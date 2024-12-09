Green Funding¤Ç1100Ëü/600Ì¾°Ê¾å¤Ë»Ù±ç¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ÎÉ¹¥áー¥«ー¡ÖNAISU N1¡×¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥°/machi-ya¤Ë¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿Åù¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¼õÉÕ³«»Ï¡£
Á°²ó9·î¤Ë¡ÚGreenfunding¡Û¤Ç600Ì¾¤ÎÊý¤¬»Ù±ç¤·ÌÜÉ¸¤Î2596%¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡¢
º£²ó¿·¥«¥éー¤¬Áý¤¨¤¿À¤³¦ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ÎÉ¹¥áー¥«ー¡ÖNAISU N1¡×¤¬ÆüËÜºÆ¾åÎ¦°ìÊý¸þÅà·ëµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ëÀß·×¤Ç¡¢
¿åÆ»¿å¤Ç¤âBAR¥¯¥é¥¹¤ÎÂç¤¤¤´ÝÉ¹¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ªÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤É¹¤ÏÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¯Æü¾ï¤Î°ìÇÕ¤ò¶Ë¾å¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸ÂÄê¥ê¥¿ー¥ó¤Îºß¸Ë¤¬¶Ï¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤ÏÀ§Èó¤ªÁá¤á¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦machi-ya¸ÂÄê¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¡¦ÄÉ²Ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Ê¿·¥«¥éー¡Ë
º£²ó¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·¿§¤Ï¡ÖCloud White¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¡ÖMidnight Black¡Ê¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖPeach Fuzz¡Ê¥Ôー¥Á¥Õ¥¡¥º¡Ë¡×¤Î¡¢3¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÄÉ²Ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤ÎÉ¹¤¬ºîÀ®²ÄÇ½¤Ê¥·¥ê¥³¥ó¡Ë
¤Þ¤¿½¾Íè¤Î´ÝÉ¹¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡Ú¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÆ©ÌÀÉ¹¤¬ºî¤ì¤ë¥·¥ê¥³¥ó·¿¡Û¤Î¾¦ÉÊ¤â¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÄÉ²Ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÊÀìÍÑ¥Äー¥ë¡Ë
¹¹¤Ëº£²ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆNAISU N1¤Î´ÝÉ¹ÍÑ¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÀìÍÑ¤Î¡Ö¥È¥ó¥°¡×¡ÖÊÝÂ¸¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ö¥°¥é¥¹¡×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÍÍ¤ÎÀ¼
¡¡
-mameo coffee ÍÍ(https://www.instagram.com/reel/C_aXU4zKyQq/?igsh=MTR2dXBienMya2ptMA%3D%3D)
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ÆµåÂÎ¤ÎÉ¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖNAISU N1¡×¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ´Ý¤¤É¹¤òºî¤ë¤È¤Ê¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁõÃÖ¤¬Âç¤¤¯¤«¤µ¤Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿É¹¤ÎÃæ¿´¤¬Çò¤¯Âù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µåÂÎ¤Î·Á¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¾å¼ê¤¯ºî¤ì¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎNAISU N1¤Ï¡¢¿åÆ»¿å¤ò¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¸Ë¤Ë¤¤¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Þ¤ó´Ý¤ÎÆ©ÌÀ´¶È´·²¤ÎÉ¹¤¬ºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¡×
-camp holic ÍÍ(https://www.instagram.com/p/C_hQRVBvagU/)
¡ÖÆ´¤ì¤Î´ÝÉ¹¤¬²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿åÆ»¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÃÖ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¡£
¼ê·Ú¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤ª²È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡
-naname cafe ÍÍ(https://www.instagram.com/p/C_fc6Obuuze/)
¡Ö´ÝÉ¹¤ò½é¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤À¤±¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤«¤ÄÍÆ´ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥ó¥Ö¥éー¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¤ÇÊüÃÖ¤¹¤ë¸¡¾Ú¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15»þ´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤â¤Þ¤ÀÉ¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ö¥éーÀÇ½¤ÈÉ¹¤ÎÌ©ÅÙ¤Ë¤Ï¶ÃØ³¤Ç¤¹¡£
°û¤ßÊªÁ´ÈÌ¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Þ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
-¤¢¤ó¤é¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥¦¥¤¥¹¥ーOL¡ÛÍÍ(https://www.youtube.com/watch?v=Uml8ArGmmWk)
¡ÖNAISU N1¡×¤ÏÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤É¹¤¬½ÐÍè¤ë°Ù¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
»ä¤ÏÉáÃÊ¥í¥Ã¥¯¤ÏÉáÄÌ¤ÎÉ¹¤À¤ÈÍÏ¤±¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖNAISU N1¡×¤Çºî¤Ã¤¿É¹¤ÏÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹¤è¤ê²ò¤±¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡×
-¾®ÇäÅ¹¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¡¢¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ø
ÊÀ¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒSPACE¡Ë¤Ï¡¢naisu¡¡N1¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¼èºà¡¢¥³¥é¥ÜÏ¢·ÈÅù¤ª¼õ¤±¤·¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤´µ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¸ø¼°Í½ÌóÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://camp-fire.jp/projects/807710/view
¸ø¼°¥é¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://lin.ee/eK0Ezbk
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡¡¡¡§https://www.instagram.com/naisu_japan_official/
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡¡¡¡§info@space-japan.com
¹ÊóÃ´Åö¼ÔÌ¾¡§ ¸ÍÅÄ
(https://www.youtube.com/watch?v=Uml8ArGmmWk)