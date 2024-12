¡ÚLINE MUSIC¡ÛLINE MUSIC¤¬À¤ÂåÊÌ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢2024Ç¯¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP10¡×¤òÈ¯É½¡ª10Âå¡¦20Âå¡¦30Âå¤Çback number¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡×¤¬1°Ì¤Ë

LINEヤフー株式会社

LINE MUSIC株式会社は、当社が運営する音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」(iPhone・Android対応)において、2024年版の世代別「クリスマスソングランキングTOP10」を発表します。

街にイルミネーションが輝き、クリスマスムードが高まってきた12月。12月25日のクリスマスを目前に、LINE MUSICでは、全国の10代、20代、30代、40代以上の各世代の男女を対象に「クリスマスに聴きたい曲」に関するアンケートを実施しました。アンケート結果は、世代ごとに1位から10位までの楽曲を選曲理由とともにランキング形式で公開します。また、今回同時に世代別にクリスマスに誰と過ごすかについて聞いた結果もあわせて公開します。

■10代が選ぶ「クリスマスソングランキングTOP10」

<LINE MUSIC 2024年 / 10代が選ぶ「クリスマスソングランキングTOP10」>

1位 クリスマスソング / back number

2位 silent / SEKAI NO OWARI

3位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

4位 Santa Tell Me / Ariana Grande

5位 Christmas Love / Stray Kids

6位 ヒロイン / back number

7位 Wonderful Day / TWICE

8位 Merry & Happy / TWICE

9位 ホワイトキス / 鈴木鈴木

10位 クリスマスイブ / 優里

10代のランキングでは、back number「クリスマスソング」が1位に選ばれました。back numberの「クリスマスソング」を選んだ理由には、「毎年冬になると絶対聴きたくなる王道クリスマスソング」「クリスマスの切ない恋が描かれているから」「クリスマスが待ち遠しくてワクワクする感じが伝わる」「クリスマスに恋をしたくなるから」など、クリスマスの時期に必ず聴きたくなる曲として多くの10代に支持され1位となりました。

また、10代のTOP10では、7位と8位にTWICEの「Wonderful Day」と「Merry & Happy」の2曲がランクインしたほか、9位にTikTokで話題の兄弟ユニット、鈴木鈴木の「ホワイトキス」、10位に優里の「クリスマスイブ」がランクインする結果となりました。TWICEの「Wonderful Day」と「Merry & Happy」を選んだ理由には「大切な人を思い出せるから」「MVも雪が降っていてクリスマスらしいから」「クリスマス感があって可愛いから」「サビにある“星のよう舞い散る雪に願いを”の部分が冬を連想させるから」といった回答が見受けられました。

■20代が選ぶ「クリスマスソングランキングTOP10」

<LINE MUSIC 2024年 / 20代が選ぶ「クリスマスソングランキングTOP10」>

1位 クリスマスソング / back number

2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

3位 メリクリ / BoA

4位 Santa Tell Me / Ariana Grande

5位 silent / SEKAI NO OWARI

6位 ラスト・クリスマス / Wham!

7位 Happy Merry Christmas / JO1

8位 いつかのメリークリスマス / B’z

9位 Christmas Love / Stray Kids

10位 I Will... / King & Prince

20代のランキングでは、10代同様に1位にback number「クリスマスソング」が選ばれました。20代がback numberの「クリスマスソング」を選んだ理由には、「曲名も歌詞も曲の雰囲気もクリスマスにぴったりで毎年聴きたくなる」「この季節に聴くとクリスマスが来たなと実感する」「イントロがクリスマスっぽい」「伴奏が雪の降るクリスマスを想像させる」などの回答が寄せられました。

