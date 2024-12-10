Î¹¤»¤èÊ¿Æü¡ªJRÅìÆüËÜ¤ÏÃÏÊý¤Ø¤ÎÊ¿ÆüÎ¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡ª～¥­¥å¥ó(¥Ïー¥È)¥Ñ¥¹¤Ï½ÉÇñÎ¹¹Ô¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë2Æü´ÖÍÑ¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÈ¯Çä～

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]¡ûÈ¯ÇäÊýË¡¡§¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡ÊWeb¡Ë¡×¸ÂÄêÈ¯Çä¡û¼ç¤Ê¤´ÍøÍÑÆâÍÆ¡§¥Ý¥¤¥ó¥È1¡¡¡ûJRÅìÆüËÜÁ´Àþ¡¢ÀÄ¤¤¿¹Å´Æ»Àþ¡¢¤¤¤ï¤Æ¶ä²ÏÅ´Æ»Àþ¡¢»°Î¦Å´Æ»Àþ¡¢ËÌ±ÛµÞ¹ÔÀþ¡¢¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»Àþ¡ÊÄ¾¹¾ÄÅ～¿·°æ´Ö¡Ë¤Î¿·´´Àþ¤äÆÃµÞÎó¼Ö¡¢ÉáÄÌ¡¦²÷Â®Îó¼Ö¤ÎÉáÄÌ¼Ö¼«Í³ÀÊµÚ¤ÓBRT¤¬1Æü´Ö¤Þ¤¿¤ÏÏ¢Â³¤¹¤ë£²Æü´Ö¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤Ç¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È2¡¡¡û¤¢¤é¤«¤¸¤áºÂÀÊ¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢£±Æü´ÖÍÑ¤Ï£²²ó¡¢Ï¢Â³¤¹¤ë£²Æü´ÖÍÑ¤Ï4²ó¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¡¦ÆÃµÞÎó¼Ö¤Ê¤É¤ÎÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ë¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹Ãí°Õ»ö¹à¡¡¡û¥Ñ¥¹1Ëç¤òÊ£¿ô¿Í¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ÊÍøÍÑ³«»Ï¸å¤Î¾ùÅÏ¡¦ÂßÍ¿¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¡¢¨¥Ñ¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.jreast.co.jp/heijitsutabi/kyunpass/¡Ê£²¡ËÊ¿Æü¸ÂÄê¡ª¥¥å¥ó(¥Ïー¥È)¥Ñ¥¹¡Ê£²Æü´ÖÍÑ¡Ë¹ØÆþÍøÍÑ¡õ¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡Ö½É¤À¤±¥×¥é¥ó¡×¤Î¹ØÆþ¡¦½ÉÇñÍøÍÑ¤ÇÃêÁª300Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç»È¤¨¤ë10,000±ß³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡Ê¿Æü¸ÂÄê¡ª¥¥å¥ó(¥Ïー¥È)¥Ñ¥¹¡Ê2Æü´ÖÍÑ¡Ë¤Î¹ØÆþÍøÍÑ¤È¡¢¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡Ö½É¤À¤±¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¡¦½ÉÇñÍøÍÑ¤ÇÃêÁª300Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¼¡²ó¡ÖJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç»È¤¨¤ë10,000±ß³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÍèÇ¯ÅÙ¡¢¤ª¥È¥¯¤ËÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§¥¥å¥ó(¥Ïー¥È)¥Ñ¥¹¤Ç¤ª¥È¥¯¡ª¡ÖJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×10,000±ß³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/17557/1015/resize/d17557-1015-c0ce0c28340396fbdba8-16.png ]¡û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ûÅöÁª¾ò·ï¡§1.¥¥å¥ó(¥Ïー¥È)¥Ñ¥¹¡Ê2Æü´ÖÍÑ¡Ë¤Î¹ØÆþÍøÍÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.¤¨¤¤Í¤Ã¤È¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö½É¤À¤±¥×¥é¥ó¡×¡ÊÊ¿ÆüÍøÍÑ¡Ë¤Î¹ØÆþÍøÍÑ¡ûÆÃÅµÆâÍÆ¡§¼¡²ó¡ÖJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤¨¤ë10,000±ß³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¢¨¤òÃêÁª¤Ç300Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ã¢¨¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ¾ò·ï¡ä¡¡¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î¾å½Ü～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦½ÐÈ¯´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¡¦Î¹¹ÔÂå¶â²¼¸Â³Û¡§50,000±ß¡¡¡¢Í½Ìó¿Í¿ô¡§2Ì¾°Ê¾å¡¡¡¡¡¡¡¦JR·ô¡Ü½ÉÇñ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡Ö½É¤À¤±¥×¥é¥ó¡×¤Î¤ß¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦ÅìÆüËÜ¡¦ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡Ë¡Ê£³¡ËÊ¿Æü¸ÂÄê¡ª¿·ÅÐ¾ì¡ªÎ¹¤»¤èÊ¿Æü¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¥¿¥¤¥à¥»ーーー¥ë¡ª¡ª¡ª¡×¡¡JR·ô¡Ü½ÉÇñ¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡¢Îó¼Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¥¿¥¤¥à¥»ーーー¥ë¡ª¡ª¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¥å¥ó(¥Ïー¥È)¥Ñ¥¹¤´ÍøÍÑ´ü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÊ¿ÆüÎ¹¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/17557/1015/resize/d17557-1015-25e45e5eafe15275eedd-6.png ]¡û¿½¹þ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡ûÂÐ¾Ý¾è¼Ö´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¡¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¦ÅÚÆü½ËÆü¤Ê¤É°ìÉô´ü´Ö¤ò½ü¤¯¡û¼ç¤ÊÀßÄê¶è´Ö¡§Åìµþ～ÂçµÜ¡¡¢Î¡¡ÀçÂæ¡¦À¹²¬¡¦¿·³ã¡¦¿·ÀÄ¿¹¢¨Í½Ìó¹ØÆþ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡¢ÂÐ¾ÝÎó¼Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡Ö¤Ó¤å¤¦¥È¥é¥Ù¥ë¡×¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¡https://www.jre-travel.com/drp/timesale/¡Ê£´¡ËÊ¿Æü¸ÂÄê¡ªÆÃµÞÍÙ¤ê»Ò¤Î¥°¥êー¥ó¼Ö¤¬ºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¤ÎÍøÍÑ¤Ç50¡ó³ä°ú¡Ê¥È¥¯³ä¡Ë¡¡Ê¿Æü¸ÂÄê¤ÇÆÃµÞÍÙ¤ê»Ò¤Î¥°¥êー¥ó¼Ö¤¬¡¢ºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ç50¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¢¨¤òº£²ó½é¤á¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ë¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò²÷Å¬¤ÊÆÃµÞÍÙ¤ê»Ò¥°¥êー¥ó¼Ö¤ÇÇ®³¤¡¦°ËÆ¦ÊýÌÌ¤Ø¤ÎÊ¿ÆüÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/17557/1015/resize/d17557-1015-e4f96ce77729defa7688-17.png ]¢¡¾¦ÉÊÌ¾¡§ºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¡Ê¥È¥¯³ä¡Ë¡ûÍøÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î3Æü¡Ê·î¡Ë～3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¡¡¡ûÈ¯Çä´ü´Ö¡§¾è¼ÖÆü1¥ö·îÁ°10:00～¾è¼ÖÆü£³ÆüÁ°23:50¡¡¡ûÀßÄê¶è´Ö¡§Åìµþ～²£ÉÍ¡¡¢Î¡¡Åò²Ï¸¶～°ËÅì¡û³ä°ú³Û¡§»ØÄêÀÊÆÃµÞÎÁ¶â¡Ü¥°¥êー¥óÎÁ¶â¤«¤é50¡ó³ä°ú¡¡¡¡¢¨¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï1·î²¼½Üº¢¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡¡¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÎó¼Ö¡¦ÀÊ¿ô¡¦¶è´Ö¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¥µー¥Ó¥¹¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹£²¡¥Ê¿ÆüÎ¹¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó¡Ê£±¡Ë¥¥å¥ó(¥Ïー¥È)¥Ñ¥¹ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡¡¥¥å¥ó(¥Ïー¥È)¥Ñ¥¹ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ä¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¡¢¤ª¥È¥¯¤ÊÆÃÅµ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ò½ç¼¡·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãÀìÍÑ¥µ¥¤¥È·ÇºÜÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä¡û¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¡û¥Ñ¥¹¹ØÆþ¤ª¥È¥¯¤ÊÆÃÅµ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¢¨ÆÃÅµ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ûÇã¤¤Êý¡¦»È¤¤Êý¥¬¥¤¥É¡û³ÆÊýÌÌ¤Ø¤Î¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¡Ê12·î²¼½Ü°Ê¹ß¤«¤é·ÇºÜÍ½Äê¡Ë¡ãURL¡ähttps://www.jreast.co.jp/heijitsutabi/kyunpass/[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/17557/1015/resize/d17557-1015-7945fca6a239bb81ec27-18.png ]¡Ê£²¡ËÎ¹¤»¤èÊ¿Æü¥µ¥¤¥È¡¡～Ê¿Æü¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â½¼¼Â¤À¡ª～¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¿Æü¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Î¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¡¢¡ÖÎ¹¤»¤èÊ¿Æü¡×¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÆüÎ¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃÏ°è¤Î½Ü¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÎ¹¹ÔÆÃ½¸¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡ãURL¡ähttps://www.jreast.co.jp/heijitsutabi/[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/17557/1015/resize/d17557-1015-fadba86cafa9c2f66181-19.png ]¡Ê£³¡Ë¡Ö*and trip.¡× ¡¡～½Ü¤Ê³¹¡¢½Ü¤ÊÌ¥ÎÏ¡¢ÃÏ°è¤Îº£¤òÃÎ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢～¡¡ÃÏ°è¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÎ¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö*and trip.¡× ¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î¿ô¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ¡¹¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¡Ö³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤ÏºÜ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãURL¡ähttps://www.andtrip.jp/¡¡¢¨³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥Äー¥ê¥º¥à¡õ¥»ー¥ë¥¹¤¬±¿±Ä (JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×)[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/17557/1015/resize/d17557-1015-3784a3ec3803d0c19b07-12.jpg 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