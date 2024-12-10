¥¢ー¥¯¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Úー¥¹¡¢¿·³«È¯¤Î£¶U±ÒÀ±ÈÆÍÑ¥Ð¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾®·¿±ÒÀ±¡§AE1£â¤ª¤è¤ÓONGLAISAT¤Î±¿ÍÑ³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡YODAKA¡¡UP²Ö´¬ Ã»²Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ONGLAISAT¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥í¥´
Ä¶¾®·¿±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦Àß·×¤«¤éÎÌ»º²½¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¯¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Úー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¡§Ê¡Âå¹§ÎÉ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢ー¥¯¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Úー¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯ÅÙ¤è¤ê³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿£¶U±ÒÀ±ÈÆÍÑ¥Ð¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿AE1b¡ÊYODAKA¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÂæÏÑ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëONGLAISAT¤Î£²µ¡¤Î£¶Uµé¾®·¿±ÒÀ±¤¬¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¡¢±ÒÀ±¤È¤ÎÄÌ¿®³ÎÎ©¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AE1b¡ÊYODAKA¡Ë¡¿ONGLAISAT¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ»þ´Ö12·î9Æü17»þ15Ê¬19ÉÃ¡¿Æ±23»þ17Ê¬12ÉÃ¤Ë¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¾®·¿±ÒÀ±Êü½Ðµ¡¹½¡ÊÄÌ¾Î¡§J-SSOD¡Ë¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¡¢ËÜÆü12·î10Æü¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëËÒÇ·¸¶ÃÏ¾å¶É¡ÊÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡Ë¤È¤Î½é´üÄÌ¿®¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é£²µ¡¤Î±ÒÀ±¤Ï¡¢£±¤«·îÄøÅÙ¤Î½é´ü±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±ÒÀ±¤´¤È¤Ë·×²è¤¹¤ë¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Î¾±ÒÀ±¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ÑÂ¬¤ä¥Çー¥¿¼èÆÀÅù±¿ÍÑ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤Ë¤ÆÊó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢£AE1b¡ÊYODAKA¡Ë¤Î¼Â¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒSPACE VALUE¤È¡¢Space BD³ô¼°²ñ¼Ò¤¬´ë²è¤·¤¿¡Ö²Ö´¬¥¹¥Úー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È UP²Ö´¬¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¡¢ËÜ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë´ä¼ê¸©Î©²Ö´¬ËÌ¹âÅù³Ø¹»¤ÎÃÏ¸µ²Ö´¬»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¡¦µÜÂô¸¼£¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡ÖYODAKA¡Ê¤è¤À¤«¡Ë¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
ËÜ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤éYODAKA¤ËÃ»²Î¤Î¾å¤Î¶ç¡Ê£µ¡¦£·¡¦£µ¡Ë¤È²¼¤Î¶ç¡Ê£·¡¦£·¡Ë¤òÊÌ¡¹¤ËÁ÷¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÃ»²Î¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò2025Ç¯2～3·îº¢¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾å¤Î¶ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸øÊç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://up-hanamaki.com/article/239/
¥¢ー¥¯¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢ËÜ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯ÅÙ¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢2023Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏNEDO¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¡Ë¤Î½õÀ®»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö±§Ãè»º¶Èµ»½Ñ¾ðÊó´ðÈ×À°È÷¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡ÊÄ¶¾®·¿±ÒÀ±¤ÎÈÆÍÑ¥Ð¥¹¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú»Ù±ç¡Ë¡¿¿×Â®¤«¤Ä¸ú Î¨Åª¤ÊÂ¿¼ïÎàÊ£¿ôµ¡À¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë£¶£ÕÉ¸½àÈÆÍÑ¥Ð¥¹¤È¤½¤ÎÀ¸»º¡¦±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÈÆÍÑ¥Ð¥¹³«È¯»ö¶È¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¡×¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿£¶U±ÒÀ±ÈÆÍÑ¥Ð¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÜ±ÒÀ±¤ÎÀß·×¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢±¿ÍÑ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ±ÒÀ±¤ÎÀ½Â¤¡¢±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜÈÆÍÑ¥Ð¥¹³«È¯»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¤·¤¿±ÒÀ±ÎÌ»º¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑ¡¢¤ª¤è¤ÓÊ£¿ô±ÒÀ±¤Î¼«Æ°±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ISS¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëYODAKA
¢£ONGLAISAT¤Î¼Â¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥µ¥Ã¥È¡Ë
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢TASA¡ÊTaiwan Space Agency¡§ÂæÏÑ±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤¬¿·µ¬³«È¯¤·¤¿¸÷³Ø´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢Åö³ºÁõÃÖ¤Ë¤è¤ëÃÏµå´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ISS¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëONGLAISAT
¢£»²¹Í¡§YODAKA¡¿ONGLAISAT¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀèÆü¸ø³«¤·¤¿°Ê²¼µ»ö¤Ë¾ÜºÙ¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û¿·³«È¯¤Î6U±ÒÀ±ÈÆÍÑ¥Ð¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾®·¿±ÒÀ±AE1b¤ª¤è¤ÓONGLAISAT¤¬¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÅþÃå
¢¨ https://arkedgespace.com/news/2024-11-06_ae1b_yodaka_onglaisat
TASA±ÒÀ±¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ±ÒÀ±¥í¥´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¯¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢ー¥¯¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢Ä¶¾®·¿±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦Àß·×¤«¤éÎÌ»º²½¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦±§Ãè¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡È±ÒÀ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò¡É¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤ÏÃÏµå´ÑÂ¬¡¢Á¥Çõ¸þ¤±±ÒÀ±ÄÌ¿®¡Ê±ÒÀ±VDES¡Ë¡¢¸÷ÄÌ¿®¡¢Äãµ°Æ»±ÒÀ±Â¬°ÌÅù¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä¶¾®·¿±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·îÌÌ³èÆ°¤Ë¤à¤±¤¿±ÒÀ±¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ä¿¼±§ÃèÃµºº¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯±§Ãè¤Î³«È¯ÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ°ìÃúÌÜ£³ÈÖ£³£³¹æ¥Éー¥àÍÌÀ¥Ø¥Ã¥É¥¯¥©ー¥¿ー£³³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¡§Ê¡Âå ¹§ÎÉ¡Ê¤Õ¤¯¤è ¤¿¤«¤è¤·¡Ë
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§2018Ç¯7·î
WEB ¡¡¡¡¡¡ ¡§https://arkedgespace.com/