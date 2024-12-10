Sengoku Gaming RacingÉôÌç Àî¾åÁª¼ê À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¡ª¡ØGT World Series 2024 World Finals Manufacturers Cup¡Ù

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2019 Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢ °ìÈÌ¤ÎÉô 2°Ì
2019 GR Supra GT CUP ·è¾¡ 3°Ì
2020 FIAGTC WT ¥·¥É¥Ëー ¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥éー¥·¥êー¥º 3°Ì
2022 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2022 Series Í¥¾¡
2023 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series Í¥¾¡
2023 Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢2023¼¯»ùÅç 3°Ì
2024 GT World Series 2024 World Finals Manufacturers Cup Í¥¾¡
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