ほかにも、20代のTOP10では、7位にJO1「Happy Merry Christmas」、9位にStray Kids 「Christmas Love」とボーイズグループのクリスマスソングがランクイン。JO1の「Happy Merry Christmas」には「クリスマスのワクワク感があって大好きだから」「さまざまなクリスマスソングがある中で1番明るい気持ちにしてくれるから」「すごく楽しげなクリスマスの雰囲気が伝わってきて好き」、Stray Kidsの 「Christmas Love」には「めちゃくちゃ可愛いクリスマスソングだから」「聴くだけでクリスマスが楽しみになるから」「心地よい中毒性があるクリスマスソングだから」などの回答が見られました。

■30代が選ぶ「クリスマスソングランキングTOP10」

<LINE MUSIC 2024年 / 30代が選ぶ「クリスマスソングランキングTOP10」>

1位 クリスマスソング / back number

2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

3位 いつかのメリークリスマス / B’z

4位 I Will... / King & Prince

5位 メリクリ / BoA

6位 ラスト・クリスマス / Wham!

7位 白い恋人達 / 桑田佳祐

8位 Happy Merry Christmas / JO1

9位 LAST CHRISTMAS / EXILE

10位 I promise / King & Prince

30代のランキングは、10代、20代で1位のback number「クリスマスソング」が、30代でも1位に選ばれました。30代がback numberの「クリスマスソング」を選んだ理由には、「歌詞がいい」「切なくも温かい曲だから」「シンプルでストレートな歌詞と壮大で切ないメロディがクリスマスにピッタリだから」「旦那との思い出の曲だから」など、歌詞とメロディが幅広い年代に愛されているようです。

また、30代は、9位にEXILE「LAST CHRISTMAS」、10位にKing & Prince「I promise」がランクイン。 EXILEの 「LAST CHRISTMAS」には「ATSUSHIの歌声がとっても染みる曲だから」「青春時代のクリスマスソング」、King & Princeの「I promise」には「クリスマスやイルミネーションにぴったりのキラキラした雰囲気だから」「煌めくメロディに、2人の声が綺麗に重なるイメージがクリスマスにぴったり」「キラキラで明るい気持ちになる楽曲なので、家族で過ごすクリスマスにとっておきな楽曲」など、イルミネーションで彩られたクリスマスらしい情景が浮かぶ曲として、クリスマスになると聴きたくなるという回答が見受けられました。

■40代以上が選ぶ「クリスマスソングランキングTOP10」

<LINE MUSIC 2024年 / 40代が選ぶ「クリスマスソングランキングTOP10」>

1位 ラスト・クリスマス / Wham!

2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

3位 I Will... / King & Prince

4位 クリスマスソング / back number

5位 いつかのメリークリスマス / B’z

6位 恋人がサンタクロース / 松任谷由実

7位 クリスマスキャロルの頃には / 稲垣潤一

8位 メリクリ / BoA

9位 Happy Xmas(War Is Over) / John Lennon, Yoko Ono

10位 白い恋人達 / 桑田佳祐

40代以上のランキングでは、Wham!「ラスト・クリスマス」が1位に選ばれました。Wham!の「ラスト・クリスマス」を選んだ理由には、「クリスマスソングの王道」「高校生の頃を思い出す」「悲しいけれど美しいクリスマスソングだと思うから」「若かりし頃の思い出がよみがえるから」「10代の頃いっぱい聴いていた思い出があるから」など、青春時代のクリスマスを思い出す曲として、クリスマスになると聴きたくなるという回答が多く見られました。

ほかにも、40代以上のTOP10では、6位に松任谷由実「恋人がサンタクロース」、7位に稲垣潤一「クリスマスキャロルの頃には」など、クリスマスソングの名曲がランクイン。松任谷由実の「恋人がサンタクロース」には「原田知世さん主演映画『私をスキーに連れてって』の主題歌だったから」「20代の頃、スキー場で当時の彼と聴いていた曲」「クリスマスにサンタクロースを見るとこの曲をつい口ずさんでしまう」、稲垣潤一の「クリスマスキャロルの頃には」には「自身の恋愛と重なったいい思い出」「大学時代の彼との思い出を思い出すから」「青春時代の思い出が詰まった曲だから」など、若き日のクリスマスの思い出が詰まった曲として選ばれました。

