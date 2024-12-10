¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¸þ¤±¡Û¡Ö2Æü´Ö¤Ç³Ø¤Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç¡×¹ÖºÂ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ª¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë1/8¡Ê¿å¡Ë¡¦1/22¡Ê¿å¡ËAdobe Illustrator¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤ò²òÀâ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡Ö2Æü´Ö¤Ç³Ø¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155305/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155305/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë 20¡§00
JavaScript¤äPython¡¢Ruby¡¢PHP¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î»Ø¼¨¤ò½ñ¤¯¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×¡£»Å»ö¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æñ¤·¤¯¤ÆºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¡¢C&R¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÆþÌç¹ÖºÂ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー²ÊÀìÇ¤¶µ°÷¤Î»û²¬Á±É§»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢Adobe Illustrator¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥Èµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î³µÍ×¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¼õ¹Ö¤ÎÃí°ÕÅÀ¡ä
Adobe Illustrator¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î»È¤¤Êý¤äºî¤êÊý¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³Ø¤Ö¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏIllustrator¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Îºî¤êÊý¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¹ÖºÂ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Î¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ä
¡¦Adobe Illustrator
¡¦Visual Studio Code
<¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ>
¡¦Âè1²ó ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦
Adobe Illustrator¤Ç»È¤¨¤ëJavaScript¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ê¿Þ·ÁÉÁ²è¤«¤é´ÊÃ±¤Ê´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦Âè2²ó ¥Çー¥¿¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç²Ã¹©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
Adobe Illustrator¤Ç¤ÏCSV¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Çº¹¤·¹þ¤ß°õºþ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾ò·ïÊ¬´ô¤Ê¤ÉÊ£»¨¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¾¯¤·Ê£»¨¤Ê¥Çー¥¿¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤Î¿ÊÄ½Åù¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
<¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á>
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¤ÎÏ¢·È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
2Æü´Ö¤Ç³Ø¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç
¢£Æü»þ
2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë19¡§00～20¡§00
2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë19¡§00～20¡§00
¢£¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
»û²¬¡¡Á±É§¡¡¡Ê¤Æ¤é¤ª¤«¡¦¤è¤·¤Ò¤³¡Ë»á
ÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー²Ê ÀìÇ¤¶µ°÷¡£C++¸À¸ì¡¢¥²ー¥à¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¡¢¥µー¥Ð¥µ¥¤¥Éµ»½Ñ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡ ½¤»Î(·Ý½Ñ¹©³Ø)¡£¼õ¾ÞÎò¤Ë³¤¾å¼«±ÒÂâ´Ñ´Ï¼°¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó(2015Ç¯ÅÙ¡¢2019Ç¯ÅÙ)¤Ê¤É¡£
¢£ÂÐ¾Ý
¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¡¦Web¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¡¦ÉáÃÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¶ÈÌ³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£Äê°÷
60Ì¾
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155305/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155305/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë 20¡§00
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡¡PEC»öÌ³¶É
¥»¥ß¥Êー¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç¡×Ã´Åö
Email¡§pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R¼Ò¤Ï1990Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãIT¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¡ä
¢§12/25¡Ê¿å¡Ë¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÏ¿²èÇÛ¿®¡ÛPythonÆþÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155712/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155712/?rls)
¢§1/7¡Ê²Ð¡Ë¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÏ¿²èÇÛ¿®¡Û¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡¡PHP¤òÅ°ÄìÍý²ò¤¹¤ë～Web¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÆþÌç～
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155759/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155759/?rls)
¢§e¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Î¥ó¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Î¤¿¤á¤ÎPythonÆþÌç¡×
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150207/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150207/?rls)
¢§e¥éー¥Ë¥ó¥°¡ÖJavaScript´ðÁÃ/¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡×
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150215/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150215/?rls)
¢§Illustrator´ðÁÃ¹ÖºÂ¡Êe¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ë
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150220/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150220/?rls)
¢§¤½¤ÎÂ¾¤ÎIT¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/?rls)
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡ÖC&R¼Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥á¥ë¥Þ¥¬¡×¤Î¤´ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
¢§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)
¢§¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
iOS¡§https://apple.co/3qLDNbT
Android¡§https://bit.ly/3dkO2AS
¡Ú¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤È¤Ï¡Û
1990Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢CXO¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.cri.co.jp/
X¡§https://twitter.com/creekcrv
Facebook¡§https://www.facebook.com/creekandriver
note¡§https://note.com/creek
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
¢§¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ñ¼Ò¾Ò²ð±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
¢§C&R¼Ò¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡Ä¡©¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÖGo Beyond the Limit¡×
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)