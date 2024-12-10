¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»³¥Î°æÂó¸ÊÁª¼ê¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó
¢£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
J3¥êー¥°¡¡2»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
»³¥Î°æ Âó¸Ê / Takumi YAMANOI ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
GK
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯10·î25Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÀéÍÕ¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
185cm/80kg
¢£¥Áー¥àÎò
Ä¹À¸¥Þ¥ê¥ó¥ºFC - ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕU-15 - ÀÅ²¬³Ø±à¹â¹» - ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
¢£½Ð¾ìµÏ¿
J1¥êー¥°¡¡0»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
J2¥êー¥°¡¡1»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
J3¥êー¥°¡¡2»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
¥«¥Ã¥×Àï¡¡ 4»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
◼️¥³¥á¥ó¥È
Íè¥·ー¥º¥ó¤â¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤ÇÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ï¸À¤¤Ìõ½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼êÁ´°÷¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆüËÜ°ìÇ®¤¯¡¢²¹¤«¤¤¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¶¦¤ËJ2¾º³Ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£