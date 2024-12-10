¡Ò°¦ÃÎ¡¦ÂçÉÜ¡Ó¡Ö°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¹õÌÓÏÂµí¡Ö²¼Â¼µí¡×¤¬Á°¿ÍÌ¤Åþ¡ª¤Î11²óÏ¢Â³¼õ¾Þ!!
¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¹õÌÓÏÂµí¡É²¼Â¼µí¡É¤¬¡Ö°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª
¡¡¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¹õÌÓÏÂµí¡Ö²¼Â¼µí¡×¤¬¡Ö°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¸Â²ñ¼Ò²¼Â¼ÃÜ»º¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼Â¼ÃÎ»Î¡Ë¤¬°é¤Æ¤ë¹õÌÓÏÂµí¡Ö²¼Â¼µí¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ìÆîÉô»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÂè2²óÆùµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÆÃÜ»ºÇÀ²È¤¬Áª¤ÓÈ´¤¤¤Æ½ÐÉÊ¤·¤¿ÏÂµí¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯Âè1²ó°ÊÍè11²óÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÆ¬°ìÆ¬¤Î¸ÄÀ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹ç»ôÎÁ¤ä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ê¤É¡¢°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÃí¤¤¤Ç°é¤Æ¤¿¡Ö²¼Â¼µí¡×¤Ï¡¢»ÝÌ£À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤òÄÌ¾ï¤ÎÏÂµí¤Î30ÇÜ¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¼Â¼µí¡×¤Î»é¤Ï¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤Î´ÞÍÎÌ¤¬Èó¾ï¤ËËÉÙ¤Ç¡¢»é¤ÎÍ»ÅÀ¤¬Äã¤¯¿ÍÈ©¤ÇÍÏ¤±¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¾ÆÆùÅ¹¡Ö»°ÂåÌÜ²¼Â¼µí¡×¤Ç¤Ï¡¢96¡ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼Â¼ÃÜ»º¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¸½ºßÌó4,500Æ¬¤ò»ô°é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µí¼Ë¤Î·úÀß¤ò¹Ô¤¤¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï10,000Æ¬¤Î»ô°é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö°Â¿´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤µíÆù¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤È³èÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò³ÈÂç¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²¼Â¼ÃÜ»º¿©Æù¤Ê¤É¥°¥ëー¥×°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢µí¤È¤È¤â¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ¸µÇ¯Âè£±²ó°ÊÍè¡¢11²óÏ¢Â³¤Î¼õ¾Þ¡ª
ºÇ¹â°Ì¡Ö°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¾Þ¡×ÀäÉÊ¤ÎÆù¼Á¤ÎÉ¾²ÁÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú²¼Â¼µí¡¦²¼Â¼ËÒ¾ì¤È¤Ï¡Û
¡¡°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¤ÎË¤«¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¹õÌÓÏÂµí¡£»°Âç¤Ç80Ç¯¤ËÅÏ¤êÄÉµÚ¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¹õÌÓÏÂµí¡Ö²¼Â¼µí¡×
¡Ú£±¡Û²¼Â¼µí¤Î£µ¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡ÊÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡Ë
¡¡£±.¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¦¤Þ¤ß¡Ä¤¦¤Þ¤ßÀ®Ê¬¤Î¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤Î´ÞÍÎÌ¤¬ÄÌ¾ïÏÂµí¤Î30ÇÜ
¡¡£².¤ä¤ï¤é¤«¿©´¶¡Ä¿åÊ¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢½ÏÀ®¤¬¿Ê¤ß½À¤é¤«¤¤Æù¼Á¤Ç¤¹¡£
¡¡£³.µæ¶Ë¤Î¸ý¤É¤±¡Ä¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢Í»ÅÀ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡£´.ÏÂµí¹á¡Ä¾Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¹á¤ë¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê¹á¤ê¡£
