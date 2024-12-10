[Bowers & Wilkins ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó] ¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹2024Åß ½©ÍÕ¸¶½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶1³¬¥Ûー¥ë¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿Âç·¿¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¡£Bowers & Wilkins¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÁ´¥â¥Ç¥ë¤¬»îÄ°¡¦»îÃå²ÄÇ½¡£VULCANIZE LONDON¤Ë¤è¤ëPx¥·¥êー¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Åß¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÎã¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â¼Â»Ü¡£
±Ñ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëBowers & Wilkins¤Ï¡¢2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹2024Åß ½©ÍÕ¸¶¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶1³¬¥Ûー¥ë¡Ê1F-09¡Ë¤ËBowers & Wilkins¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿Âç·¿¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¡£¡ÖVGP 2025¡×¤Ç¡Ö¥¤¥ä¥Û¥óÂç¾Þ¡×¡¢¡Ö¶â¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖPi8¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¶â¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖPi6¡×¤¬¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹½©ÍÕ¸¶¤Ë½éÅÐ¾ì¡£DSP¤ÎÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤¤¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖPx7 S2e¡×¡¢²»¼Á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¦¤Ë¥¯¥é¥¹¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖPx8¡×¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤´»îÄ°¡¢¤´»îÃå¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Öー¥¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¢ー¥±ー¥É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë"¾å¼Á¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë"¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸¤¦ÆüËÜ½é¤Î¥¢ー¥±ー¥É¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖVULCANIZE LONDON¡×¤Ë¤è¤ëPx¥·¥êー¥º¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Åß¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÎã¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÃËÀ¡¢½÷À³Æ°ìÎã¡Ë¡£
¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2024Åß ½©ÍÕ¸¶³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì17:30Í½Äê¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶ B1F¡¢1F¡¢2F
½êºßÃÏ¡§¢©101-0021 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ 3-12-8 ½»Í§ÉÔÆ°»º½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
-JR½©ÍÕ¸¶±Ø ÅÅµ¤³¹¸ý ÅÌÊâ3Ê¬
-¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹½©ÍÕ¸¶±Ø A3½Ð¸ý ÅÌÊâ5Ê¬
-Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ½©ÍÕ¸¶±Ø 2ÈÖ½Ð¸ý ÅÌÊâ7Ê¬
¢¨º®»¨»þ¤Ë¤ÏÆþ¾ì¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹¡Ë¤È¤Ï
À¤³¦Ãæ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ê¤É¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ ºÇ¿·¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò»îÄ°¤Ç¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÏÏÃÂê¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¥¤¥äー¡¢ ¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯¤Æ²»¤âÎÉ¤¤¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ê¤É²¿¤Ç¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÀ½ÉÊ¤Î»È¤¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿ÆÀÚÃúÇ«¤Ë¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¡¢²»³Ú¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤äÆ°²è¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤²»¤ÇÄ°¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡¡ÎÉ¤¤²»¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¼¤Ò¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹¤Ø¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://potafes.com/
Bowers & Wilkins¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1966Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Bowers & Wilkins¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÀÇ½¥ªー¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Bowers & Wilkins¤Ï¡¢³×¿·À¤È²»¼Á¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥à¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÀ½ÉÊ¡¢¥«ー¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤òÀß·×¡¦À½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾Þ¤ÈÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤é¤Î¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄÉµá¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
www.bowerswilkins.com/ja-jp