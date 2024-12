¤¢¤Ê¤¿°Ê¾å¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤òÃÎ¤ë¡Ö±¿Ì¿¿ô¡×¤ÇËÜ¼Á¤ä±¿Ì¿¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ªLove Me Do»á¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÀê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï

株式会社ザッパラス[画像1: https://prtimes.jp/i/5725/658/resize/d5725-658-e8c32966302fadefb7db-0.jpg ]■「天災も的中/ファン鳥肌【日付/本音当たる大予言】Love Me Doの運命数」とは本コンテンツは「吉本興業」所属の人気占い師・Love Me Do氏による特別な鑑定を再現したものです。カバラ数秘術の法則に則って、生年月日を基に算出した“運命数”を用いて鑑定していきます。“表運命数”は、あなたやあの人の誕生日や名前を数字に変換したもので、これらの数字から“表運命数”を算出します。生まれた時に与えられた特性や掴む成功、そして2人の恋の行方などを“表運命数”から紐解くことができます。対して、“裏運命数”は“表運命数”とは異なり、あなたやあの人の誕生日や名前を数字に変換した際に使用されていない数字を基に算出したものです。普段、人々が表には出していない隠されている部分に迫り、より理解を深めていくことができます。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、姓・名(ひらがな入力)や生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。提供URL:https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/lmdunmei_rsa/■コンテンツ概要コンテンツ名:天災も的中/ファン鳥肌【日付/本音当たる大予言】Love Me Doの運命数提供開始日:2024年12月10日(火)料金:880円(税込)~※無料メニューあり提供URL:https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/lmdunmei_rsa/■コンテンツ監修者Love Me Do吉本興業所属。「ラブちゃん」の愛称で活動。占い師、風水師、占星術師。東洋、西洋の占術に精通し、『ヒルナンデス!』『ラヴィット!』『王様のブランチ』をはじめとするテレビ・ラジオ出演多数。20代半ばから手相を独学で学び、その後占術ごとの師匠の元で学び、タロット、四柱推命、風水、九星術、易学、人相占い、手相、数秘術、姓名判断などあらゆる占いを習得する。芸能人や芸人のブレイクや予言、政界の重大ニュース、プロサッカーの試合結果や得点選手、自然災害の予言など、数々の予言的中エピソードを持つ業界最注目の占い師として絶大な人気を誇る。全国で行われる占いライブは「会うと運がよくなる」「歩くパワースポット」などと言われ、予約がとれないほどの人気を博す。『3秒でわかる! 手のひら手相術 手に龍神様が走る! 』(さくら舎)『1秒で分かる!人相術 顔には9人の神さまがいる!』(光文社)『絶望したあなたが幸せになる方法』(日本文芸社)『Love Me Doの月と龍が導く 守護龍占い2024』(ブティック社)など著書多数。■『cocoloni占い館 Moon』[画像2: https://prtimes.jp/i/5725/658/resize/d5725-658-9dd11606c5c53ac8d68d-2.png ]「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢215名(※1)が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、11,000メニュー(※1)以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。※1:2024年1月時点での公開数です提供URL:https://honkaku-uranai.jp/moon/■『cocoloni占い館 Sun』[画像3: https://prtimes.jp/i/5725/658/resize/d5725-658-2212cb1fd8270891ffbf-2.png ]「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。提供URL:https://honkaku-uranai.jp/sun/〈株式会社レンサ〉[画像4: https://prtimes.jp/i/5725/658/resize/d5725-658-2d72e91944245255e6ec-1.png ]・所在地:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目16番5号 MUPRE北参道 2階・設立:2011年2月18日・代表者:代表取締役 武井 哲也・URL: https://rensa.co.jp/〈株式会社cocoloni〉[画像5: https://prtimes.jp/i/5725/658/resize/d5725-658-25f94233242b998f0da0-5.png ]ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni(ココロニ)」。株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。〈株式会社ザッパラス〉[画像6: https://prtimes.jp/i/5725/658/resize/d5725-658-e432e356c92e8474e8d3-2.png ]モバイルコンテンツ黎明期に占いコンテンツ市場を確立し、その後、東証一部(現東証スタンダード市場)上場企業にまで成長。現在、ザッパラスグループは国内のみならず米国でも事業を展開。米国では、最大規模の占いメディア「tarot.com」などを運営し、占いコンテンツ市場で高いシェア率を誇る。■本件に関するお問い合わせ先株式会社cocoloni(https://www.cocoloni.com)担当:近藤e-mail : info@cocoloni.com