオリジナルグッズ(複製原画を除く)を3,300円(税込)ご購入ごとに、箔押しサイン入りイラストカード(全3種)をランダムで1枚プレゼント! ※絵柄はお選びいただけません。 ※なくなり次第終了となります。[画像3: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-4a095cd8d9cd30b00008-2.jpg ]複製原画 受注生産古屋兎丸氏が本イベントのために描き下ろしたイラストの高精細複製原画(3種)を受注生産にて販売いたします。複製原画は額装まで施した状態でお届けいたします。[画像4: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-a74e57a8261524162968-3.jpg ]複製原画(全3種) 各27,500円(税込)・受注期間:2024年12月20日(金)11:00~2025年2月9日(日)23:59・お届け予定:2025年3月下旬以降・お渡し方法:配送のみ(会場受け取り不可)・受注方法:GALLERY X BY PARCOオンラインストア(ONLINE PARCO内)にてご予約を承ります。・お申し込みページ:https://online.parco.jp/shop/e/e32779924/ グッズ情報[画像5: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-85b7b50cf84006e7f878-5.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-c9fe7d7f7f14ae9ab979-5.jpg ]1.ぬいぐるみマスコット(全2種/ゼラ・ジャイボ):各2,420円2.アクリルスタンド(全3種/A・B・C):各1,980円3.クリアファイル(全3種/A・B・C):各550円4.ミニキャンバスアートコレクション(全12種/ブラインド):1パック 935円/1BOX(12パック入り) 11,220円5.缶ケース -メガネ拭き付き- (全3種/A・B・C):各1,650円6.ステッカーセット(全1種/3枚入り):1,320円7.缶バッジコレクション(全15種/ブラインド):1パック 550円/1BOX(15パック入り) 8,250円8.トレーディングクリアカード(全24種/ブラインド):1パック(2枚入り) 550円/1BOX(12パック入り) 6,600円9.『光クラブ10ヶ条』アクリルアートパネル(全1種):5,500円10.アクリルスタンドキーホルダー(全9種/ブラインド):1パック 880円/1BOX(9パック入り) 7,920円11.レイヤーアクリルキーホルダー(全2種/ゼラ・ジャイボ):各1,540円12.シャカシャカアクリルキーホルダー(全1種):1,650円13.パタパタメモ(全1種):935円14.トートバッグ(全1種):3,850円15.クリアポーチ(全1種):2,970円16.Tシャツ(全1種):4,180円※価格は全て税込表記です。※商品ラインナップ・デザイン・仕様・発売日などは予告なく変更になる場合がございます。<購入制限について>おひとり様1会計につき、下記の購入制限を設けさせていただきます。オープンパッケージ商品:各種1点までブラインド商品:各種1BOXまで ※単品購入の際はBOX入数が上限となります。複製原画:購入制限なし ※受注販売※おひとり様一入場につき一会計のみとさせていただきます。イベント情報 古屋兎丸氏サイン会「-ライチ☆光クラブ 前日譚-『ぼくらの☆ひかりクラブ』Exhibition & POP-UP SHOP」の開催を記念し、会場にて特別サイン会の実施が決定いたしました。当日は古屋兎丸氏が在廊し、描き下ろしイラストを使用したオリジナル色紙にお客様のお名前・日付と一緒にサインをお入れいたします。●詳細|https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1625※イベント時の会場内は写真、動画の撮影や録音は不可となります。※本イベントは完全事前予約(抽選)制となります。※詳細ページに記載の各種注意事項をよくお読みのうえ、お申し込み下さい。開催概要【開催日】2024年12月21日(土) 【会場】渋谷PARCO B1F・GALLERY X BY PARCO【開催時間(二部制)】 <第一部>・事前入場|13:00-13:45・サイン会|14:00-15:00<第二部>・事前入場|15:00-15:45 ・サイン会|16:00-17:00【参加費】2,000円(税込)※オリジナル色紙付き ※事前予約制(抽選)※入場料1,000円(税込)を含む(サイン会に参加される方は事前入場時間に作品の鑑賞およびグッズの購入が可能です)[画像7: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-4f8d6f7b565d22c666f1-7.jpg ]参加方法サイン会への参加は、抽選による完全事前予約制となります。参加をご希望される場合は、お申し込みページに記載の注意事項をよくお読みのうえ、抽選お申し込みください。・抽選受付期間|2024年12月10日(火)17:00~12/15(日)23:59・当落発表|2024年12月16日(月) 15:00以降・お申込み|https://t.livepocket.jp/e/64nt_※発券後はお客様都合による変更・キャンセル・返金は承ることができませんのでご了承ください。※お申し込みページに記載の注意事項をよくお読みのうえ、お申し込みください。作家プロフィール・作品情報古屋兎丸[画像8: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-2810f1e184dcd7fc424a-8.jpg ]1994年に『ガロ』より『Palepoli』でデビュー。以後、精力的に作品の発表を続け、緻密な画力と卓越した発想力、多彩な画風で、多くの読者の熱狂的な支持を集めている。主な著書に『ライチ☆光クラブ』 『インノサン少年十字軍』(太田出版)、『幻覚ピカソ』 『帝一の國』(集英社)、『人間失格』(新潮社)などがある。『ぼくらの☆ひかりクラブ』[画像9: https://prtimes.jp/i/3639/3175/resize/d3639-3175-bb96b98bc036d3b98c96-8.png ]古屋兎丸の傑作『ライチ☆光クラブ』前日譚。工場の煙に覆われた螢光町の片隅にある、「光クラブ」と名づけられた少年たちの秘密基地。無邪気な遊び場が、残虐な物語の舞台へと変貌したのは何故なのか――。