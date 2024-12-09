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https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-dec81374452429eaeba9-0.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-e5cdb597d0b4c3b02b8a-0.jpg ]¤¤¤Ä¤â¥Æ¥¥Èー¤ÊÉã¥·¥í¥¦¡Ê¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¡Ë¤È¤½¤ÎÌ¼¥Ï¥ë¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¤¥ÈÀÄÇ¯¤Î¥è¥·¥ª¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤¬±Ä¤à¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡ÚÎø¤ÏÅí¿§¡Û¡£¤½¤³¤ËË¬¤ì¤ë¡ÈÄÁµÒ¡É¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂçÁûÆ°¡£¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£season£±～£²¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ëè²ó¥·¥í¥¦¤¬¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤ë½ÉÇñ¥²¥¹¥È¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢season£³¤Ç¤Ï½©¤ÎÁõ¤¤¡¢½©±«¤ÈÌÚ¸Ï¤é¤·¤ÎÍ½´¶¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥·¥í¥¦¤Ç¤Ê¤¯¥Ï¥ë¤Î»ö·ï¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸³è¤ËºÙ¤ä¤«¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥±¥¤¥¿¡Ê°ð³À¸ãÏº¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¥±¥¤¥¿¤¬ÆÍÁ³¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ë¤È¥±¥¤¥¿¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤ä¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¡¢¤Ê¤ó¤È·¤²¼¤ÎÊÁ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ç¡¢¥Ï¥ë¤Ï±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥è¥·¥ª¤ÏÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¥Ï¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤³¤«µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£°ìÊý¡¢Ì¼¡¦¥Ï¥ë¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¤Ëíõ½ä¤¹¤ëÉã¡¦¥·¥í¥¦¤Ï¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¾Æ¤°ò²°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¡¦¥¢¥«¥Í¡ÊMEGUMI¡Ë¤È°©À¥¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÌ¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½Å¤Í¡¢¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Îµï¼ò²°¤Ë¤Ïseason£²¤Ë°ú¤Â³¤¡¢JOY¡¢ÈýÂ¼¤Á¤¢¤¤È¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë´äºê¤¦Âç¡Ê¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-2294998f9125f1a96543-0.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-51d89e4504b8945d39db-0.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-fc2694462c3b7fd237c9-0.jpg ]¥Ï¥ë¤È¥·¥í¥¦¤ÎÎøÌÏÍÍ¡£¥è¥·¥ª¤Î·è°Õ¡£¿Í¤Î¿´¤È¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤È¶¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¡¢»¶¤ê¤æ¤¯¸ÏÍÕ¤ÎÇ¡¤¯Ñ³¤±¤ê¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤²ÈÂ²¤¬±Ä¤ß¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡¢¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦Îø¤ÏÅí¿§¡£º£²ó¤â¥·¥í¥¦¡¢¥è¥·¥ª¡¢¥Ï¥ë¤Î£³¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯µ¨Àá¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò²æ¡¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-c77eeb53290518c48eb6-0.jpg ]ºØÆ£¹©¡Ö¹¬¤»¤Ê»ö¤Ëseason£³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤ËºÇ¹â·æºî¤À¤È¡¢»Å¾å¤²Ãæ¤ÎÀ¶¿å´ÆÆÄ¡¢¾®ÎÓP¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¥²¥¹¥ÈÊý¤¬¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ßÚÎö¤·¡¢¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»ê¶Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤«¡Ø¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦Îø¤ÏÅí¿§¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¤â¤Ã¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡ª¡ª¡×[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-ea85c3f70808745a4d92-0.jpg ]°ËÆ£º»è½¡Ö¥·ー¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤´Ë«Èþ¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤ÆÍ¤êÆñ¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¥è¥·¥ª¡¢¥Ò¥«¥ê¤Á¤ã¤ó¡¢¾ïÏ¢µÒ¤µ¤ó¤ÈÄê´üÅª¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æº£¥·ー¥º¥ó¤â¤«¤Ê¤ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤óÛ©¤¯¡¢£´¿Í¤·¤«´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¢¤È£²¡¢£³¿ÍÁý¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤´¤æ¤ë¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-ae959c0bd93679b9e4f3-0.jpg ]»³¸ýÃÒ»Ò¡ÖÁ°²ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤ËÉ÷±«¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥«¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ©Í¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Ð¤·À¤¤ÎÁáµÞ¤ÊÎ®¤ì¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-cdfab8f15f8897cebc3d-0.jpg ]°ð³À¸ãÏº¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ï°Õ³°¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤¬¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿²¹¤«¤¤¥àー¥É¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥êー¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÄ©¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²óËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥±¥¤¥¿¤Ï¤È¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¿§¡¹¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥êー¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÎ¤«¤é¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥ê¥êー¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-1748892a87d715a6bf3b-0.jpg ]MEGUMI¡ÖÁ°¤«¤é¹¥¤¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤óÃ£¼Ô¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-9a628d040cce32cd9b38-0.jpg ]ÎëÌÚ·Ä°ì¡Ê¥àー¥ó¥é¥¤¥Àー¥º¡Ë¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤È¡¢¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£´ò¤·¤¤»ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿ー¥È¤Ï¥Ðー¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤È¤«¥É¥é¥Þ¤Ç±éµ»¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó´î¤ó¤Ç½Ð¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¡¢ÁêÃÌ¤Ï¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡È¤ª¼ÙËâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤È¥ê¥êー¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ª¼ÙËâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÉÇñ¤·¤¿¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤Î¡Ø°Ç¤ËêÁ¤¯¡Ù¤ÎÌâ»³¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¿²¤ëÁ°¤Î»¨ÃÌ¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦Îø¤ÏÅí¿§season£³¡ÙÀ©ºî·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦Îø¤ÏÅí¿§season£²¡Ù¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£season£³ÇÛ¿®³«»ÏÁ°¤Î12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦Îø¤ÏÅí¿§season£³¡Ù¤ÎÍ½½¬¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦Îø¤ÏÅí¿§season3¡Ù¤Î¥·¥çー¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËÜÊÔ¤ÈÆ±»þ¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¦ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î»£±ÆÆâÍÆ¤ä¡¢ÂæËÜ¤¬Á°Æü¤ÎÌë¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ä¡£½Ð±é¼Ô¡¢´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤ÉÁ´°÷¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤à»Ñ¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¡¡¡Ø¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦Îø¤ÏÅí¿§season3¡Ù¡¡ÇÛ¿®³µÍ×¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§ 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https://fod.fujitv.co.jp/title/00fm¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë¡þ¡¡FOD³µÍ×[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/84/1686/resize/d84-1686-99c45767495975c5d359-13.jpg ]¡ÖFOD¡×¤È¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°¤ÎÆ°²è¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦±Ç²è¤Ê¤ÉºÇ¿·ºî¤«¤é²áµî¤ÎÌ¾ºî¤Þ¤Ç100,000ËÜ°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬·î³Û976±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¸«ÊüÂê¡£¤Þ¤¿¡¢200»ï°Ê¾å¤Î»¨»ï¤âÆÃÅµ¤ÇÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌ¡²è¤Ê¤ÉÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â700,000ºý°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Î¡ÖFOD ¸«Æ¨¤·ÌµÎÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¸å´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¡£ÌµÎÁ¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£URL¡§ https://fod.fujitv.co.jp/