¡¡£µ.ºÇÂç¤ÎÆùÎÌ¡Ä¹â¿å½à¤ÎÊâÎ±¤Ç³Æ¸ÄÂÎ¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¿©´¶¡×¤Î¡Ö²¼Â¼µí¡×
¡Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¦¤Þ¤ß¡×¤Î²¼Â¼µí
µæ¶Ë¤Î¤¯¤Á¤É¤±¤Î¡Ö²¼Â¼µí¡×
¡Ú£²¡Û²¼Â¼ËÒ¾ì¡§²¼Â¼µí¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹£µ¤Ä¤ÎÈë·í
¡¡£±.¼«¼ÒËÒ¾ì¤Ç°ì´ÓÀ¸»º¡ÄÈË¿£¤«¤éÈî°é¤Þ¤Ç°ì´Ó´ÉÍý¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¥³¥¹¥ÈÍÞÀ©
¡¡£².¥¹¥È¥ì¥¹Äã¸º¡Ä°ìÆ¬°ìÆ¬¤Î¸ÄÀ¤ò¹Í¤¨¤¿´Ä¶¤È·ò¹¯´ÉÍýÂÎÀ©
¡¡£³.·ò¹¯¤Ï»Æµí¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÊìµí¤«¤é¡Ä²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯·ò¹¯´ÉÍý¡£
¡¡£´.Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤°·ìÅý¡ÄÆùÎÌ¡¢Æù¤Î¤¤¤áºÙ¤ä¤«¤µ¡¢Áú¹ß¤ê¶ñ¹ç¤¬·è¤Þ¤ë·ìÅý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡¡£µ.Ìç³°ÉÔ½Ð¤ÎÆÈ¼«»ñÎÁ¡Ä¸ÄÂÎ¡¦À®Ä¹´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆÈ¼«ÇÛ¹ç»ôÎÁ
²¼Â¼ËÒ¾ìÉ÷·Ê
¥¹¥È¥ì¥¹Äã¸º¤µ¤ì¤¿µí¼Ë
Ìç³°ÉÔ½Ð¤Îµæ¶Ë¤Î¤´¤Ï¤ó
¡Ú£³¡Û²¼Â¼ËÒ¾ì
¡È²¼Â¼µí¡É ¤ÏÌ£¤ï¤¨¤ÐÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤·¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö²¼Â¼µí¡×¤ò°é¤Æ¤ë²¼Â¼ÃÜ»º¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×10ËÒ¾ì·×¤Î»ôÍÜÆ¬¿ô¤Ï¡¢
Ìó4,500Æ¬¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¡¢¥¤¥¹¥é¥à·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°¤ò´Þ¤á¡¢Ç¯´ÖÌó2,000Æ¬¤Î½Ð²Ù¤ò
¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¹¹¤Ê¤ë¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡¢10,000Æ¬¤Î
»ô°é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÆ¬°ìÆ¬¤Î¸ÄÀ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç°é¤Æ¤ë¡Ö²¼Â¼µí¡×
£±.¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁªÃÜ
£².Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë»ÞÆù½ÅÎÌ
£³.¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ìー¥¸¤ÎBMS
°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥°¥ëー¥×£¸ËÒ¾ì¤ÎÊ¬ÉÛ¡ÊµÜºê¸©¡¦Ä¹Ìî¸©¤ò´Þ¤á10ËÒ¾ì¤Ç¥°¥ëー¥×¤ò·ÁÀ®¡Ë
¡Ú²¼Â¼ÃÜ»º¡¦²¼Â¼ÃÜ»º¿©Æù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Í¸Â²ñ¼Ò²¼Â¼ÃÜ»º ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²¼Â¼ÃÜ»º¿©Æù
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¼Â¼ÃÎ»Î¡¡
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¢©474-0048 °¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»ÔµÈÅÄÄ®6ÃúÌÜ36ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡Í¸Â²ñ¼Ò¡¡²¼Â¼ÃÜ»º¡¡¡¡¡¡¡§ÃÜ»º¶È¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ÎÈË¿£¡¢Èî°é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²¼Â¼ÃÜ»º¿©Æù¡§¡Ö²¼Â¼µí¡×ÀìÌç¤ÎÀºÆù¡¢ÈÎÇä¡£
¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÈÏÂµí¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¿è¤Î¹õÌÓÏÂ¼ï¤Ë¤è¤ëËÜÊª¤Î¡ÈÏÂµí¡É¡£»°Âå¤Ç80Ç¯¤ËÅÏ¤êÄÉµá¤·¤¿¡È²¼Â¼µí¡É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²¼Â¼µí¤¬¤´¹ØÆþÄº¤±¤ë¥µ¥¤¥È¡Û
¡Ê£±¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://home.tsuku2.jp/storeProduct.php?scd=0000170498&utm_source=web&utm_medium=PR&utm_campaign=PR1205&utm_id=PR1205(https://home.tsuku2.jp/storeProduct.php?scd=0000170498&utm_source=web&utm_medium=PR&utm_campaign=PR1205&utm_id=PR1205)
