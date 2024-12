¥¨¥ó¥ß¥Ã¥·¥å¡¢Salesforce¤Î¡ÖOSP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤è¤ëBtoB¥»ー¥ë¥¹ÆÃ²½·¿BPaaS¥â¥Ç¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï

株式会社エンミッシュ

株式会社エンミッシュ(本社:東京都港区、代表取締役社長 河原 義平、以下「当社」)は、株式会社セールスフォース・ジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長:小出 伸一、以下「Salesforce」)の新しいパートナーモデル「OSPプログラム」によるBtoBセールス特化型BPaaSモデルサービスの提供を開始しました。

■背景

アウトソーシング市場自体は世界で1兆ドルの市場規模があり、その中でもBPaaSでのアウトソースの成長率は年平均22%と高成長の市場と言われています*。

*McKinsey & Company. (2021). A new era for business-support-function and IT outsourcing. Retrieved from https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/global-business-services-sourcing-comes-of-age



国内においてもBPO市場規模は4.5兆円ほどあり、今後も右肩上がりになることを予測されています*。

*出典 : 矢野経済研究所「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場に関する調査(2022年11月8日発表)」



そのような市場に対し、Salesforceは最先端ITを活用したアウトソーシングの高付加価値化を支援すべく、アウトソーサーがSalesforceのライセンスを所有・運用するビジネスモデル「OSPプログラム」を新たに展開しました。

その中で当社の事業領域の広さと取り組み内容が評価され、この度Salesforceの「OSPプログラム」によるBtoBセールス特化型BPaaSモデルサービスの提供を開始しました。

■Salesforceの「OSPプログラム」について

OSPとは「Outsourcing Service Provider」の略称で、Salesforceのパートナー企業であるアウトソーサーがSalesforceのライセンスを所有・運用し、専門知識とITを統合した利用によりアウトソーシングの成果の最大化を図る。

それにより最先端ITを活用したDXと業務改革を同時に推進することができます。

■BPaaSとは

BPaaSとは「Business Process as a Service」の略称で、BPO(Business Process Outsourcing)とSaaS(Software as a Service)を掛け合わせたようなビジネスモデルです。

BPOのように業務を外部に委託し、SaaSを業務プロセスの中に組み込むことで効率化を図り、DXの加速を促します。

BPaaSを導入することで大幅な効率性の向上やコストの削減、また企業の成長やニーズの変化に合わせてサービスを柔軟に拡張/縮小できるようになります。

■「OSPプログラム」で当社が実現できること

当社は、Salesforceを活用したBtoBセールス支援に特化したソリューションを提供しています。

Salesforceのデータ統合機能を活用し、セールスからマーケティング施策までをデータドリブンで最適化、さらにインサイドセールスの組織立ち上げから実働までを包括的にサポートし、安定的な商談創出を実現するための支援に強みを持っています。

これにより、より的確で効率的なアプローチが可能となり、クライアントの事業成長を加速させます。

実際にこれまで顧客・パートナーの信頼を基盤に、該当事業成長を300%以上実現しており、契約継続率95%で支援を行っております。

引き続き事業を成長させ、BtoBセールス支援のBPaaS市場においてリーディングカンパニーを目指します。



そんな強みを持つ当社のBPaaSモデルサービスでは、BtoBセールスプロセス全体を通じて営業活動の効率化とリードの質の向上を実現し、顧客管理や商談進捗の透明性を高め、成約率を向上させると同時にマーケティングとの連携を強化することで、顧客ライフサイクル全体において価値を提供します。

Salesforceの「OSPプログラム」を通じて、当社はクライアント企業のBtoBセールス戦略におけるパートナーとして、共に強力な成果を創出します。

■Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の企業が AI時代に向けてビジネスを再構築できるよう支援します。Salesforceの信頼性の高いプラットフォームであるAgentforceを利用することで、企業は人とAIエージェントをつなぎ、AI、データ、アクションを原動力としてビジネスを成功に導くことができます。詳細は salesforce.com/jp(https://www.salesforce.com/jp/) をご覧ください。

■会社概要

会社名 :株式会社セールスフォース・ジャパン

代表者 :小出 伸一

所在地 :東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー

設立 :2000年4月

事業内容 :クラウドアプリケーション及びクラウドプラットフォームの提供

■株式会社エンミッシュについて

当社はデジタルとセールスで次世代を担うすべての企業の成長を加速する存在でありたいと考えております。

多くの成長企業の方々と仕事をさせていただく中で、DXとセールス領域で該当人材が不足しており、便利なサービスや技術を企業成長に結び付けることができない企業が増えています。

そんな業界構造の改革を前提として、私達は高い専門性と技術を活かし、事業成長を前提とした「デジタル&セールスの民主化」を実現し、社会に還元していくことで社会をよりよくできると信じています。

Salesforceを中心としたSaaSシステムの構築・運用、DXコンサルティング、BtoBセールスコンサルティング、BPO、インターネット広告、幅広いソリューションを通して、持続的経営を目指してまいります。

■会社概要

会社名 :株式会社エンミッシュ

所在地 :東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16F

設立 :2022年4月1日

代表取締役:河原 義平

事業内容 :Salesforceコンサルティング事業/BtoBセールスコンサルティング事業/インターネット広告事業

本件に関する問い合わせ先:https://enmish.co.jp/contact/