¡ÚLINE MUSIC¡ÛLINE MUSIC¤¬À¤ÂåÊÌ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢2024Ç¯¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP10¡×¤òÈ¯É½¡ª10Âå¡¦20Âå¡¦30Âå¤Çback number¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡×¤¬1°Ì¤Ë

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2°Ì silent / SEKAI NO OWARI
3°Ì All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY
4°Ì Santa Tell Me / Ariana Grande
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