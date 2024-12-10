AI¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡ªAI¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤è¤¦!! 1/9¡ÊÌÚ¡ËÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÖChatGPT¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë ¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î»È¤¤Êý¤È»öÎã¾Ò²ð¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖChatGPT¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë ¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î»È¤¤Êý¤È»öÎã¾Ò²ð¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155401/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155401/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§ 2025Ç¯1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 20¡§00
OpenAI¤¬Äó¶¡¤¹¤ëChatGPT¡£¹âÀºÅÙ¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¤ÇChatGPT¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤ò»ý¤ÄÊý¤ä¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÆÀÂÎ¤¬ÃÎ¤ì¤ºAI¤ò¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢C&R¼Ò¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¡ChatGPT¥Þ¥¹¥¿ーÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄÂ¼·û¹§»á¡£ChatGPT¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä³èÍÑ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¡ä
¡¦ChatGPT¤Î´ðËÜÁàºî¤È³èÍÑÊýË¡
¡¦ChatGPT¤ò»È¤¦ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥³¥Ä
¡¦ChatGPT¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòÎ©¤Ä¤«
¡¦ChatGPT¤Î³èÍÑ¥·ー¥óÊÌ¡Ê»Å»ö¡¦³Ø½¬¡¦¼ñÌ£¡Ë¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã
¡¦AI¤ò»È¤¦¾å¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑË¡
¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¹©É×¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¦ChatGPT¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Êý
¡¦AI¤äChatGPT¤ËÂÐ¤·¤ÆÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ChatGPT¤ò»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È¡×¤ä¡ÖGPT¡×¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦Ê¸¾ÏºîÀ®¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬Íß¤·¤¤Êý
¡¦AI¤¬»Å»ö¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
ChatGPT¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë ¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î»È¤¤Êý¤È»öÎã¾Ò²ð
¢£Æü»þ
2025Ç¯1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë19¡§00～20¡§00
¢£¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥¿¥¤¥¬ー
ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÅÄÂ¼ ·û¹§¡Ê¤¿¤à¤é ¤Î¤ê¤¿¤«¡Ë»á
2010Ç¯¤«¤é´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎSNS±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¡¦±¿ÍÑÂå¹Ô¡¦¹¹ð±¿ÍÑÅù¡£2023Ç¯¤«¤é¤ÏChatGPT¤Ê¤ÉAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿SNS³èÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢SNS³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤âAI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥µ¥Ýー¥È¤ò³«»Ï¡£LinkedIn¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram¡¢Facebook¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÃæ¿´¤ËÌó60¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤¢¤ê¡£¤½¤ÎÂ¾Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇSNS¤äAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Æ·ï¤Ë¤ÆÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÅ¬Ç¤¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£SNS±¿ÍÑ¤ËÉÕ¿ï¤·¤¿±ÇÁüºîÀ®¡¦¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤âÀÁÉé¤¦¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ SNS¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÍÜÀ®¹ÖºÂÁÏÀß¼Ô
µþÅÔ°å·òÀìÌç³Ø¹» Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
LinkedIn¥éー¥Ë¥ó¥° SNS¡¦AI¥³ー¥¹¥È¥ìー¥Êー
½ÐÈÇÊª
¡¦¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¡¦¤ªÅ¹¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ SNS¤Î¾å¼ê¤Ê±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤È¥¯¥ìー¥àÂÐ±þ
¡¦À¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¡ChatGPT¥Þ¥¹¥¿ーÍÜÀ®¹ÖºÂ
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë Instagram¥·¥ç¥Ã¥×À©ºî¡¦±¿ÍÑ¤Î¶µ²Ê½ñ
¡¦Facebook&Instagram&Twitter¹¹ð À®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¢£ÂÐ¾Ý
¡¦ChatGPT¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£Äê°÷
60Ì¾
¢£¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò
¢£¶¦ºÅ
¥ê¥ô¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊLivAI, Inc.¡Ë
https://corp.livai.jp/
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155401/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155401/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§ 2025Ç¯1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 20¡§00
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡¡PEC»öÌ³¶É
¡ÖChatGPT¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë ¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î»È¤¤Êý¤È»öÎã¾Ò²ð¡×¥»¥ß¥ÊーÃ´Åö
Email¡§pec_seminar@pr.cri.co.jp
¡ÚC&R¼Ò¤ÎAI/DX´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
C&R¼Ò¤Ï1990Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äIoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ëÀèÃ¼IT¿Íºà¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Å¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖComputer Science Agency¡×¤Î¤Û¤«¡¢µá¿Í¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖSymbiorise¡Ê¥·¥ó¥Ó¥ª¥é¥¤¥º¡Ë¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢DX¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖDATA SOLUTION¡×¤Ç¥Çー¥¿¿Íºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢DX¤Ë´Ø¤¹¤ëÌµÎÁÁêÃÌÁë¸ý¥µー¥Ó¥¹¡ÖDX¤Î¿¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÀèÃ¼IT¿Íºà¤Î¤¿¤á¤Îµá¿Í¡¦°Æ·ï¥µ¥¤¥È¡ÖSymbiorise¡×
https://symbiorise.com/
¢§DX¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖDATA SOLUTION¡×
https://datasolution-cr.com/
¢§´ë¶È¸þ¤±DXÌµÎÁÁêÃÌÁë¸ý¥µー¥Ó¥¹¡ÖDX¤Î¿¹¡×
https://www.cri.co.jp/news/004974.html
¡ÚC&R¥°¥ëー¥×¤ÎAI/DX´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
C&R¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ô¥¡¥¤¤¬À¸À®AI¤Î´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¤¥·¥ë¡×¤äAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖLivAIBOT¡×¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ä¿Íºà»ö¶ÈÅù¤òÅ¸³«¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIdrasys¡Ê¥¢¥¤¥É¥é¥·¥¹¡Ë¤¬AIÅëºÜ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSmartKMS¡×¤äAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖSmartRobot¡×¡¢AIÍ½Â¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖForecasting Experience¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¥°¥ëー¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢AI¤äDX¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§À¸À®AI¤Î´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¤¥·¥ë¡×¡Ê¥ê¥ô¥¡¥¤¡Ë
https://corp.livai.jp/lp/aishiru
¢§AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖLivAIBOT¡×¡Ê¥ê¥ô¥¡¥¤¡Ë
https://corp.livai.jp/lp/ai-chatbot/
¢§AIÅëºÜ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSmart KMS¡×¡ÊIdrasys¡Ë
https://www.intumit.jp/smartkms_jp/
¢§AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖSmart Robot¡×¡ÊIdrasys¡Ë
https://www.intumit.jp/smartrobot_jp/
¢§AIÍ½Â¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖForecasting Experience¡×¡ÊIdrasys¡Ë
https://forecasting-experience.idrasys.co.jp/
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡ÖC&R¼Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥á¥ë¥Þ¥¬¡×¤Î¤´ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
¢§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)
¢§¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
iOS¡§https://apple.co/3qLDNbT
Android¡§https://bit.ly/3dkO2AS
¡Ú¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤È¤Ï¡Û
1990Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢CXO¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.cri.co.jp/
X¡§https://twitter.com/creekcrv
Facebook¡§https://www.facebook.com/creekandriver
note¡§https://note.com/creek
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
¢§¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ñ¼Ò¾Ò²ð±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
¢§C&R¼Ò¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡Ä¡©¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÖGo Beyond the Limit¡×
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)