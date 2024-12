¤È¤Ê¤ê¤ÎMr.¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥ÈPOP-UP STORE in JAPAN¤¬½ÂÃ«¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ª

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、本社:東京都品川区、代表取締役:孫一亨)が、韓国スタジオドラゴンとタッグを組み展開する、NETFLIXで人気沸騰中のドラマ「となりのMr.パーフェクト」の世界観を堪能できる日本初のPOP-UP STOREの渋谷ストアを、12月6日(金)よりオープンいたしました。

福岡を皮切りにスタートした大好評開催中の『となりのMr.パーフェクトPOP-UP STORE in JAPAN』は、タワーレコード渋谷店にて12月16日(月)までの期間限定で開催しています。また、12月27日(金)より大阪、2月7日(金)より名古屋、3月21日(金)より渋谷にて開催を予定しております。

「涙の女王」、「ソンジェ背負って走れ」に続いて大ヒットを記録しているドラマ「となりのMr.パーフェクト」をより堪能できる、日本初のPOP-UP STORE。大型パネルや劇中に使用された小物の展示やフォトブース、先着でオリジナルチェキ風生写真がもらえる購入者特典など、ドラマの世界観を詰め込んだ多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

となりのMr.パーフェクトPOP-UP STORE in JAPAN渋谷ストア概要

開催期間:2024年12月6日(金)~ 2024年12月16日(月)

開催場所:TOWER SPACE SHIBUYA(タワーレコード渋谷店2階)

営業時間:11:30~21:00(最終入場20:30)

入場方法:事前の先着受付による電子チケット制(無料)

電子チケット受付はこちら https://teket.jp/9214/42660

※状況により、営業時間が変更となる場合がございます。

※予約・販売状況は、TOWER RECORDS公式HPまたは各店舗SNSよりご確認ください。

◆POINT1.:ドラマの世界に没入できる大型パネル展示

壁いっぱいに散りばめられたドラマの名シーンの大型パネル。一歩足を踏み入れると、まるで物語の中に入り込んだような気分になり、数々のドラマの名シーンが一気に蘇ります。感動の瞬間やスンヒョとソンニュのあの印象的なシーンも間近でお楽しみいただけます。

◆POINT2.:ドラマの世界をもっと近くに感じられる!劇中に登場した小物や衣装の展示

展示されている小物は、全て実際にドラマで使用されたもの。細部までこだわって作られているので、新たな発見があるかもしれません。ソンニュの絵日記やレシピブックは、日替わりでページが変わるのもポイント。

スンヒョとソンニュが実際に着ていた学生服は、主演キャストの等身大のサイズ感を体感していただけます。

◆POINT3.:あの名シーンを再現!記念撮影フォトブースで特別な一枚を

ソンニュと親友のモウムが、パーティー用のサングラスや帽子、カチューシャを身につけてソンニュの家に向かうシーンを再現できるフォトブースをご用意しました。ドラマの世界観に浸りながら、記念写真撮影をお楽しみいただけます。

◆POINT4.:対象商品をご購入でオリジナルチェキ風生写真をプレゼント!

『となりのMr.パーフェクトPOP-UP STORE in JAPAN』限定の購入者特典をご用意。対象商品を5,000円(税込)以上お買い上げの方に、先着でオリジナルチェキ風生写真(ランダム1枚)をプレゼントいたします。

※特典は予定数に達し次第、配布終了となります。

となりのMr.パーフェクトPOP-UP STORE in JAPAN タワーレコード渋谷店

販売商品ラインナップ

※一部商品は、予約受付のみとなります。

※商品の数には限りがございます。開催期間中であっても予定数に達ししだい、一時品切れ・販売終了とさせていただく場合がございます。

POP-UP STORE開催日程

[大阪] 2024年12月27日(金)~ 2025年1月13日(月・祝)

開催場所:TOWER SPACE ABENO(タワーレコードあべのHoop店店内)

営業時間:11:30~20:30(最終入場20:00)

※年末年始は営業時間が通常と異なる場合がございます。(1月1日は休館予定)

詳しくはタワーレコードあべのHoop店のHP(https://tower.jp/store/kinki/AbenoHoop)にてご確認ください。

[名古屋] 2025年2月7日(金)~ 2025年2月23日(日)

開催場所:TOWER SPACE NAGOYA(タワーレコード名古屋近鉄パッセ店)

営業時間:10:30~20:30(最終入場20:00)

[渋谷] 2025年3月21日(金)~ 2025年4月6日(日)

開催場所:渋谷MODI(東京都渋谷区神南1-21-3)

営業時間:11:00~19:00

詳細はこちら

◎TOWER RECORDS:https://tower.jp/article/news/2024/11/07/p101

◎渋谷MODI:近日中に公開

※状況により、営業時間が変更となる場合がございます。

※開催店舗によりお取り扱いする商品・展示内容が一部異なります。あらかじめご了承ください。

オンライン販売

販売日程:2024年12月中旬予定

販売ストア:IMXストア https://store.brokore.com/

※オンライン販売では、一部お取り扱いの無い商品がございます。

※IMXストアでは一部海外向けの配送を行っております。詳細はIMXストアお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

主催:株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)・スタジオドラゴン株式会社

制作・運営:タワーレコード株式会社・株式会社丸井