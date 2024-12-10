·è°Õ¤Î¸Â³¦Ïª½Ð¡£º£Ç¯7·î¡¢HKT48¤òÂ´¶È¤·¤¿»³²¼¥¨¥ß¥êー¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×¤¬12¡¿19¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£ËÜÆü¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡õÉ½»æ³¨ÊÁ3¼ï¤ò¸ø³«¡ª
¡ÖTV¥¬¥¤¥É¡×¤ä¡ÖB.L.T.¡×¤Ê¤É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡¢»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×¤ò12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë»£±Æ¡¿HIROKAZU
¡Ç24Ç¯7·î¤ËÌó11Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿HKT48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë»³²¼¥¨¥ß¥êー¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤¬12¡¿19¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£ËÜÆü¡¢¤½¤ÎÉ½»æ³¨ÊÁ3¼ï¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¡¢¶ØÃÇ¤ÎÆþÍá¥·ー¥ó¤«¤éºÎÍÑ¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì»åÅ»¤ï¤Ì»Ñ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AmazonÈÇ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¸÷¤¬º¹¤·¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢Çò¤¤²¼Ãå»Ñ¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤òÁª¤ó¤À¡£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¡£¿å¤¬¤¿¤æ¤¿¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥×ー¥ë¤Î¿åÌÌ¤ËÈþ¤·¤¯»³²¼¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢´ñÀ×Åª¤Ê1Ëç¤À¡£
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×Amazon¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë»£±Æ¡¿HIROKAZU
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë»£±Æ¡¿HIROKAZU
¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖSHY¡×¤Ë·èÄê¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥ã¥¤¤Ê»³²¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤ò¤¢¤Þ¤ê¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¤Èà½÷¤¬º£ºî¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÂçÃÀ²òÊü¡É»Ñ¤Îµ®½Å¤µ¤òÊª¸ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£11Ç¯´Ö¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬1¿Í¤À¤±¤¬Èï¼ÌÂÎ¤È¤Ê¤ê¿ôÆü¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Î¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë¼«¿È¤ò¡È²òÊü¡É¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
ËÜ»ï¤Ë¤Ï¡¢»³²¼¤¬¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ø»³¤Ç¡¢¤½¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¡¢¥°¥ë¥á¤ä¸½ÃÏ¤Î¶õµ¤¤òÁÇ¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬Â¿¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥·ー¥¹¥ëー¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë¤Ç¤Ï¥Ìー¥Ç¥£ー¥«¥éー¤Î¿åÃå¡¢¥Óー¥Á¤Ç¤Ï¶»¸µ¤«¤éÃ«´Ö¤Þ¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°áÁõ¤ÇÈþ¤·¤¤ÁÇÈ©¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë»£±Æ¡¿HIROKAZU
¡Ú»³²¼¥¨¥ß¥êー¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
7·î¤ËÌó11Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿HKT48¤òÂ´¶È¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤Ê¤êÉÔ°Â¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ä¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¤«¤é¤¹¤´¤¯¶á¤¤¤Î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢½é¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£³èµ¤¤Î¤¢¤ëÌë¤Î³ø»³¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÊ¸²½¤¬»Ä¤ë´ÅÀîÊ¸²½Â¼¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥Ý¥¹¥É¥óËÜ²°ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¸ÅËÜ²°¤µ¤ó³¹¤Ç¤Î»£±Æ¤âÀÎ¤ÎËÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÀÎ²û¤«¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¿§¡¹¤Ê´é¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¿§¡¹¤Ê»ä¤¬¸«¤é¤ì¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1998Ç¯12·î19ÆüÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£¼Í¼êºÂ¡£O·¿¡£¡Ç13Ç¯¡¢HKT48Âè3´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Áー¥àTII¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Æ24Ç¯7·î¤Ë¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌó11Ç¯´Ö³èÆ°¡£ ¥°¥ëー¥×Â´¶È¸å¤âÊ¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¸½ºß¡¢FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¡Ö¥Ð¥ê¤Ï¤ä¥Ã¡ª¡×(Ëè½µ·î～¶â Á°5¡¦20～)¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¡£
