¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´ë¶È¶¦ÁÏ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª～ ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎÅù¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡Ö¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¡×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹ ～

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]2¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆ±°Õ¤Ë¤è¤ëSuica¾ðÊó¤Î³èÍÑÅù¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶ÈÅù¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¡¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËSuicaÅù¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¡×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄê¤Î´ü´ÖÆâ¤ËSuica¤Ç»³¼êÀþÁ´±Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Î¥ê¥ïー¥É¡ÊÊó½·¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Suica¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤è¤¯¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë±Ø¤äÃÏ°è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë±þ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢À¸³è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¦ÁÏ¤¹¤ë´ë¶ÈÅù¤È¤È¤â¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¡×¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¦ÁÏ¤¹¤ë´ë¶ÈÅù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤äSuica¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¡×¡¦¡Ö¶¦ÁÏ´ë¶È¡×¡¦¡ÖÅö¼Ò¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/17557/1016/resize/d17557-1016-d45b20cac3a6838492bf-1.png ]£³¡¡ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´Äó°Æ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÅù¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëSuica¤Ë¤è¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î°ÜÆ°¾ðÊó¤ä¹ØÇã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢Â¾¤Î¶¦ÁÏ´ë¶ÈÅù¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¤ËÈ¼¤¤ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÅù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´Äó¶¡¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ë±è¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤Î¤´Äó°Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ë¥Çー¥¿¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È´Ö¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤¢¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£±¡ËÅö¼Ò¤«¤é¤´Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¡×¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ¥²ー¥à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡¡¡Ö¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¡×¤Î¤´Äó°Æ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¡Ê°Ê²¼¡¢¡Öjeki¡×¡Ë¤¬È¯¹Ô¸µ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ¥²ー¥à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢ËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Suica¤ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Î¥ê¥ïー¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ê¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¢¥×¥ê Æâ¤Ç´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/17557/1016/resize/d17557-1016-cb161b0255aa73eec314-9.png ]¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ú»þ ´ü¡Û¡¡2025Ç¯£±·î²¼½Üº¢¤«¤é½ç¼¡¡Ú²Á ³Ê¡Û¡¡´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë¡ÚÍ·¤ÓÊý¡ÛCollect¡§¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹ØÆþ¤Ë¤è¤ê¥¸¥ª¥é¥Þ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ý½¸¤¹¤ëCreate¡§½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¤¥¸¥ª¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¸¥ª¥é¥Þ¤ò¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÃµ¸¡¤¹¤ëConnect¡§¤È¤â¤À¤Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¸¥ª¥é¥ÞÆâ¤òÃµ¸¡¤¹¤ë¡¦Í·¤ÖCollaborate¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥¸¥ª¥é¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¡¢¨Connect¤ÈCollaborate¤Ïº£¸å¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡¡¢¨¥¢¥Ð¥¿ー¤Ï¡¢NAVER Z Corporation¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëSNS¡ÖZEPETO¡×¤ä³ô¼°²ñ¼ÒPocketRD¤Î¥¢¥Ð¥¿ーÀ¸À®¥¢¥×¥ê¡ÖMirror Muse¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê£²¡Ë´ë¶È¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¤´Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¡×¡¡¸½ºß¡¢°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö´ë¶ÈÅù¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¸ÄµÒ¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¡Ê¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ë¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌÜÅª¤ä²ÁÃÍ¤ËÃåÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢¶¦ÁÏ¤Î¼èÁÈ¤ß¤¬¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¡¢½ç¼¡³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°ú¤Â³¤ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶ÈÅù¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨³Æ¼Ò¤È¤Î¼èÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÚÊÌ»æ¡Û¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/17557/1016/resize/d17557-1016-198542ec8d222bc388cf-10.png ]£´¡¡º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡2024Ç¯12·î10Æü¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¿¥¦¥ó¡× »öÁ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¡¡2025Ç¯1·î10Æü´ë¶È¶¦ÁÏ¥µー¥Ó¥¹¡¦¡ÖJRE WALLET¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¡¡2025Ç¯1·î²¼½Üº¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¿¥¦¥ó¡× iOSÈÇ¥ê¥êー¥¹¡¡2025Ç¯2·î²¼½Üº¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¿¥¦¥ó¡× androidÈÇ¥ê¥êー¥¹¡¡2025Ç¯2·î°Ê¹ß¶¦ÁÏ¤¹¤ë´ë¶ÈÅù¤È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò½ç¼¡¥ê¥êー¥¹¡¡¢¨³«È¯¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ºÇ¿·¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡JRE WALLET¥¢¥×¥ê/¶¦ÁÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.jrewallet.jp¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://min-train.jp¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ëjeki¤È¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú»²¹Í¡Û£±¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖJRE WALLET¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê£±¡Ë¡ÖJRE WALLET¡×¥¢¥×¥ê¤È¤Ï¡¡¡ÖJRE WALLET¡× ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Î¾ðÊó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£[²èÁü5: 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