また、今回のアンケートでは、同時に10代、20代、30代、40代以上の世代別にクリスマスに誰と過ごすかについても聞いてみました。世代別の回答は以下のとおりです。

■Q.クリスマスは誰と過ごしますか? ※自由回答/記述式

<10代>

10代で一番多かった回答は「家族」でした。次いで、「友だち/親友」「彼氏/彼女」「ひとり/ぼっち」「部活のメンバー/仲間」が多く挙げられました。10代の中には、「参考書」「受験勉強仲間」など、クリスマスも受験勉強をして過ごすという回答が見受けられました。

<20代>

20代で最も多かったのは「恋人」でした。次いで「家族/妻・夫」、「友人」「ひとり」という結果に。ほかにも「仕事/バイト」という回答も多くみられ、クリスマスが平日の2024年は仕事が優先という人も見受けられました。

<30代>

30代は「家族/子供」という回答が圧倒的に多い結果になりました。次いで「恋人」「仕事」が多く、「友人」と回答する人は少ない結果に。30代は、ご家族でクリスマスを楽しむ人が多いようです。

<40代以上>

40代以降の回答は「家族」が多い結果に。次いで、「恋人/パートナー」「ひとり」「仕事」が多く、中には「孫」「愛犬/愛猫/ペット」と回答した人も。40代以降になると家族も増え、一緒に過ごす相手にもさまざまな形が見受けられました。

【プレイリスト情報】

10代「クリスマスソングランキングTOP10」

https://lin.ee/K1bVXg5/lnms

20代「クリスマスソングランキングTOP10」

https://lin.ee/QoiU2LO/lnms

30代「クリスマスソングランキングTOP10」

https://lin.ee/UWAhfF9/lnms

40代以上「クリスマスソングランキングTOP10」

https://lin.ee/Z0bEbns/lnms

【調査概要】

調査主体:LINE MUSIC株式会社

調査対象 :全世代・男女

調査期間 :2024年11月21日(木)~11月24日(日)

調査方法 :LINE MUSICのLINE公式アカウントによるアンケート調査

有効回答人数 :2,618名

LINE MUSICでは、今後も新たなレーベル・プロダクションやアーティスト・楽曲の追加や継続的なサービスの機能追加・改善を積極的に行い、音楽との出会いを創出してまいります。

【LINE MUSIC アプリ概要】

「LINE MUSIC」は、邦楽・洋楽問わず1億曲以上の幅広いジャンルの楽曲を利用シーンや気分に応じて、いつでもどこでも聴くことができる国内最大級の音楽ストリーミングサービスです。楽曲を"聴く"ことはもちろん、「LINE MUSIC」ひとつで、MV(ミュージックビデオ)の視聴や、カラオケ機能など<聴く・見る・歌う>音楽をまるごとお楽しみいただけます。業界最速※1のリアルタイムランキングでは、音楽の「イマ」がわかるほか、"あの頃"のヒット曲や季節など、テーマごとの人気曲を集めた「プレイリスト」で気分に合わせて音楽に出会うことができます。また、「LINE」との連携により、好きな楽曲をLINEのプロフィールやトークルームに設定できるほか、LINEスタンプ プレミアムとも連携し、LINE MUSICの有料ユーザーなら対象のLINEスタンプが無料で使えるなど、LINEならではの新しい音楽体験をお届けしています。さらに、アーティストとファンがより近づけるような機会を提供したいという想いのもと、LINE MUSIC有料ユーザー※2を対象にしたオリジナルイベントやプレゼントキャンペーンを定期的に企画しております。

※1 1時間ごとに集計する「リアルタイムランキング」

※2 無料体験中のユーザーも対象

LINE MUSICプランについて:https://store.line.me/family/music/

公式サイト:https://music.line.me/about/

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/linemusic/id966142320?mt=1

Google Play:http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.linecorp.linemusic.android

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LINEMUSIC_JP

公式Instagram:https://www.instagram.com/linemusic_jp

公式note:https://note.mu/linemusic