È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÍ½Äê¡ª
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
£±.¡ÚÇîÂ¿²ñ¾ì¡Û
¢£ÆüÄø¡¿²ñ¾ì
2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë17¡§30～¡¡HMV&BOOKS HAKATA ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢¨»²²Ã·ô¤Î¹ØÆþÊýË¡¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î³«ºÅ½ñÅ¹WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HMV&BOOKS HAKATA¡¡¡¡https://www.hmv.co.jp/store/event/51846/
£².¡Ú½ÂÃ«²ñ¾ì¡Û
¢£ÆüÄø¡¿²ñ¾ì
2025Ç¯01·î19Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§00～¡¡HMV&BOOKS SHIBUYA ¡¡5F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢¨»²²Ã·ô¤Î¹ØÆþÊýË¡¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î³«ºÅ½ñÅ¹WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HMV&BOOKS SHIBUYA¡¡¡¡https://www.hmv.co.jp/store/event/51845/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ¡¢·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.corazon-store.com/event/2024/11-29/12397/
¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡¢·èÄê¡ª
¢¡ÆÃÅµÆâÍÆ£±.¡§¸ÂÄêÉ½»æÈÇ ¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤´¤È¤ËÉ½»æ¥«¥Ðー³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞA¡§Amazon
¢¨ É½»æ¥«¥Ðー°Ê³°¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤È¤ÏÉ½»æ¥«¥Ðー³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×Amazon¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë»£±Æ¡¿HIROKAZU
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×Amazon¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë»£±Æ¡¿HIROKAZU
Amazon¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.amazon.co.jp/
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞB¡§³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¢¨ É½»æ¥«¥Ðー°Ê³°¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ Amazon¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤È¤ÏÉ½»æ¥«¥Ðー³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë»£±Æ¡¿HIROKAZU
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë»£±Æ¡¿HIROKAZU
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://books.rakuten.co.jp/rb/18061542/
¢¡ÆÃÅµÆâÍÆ£².¡§ÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊB3¥µ¥¤¥º¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿ー
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://7net.omni7.jp/detail/1107557524
¢¡ÆÃÅµÆâÍÆ£³.¡§À¸¼Ì¿¿³¨ÊÁ3¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¡¡Ê¢¨WEB¤Î¤ß¡Ë
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¹ØÆþÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿A
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¹ØÆþÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿B
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¹ØÆþÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿C
¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.hmv.co.jp/product/detail/15433813
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨12·î10Æü¸½ºß
¢¨¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤ª¤è¤ÓÆÃÅµÉÕ¤ÈÎÇä¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³Æ¼ÒHPÅù¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤ÈÎÇäÅ¹¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
»³²¼¥¨¥ß¥êー1st¼Ì¿¿½¸¡ÖSHY¡×
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨°ìÉô¡¢È¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡üÄê¡¡²Á¡§3,300±ß
¡üÈ¯¡¡¹Ô¡§Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò
¡üÈ¯¡¡Çä¡§¹ÖÃÌ¼Ò
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏTOKYO NEWS magazine&mook¡ãhttps://zasshi.tv/¡ä¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://zasshi.tv/%EF%BC%9E%E3%82%92%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¢£Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¼Ì¿¿½¸¡¦¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ê¤É³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È
TOKYO NEWS magazine&mook¡ãhttps://zasshi.tv/¡ä
¢£½Ü¤ÎBEAUTIFUL LADY¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤«¤ëÁí¹ç¥µ¥¤¥È
B.L.T.web¡ãhttps://bltweb.jp/¡ä
¢£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
@b.l.t.official¡ãhttps://www.instagram.com/b.l.t.official/¡ä
¢£¸ø¼°X
@BLTTV¡ãhttps://x.com/BLTTV¡ä
¢£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
B.L.T.official¡ãhttps://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg¡ä