¡Ê£²¡Ë¤Þ¤À¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤â¤ªµá¤áÄº¤±¤Þ¤¹¡£
https://furu-po.com/goods_list.php?events=search&%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89=%E4%B8%8B%E6%9D%91%E7%89%9B&%E6%A4%9C%E7%B4%A2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&utm_source=web&utm_medium=PR&utm_campaign=PR1205&utm_id=PR1205(https://furu-po.com/goods_list.php?events=search&%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89=%E4%B8%8B%E6%9D%91%E7%89%9B&%E6%A4%9C%E7%B4%A2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&utm_source=web&utm_medium=PR&utm_campaign=PR1205&utm_id=PR1205)
¢¨¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²¼Â¼µí¤¬¿©¤»¤ë¤ªÅ¹¡Û
¡¡²¼Â¼ËÒ¾ìÄ¾±Ä¾ÆÆùÅ¹¡¡»°ÂåÌÜ²¼Â¼µí
¡¡¢©474-0053 ÂçÉÜ»ÔÉ¢»³Ä®3-181-1
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡¡¢¨¿åÍËÄêµÙ
¡¡¡Ú·î¡¦²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡Û¡¡¥é¥ó¥Á 11:00ー14:30¡¡¥Ç¥£¥Êー 17:00ー22:00
¡¡¡ÚÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡Û¡¡¡¡¡¡ 11:00ー22:00
³°´Ñ¥¤¥áー¥¸
Æâ´Ñ¥¤¥áー¥¸
µæ¶Ë¤Î¾ÆÆù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÆù¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¤ªºÂÉß´°È÷¡ª±ã²ñ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥³ー¥Êー
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡ªºÐËöÆÃÇä¼Â»ÜÃæ¡ª¡Û
Å¹Æ¬¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Î¤ß¤Î´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£±¡Ë¤´Í½Ìó´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～
¡Ê£²¡Ë¤ªÅÏ¤·´ü´Ö¡§ 2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¡¡¢¨Ëè½µ¿åÍËÆü¤ÏÄêµÙÆü¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¤´Í½ÌóÊýË¡¡§
¡¡¡¡£±.¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¡Ê¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤ÇÊØÍø¤Ê¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.tablecheck.com/shops/shimomuragyu-pickup/reserve
¡¡¡¡£².FAX¡§0562-57-1135
¡¡¡¡£³.Å¹Æ¬
¡Ê£´¡ËÈÎÇäÆâÍÆ
¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯4,000±ß¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤è¤ê¤É¤ê3¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç12,000±ß¤ò10,000±ß¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨3¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë2,000±ß°ú¤¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£ ¡¡¡¡
¤¤¤í¤¤¤íÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÒÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ó
£±.ÆÃÁª¥íー¥¹¤¹¤¤·¤ã¤Ö¡Ê500g¡Ë
£².¾åÀñ¥«¥¿¤¹¤¤·¤ã¤Ö¡Ê500g¡Ë
£³.¤¢¤«¥Ð¥é¤¹¤¤·¤ã¤Ö¡Ê600g)
£´.ÆÃÁª¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥(3Ëç¡Ë¡Ê540g¡Ë
£µ.µ©¾¯Éô°Ì¥¹¥Æー¥(5Ëç¡Ë¡Ê400g¡Ë¡¡
£¶.¾ÆÆùÍÑÆÃÁª¥íー¥¹¡Ê500g¡Ë
£·.¾ÆÆùÍÑ¾åÀñ¥«¥ë¥Ó¡Ê500g¡Ë
£¸.¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀÚ¤êÍî¤È¤·¡Ê500g¡ß£²¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¡Ê£µ¡ËÅ¹ÊÞ¾ðÊó
¡¡¡¡²¼Â¼ËÒ¾ìÄ¾±Ä¾ÆÆùÅ¹¡¡»°ÂåÌÜ²¼Â¼µí
¡¡¢©474-0053 ÂçÉÜ»ÔÉ¢»³Ä®3-181-1
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡¡¢¨¿åÍËÄêµÙ
¡¡¡Ú·î¡¦²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡Û¡¡¥é¥ó¥Á 11:00ー14:30¡¡¥Ç¥£¥Êー 17:00ー22:00
¡¡¡ÚÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡Û¡¡¡¡¡¡ 11:00ー22:00