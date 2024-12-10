±Ä¶È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¸þ¤±¡Ú12/19³«ºÅ¡Ã»²²ÃÌµÎÁ¡Û¼«Æ°¤Ç±Ä¶È¤¬²ó¤ë¡ªAI¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë±Ä¶ÈÊÑ³×
¿·¿Í¤«¤é¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à*¡ÖFront Agent¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëUmee Technologies³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·Ç¼ ¹°¿ò¡¢°Ê²¼¡Ö¥æ¥ßー¡×¡Ë¤ÈÆüËÜºÇÂçµé¤ÎË¡¿Í¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§Ê¡ÉÙ ¼·³¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹ÃÝ ¹î¿Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥æー¥½¥Êー¡×¡Ë¤Ï¡¢12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00 - 14:45¤Ë¶¦ºÅ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¼«Æ°¤Ç±Ä¶È¤¬²ó¤ë¡ªAI¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë±Ä¶ÈÊÑ³×～Çä¾å¥¢¥Ã¥×¤òÃ£À®¤·¤¿ABM¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¤Î¥»ー¥ë¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¼ÂÎã¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ï¡¢±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Î³ÆÎÎ°è¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä³èÍÑ¡¦¿Íºà³èÍÑ¤Ë¤Þ¤Ç¥³¥Í¥¯¥È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤Î¤³¤È
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://events.teams.microsoft.com/event/2562f7aa-be06-4a5f-b510-70134b858a28@a7b49804-62ec-4274-8940-6edf2368531c
¢£AI x ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿±¿ÍÑ¡§±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼ÔÍÍ¤Ø¡¢¼«Æ°¤Ç¹âÅÙ¤Ê±Ä¶È¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤¿»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÈAIµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÀèÃ¼»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ä¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¡×¤Î³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥æー¥½¥Êー¼Ò¤È¡¢¸ÜµÒ¤ËÅ¬¤·¤¿¾¦ÃÌÀïÎ¬¤È¿ÍºàÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÏÃ½ÑAI¤ÎUmee Technologies¼Ò¤Î2¼Ò¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°±Ä¶È¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Ê¬¤«¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¤¿ABM¤ÈÏÃ½ÑAI¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¸ÜµÒ¥¢¥×¥íー¥Á¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼êË¡¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥»ー¥ë¥¹¤Î¥Õ¥§ー¥º¤«¤é¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤ò´ð¼´¤Ë¤·¤¿¼«Æ°²½¤µ¤ì¤ë±Ä¶ÈDX¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý¡¢SFA¤Î±¿ÍÑ¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿¤¤Êý¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅöÆü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
1. ABM¡ß¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¤Ç¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡Ê¥æー¥½¥Êー¼Ò¡Ë
2. SFA¤Î±¿ÍÑ¤ò¼«Æ°²½¡£¿·¿Í¤«¤é¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÏÃ½ÑAI¤Î¼ÂÎã¡Ê¥æ¥ßー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¼Ò¡Ë
3. ¼Áµ¿±þÅú¡ÊQA¡Ë¤È¤Þ¤È¤á
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- salesforce¤ä¥¥ó¥Èー¥ó¤Ê¤ÉSFA/CRM¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
- SFA¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤¿¤¤
- ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿/ABM/À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¶á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
- ¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¸ÄÊÌºÇÅ¬¤·¤¿°éÀ®»ØÆ³Ë¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±Ä¶ÈËÜÉô¡¡³èÍÑ¥°¥ëー¥×¡¡¥µ¥Ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
»³ËÜ ÄÇÆá »á
²»³ÚÂç³Ø¥Ô¥¢¥Î²ÊÂ´¶È¸å¡¢¥æー¥½¥Êー¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬³«Âó±Ä¶È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¡£
³°»ñ·Ï´ë¶È¡¢À½Â¤¶È³¦¡¢SaaS¶È³¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¸ÜµÒ¤Ø¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ä¤«¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î¤è¤¦¤ËÁÔÂç¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÄó°Æ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¡¢Æü¡¹Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
Umee Technologies³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Account Executive
ÌÚ²¬ ·Ã »á
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ËÆþ¼Ò¡£¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¤Ë½¾»ö¤·¡¢¿·¿Í¾Þ¤ÈÍâÇ¯¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÇä¾åTOP¤ò¼õ¾Þ¡£¸å¤Ë¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¤ä¿Íºà°éÀ®¡¢ITÅùÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê±Ä¶È¤ò·Ð¸³¡£¥æ¥ß―¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥ºÆþ¼Ò¸å¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFront Agent¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Î°éÀ®Äó°Æ¡¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡¦Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00 - 14:45
¡¦²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊTeams¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
¡¦»²²Ã¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§Umee Technologies³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¿½¹þÊýË¡¡¡¡§¥Õ¥©ー¥àÆþÎÏ¸å¡¢¥¦¥§¥Ó¥ÊーURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±ÜÍ÷URL¤Ï¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤ËUmee Technologies³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¶È¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¢³ØÀ¸¡¢¤½¤ÎÂ¾ÊÀ¼Ò¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤¿¡¢¤´ÆþÎÏÆâÍÆ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¾µÃÎ¤ª¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://events.teams.microsoft.com/event/2562f7aa-be06-4a5f-b510-70134b858a28@a7b49804-62ec-4274-8940-6edf2368531c
Front Agent¤È¤Ï
¿·¿Í¤«¤é¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Web²ñµÄ¡¦ÅÅÏÃ¡¦ÂÐÌÌ¤Î²ñÏÃ¤«¤éAIµÄ»öÏ¿¤¬kintone¤äsalesforce¤Ê¤ÉCRM¤Ø¤ÎÊó¹ðºî¶È¤ò¥¼¥í¤Ë¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë²ñÏÃ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥ì¥³¥á¥ó¥É¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤äÏÃ¼Ô¿´ÍýÊ¬ÀÏ¡¢²ñÏÃÊ¸Ì®¤Î²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³èÍÑ¡£¾¦ÃÌ¥¢¥·¥¹¥ÈAI¤¬¾¡¤Á¶Ú¤ò²òÀÏ¤·¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤¿¤Ã¤¿6¥ö·î¤Ç¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¥Ñー¥È¥ÊーÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë¤Æ2¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§Umee Technologies³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿·Ç¼ ¹°¿ò
URL ¡§https://umeecorp.com/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÄ´ÉÛ¥öµÖ1-5-1¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³ØÆâ
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://frontagent.umeecorp.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖÏÃ½Ñ¤Î»ë³Ð¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë»þÂå¡×¤Î¼Â¸½¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢²ñÏÃ¤«¤é¿Í¤Î¿´Íý·¹¸þ¤ò²òÀÏ¤¹¤ëDeep Insight Engine(TM) ¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í ÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³ØÇ§Äê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§Ê¡ÉÙ ¼·³¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹ÃÝ ¹î¿Î
URL ¡§ https://usonar.co.jp/
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ20-2¡¡Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£15³¬
ÀßÎ© ¡§1990Ç¯9·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
1990Ç¯¤ÎÀßÎ©Åö½é¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í´Ö¼è°ú(£Âto£Â)¥Çー¥¿´ØÏ¢¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎË¡¿Í´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖLBC¡×¤òÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¡¦°Ý»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÉÊ¼Á¤ÇÀµ³Î¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸À°Íý¤¹¤ëÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤â¶î»È¤·¡¢¤è¤êÀº³Î¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥æー¥½¥Êー¡×¡Ö¥×¥é¥ó¥½¥Êー¡×¡Ö£í¥½¥Êー¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£