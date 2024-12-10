ÌÃ¾úÃÏ¹âÄÐ»ÔÉÙÅÄÃÏ¶è¤ÇÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¿·¼ò¡×Â¤¤ê¤¬ËÜ³Ê²½
ÎáÏÂ6Ç¯12·î5Æü¤Ë¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¹âÄÐ»ÔÀ¾Éô¤ÎÉÙÅÄÃÏ¶è¤Ç¤â¼òÂ¤¤ê¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÃÏ¶è¤ÏÌÃ¼ò¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸À¯5¡Ê1822¡ËÇ¯ÁÏ¾ú¤ÎÔè¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò(Æ±»ÔÉÙÅÄÄ®3)¤Î¼òÂ¢¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¾úÂ¤¤ò¹Ô¤¦¿¦¿Í¤é¤¬¿·¼òÂ¤¤ê¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÃÏ¶è¤Ï¡¢¼òÂ¤¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿ÎÉ¼Á¤ÎÊÆ¤È°¤Éð»³»³·Ï¤ÎÃÏ²¼¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÓÅÄ¡¢°ËÃ°¤È¤Ê¤é¤ó¤Ç¡ÖËÌÀÝ»°ÌÃ¼ò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ò¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ç¤¹¡£17À¤µªÃæº¢¤Ë¤Ï20¸®¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¤¼ò²È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÃ¼ò¡ÖÉÙÅÄ¼ò¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤Ï¹¾¸Í¤Ë¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÔè¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÀ¶Äá¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆ±»ÔÉÙÅÄÄ®6¡Ë¤Î2¸®¤¬¼òÂ¤¤ê¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ôè¼òÂ¤¤Ç¤Ï¡¢10·îÃæ½Ü¤«¤éºî¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯3·îº¢¤Þ¤Ç¼òÂ¤¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£12·î¾å½Ü¤«¤é¤Ï¡¢¼ò»Å¹þ¤ß¤Îºî¶È¤¬ËÜ³Ê²½¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢6¿Í¤Î¿¦¿Í¤¬¡¢¾ø¤·´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ªÊÆ¤òÌó1»þ´Ö¾ø¤·¤¿¸å¡¢ÎäµÑ¤·¥¿¥ó¥¯¤Ø±¿¤ÓÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¡Ö»Å¹þ¤ß¡×¡¢È¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²¹ÅÙÄ´Àá¤äÈ¯¹Ú¶ñ¹ç¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î¤â¤í¤ß¤ò¤«¤º®¤¼¤ë¡ÖÝ¥Æþ¤ì¡Ê¤«¤¤¤¤¤ì¡Ë¡×¡¢¤í²áµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÆ©ÌÀ¤Ê¤ª¼ò¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö¤í²á¡×¤Îºî¶È¤ò¼Â»Ü¡£¼ò¤Î»Å¹þ¤ßºî¶È¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤¬Åß¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤Ã´Åö¤ÎÌîÂ¼·ò¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¿·¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤´¤ê¼ò¤â2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ½Â¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£