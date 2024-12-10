¥¨¥ó¥ß¥Ã¥·¥å¡¢Salesforce¤Î¡ÖOSP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤è¤ëBtoB¥»ー¥ë¥¹ÆÃ²½·¿BPaaS¥â¥Ç¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥ß¥Ã¥·¥å¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²Ï¸¶ µÁÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹¡§¾®½Ð ¿°ì¡¢°Ê²¼¡ÖSalesforce¡×¡Ë¤Î¿·¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥â¥Ç¥ë¡ÖOSP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤è¤ëBtoB¥»ー¥ë¥¹ÆÃ²½·¿BPaaS¥â¥Ç¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê
¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»Ô¾ì¼«ÂÎ¤ÏÀ¤³¦¤Ç1Ãû¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âBPaaS¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ22%¤È¹âÀ®Ä¹¤Î»Ô¾ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹*¡£
*McKinsey & Company. (2021). A new era for business-support-function and IT outsourcing. Retrieved from https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/global-business-services-sourcing-comes-of-age
¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âBPO»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï4.5Ãû±ß¤Û¤É¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹*¡£
*½ÐÅµ : ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÖBPO(¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°)»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº(2022Ç¯11·î8ÆüÈ¯É½)¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢Salesforce¤ÏºÇÀèÃ¼IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥µー¤¬Salesforce¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò½êÍ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖOSP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÅö¼Ò¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Î¹¤µ¤È¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÅÙSalesforce¤Î¡ÖOSP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤è¤ëBtoB¥»ー¥ë¥¹ÆÃ²½·¿BPaaS¥â¥Ç¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Salesforce¤Î¡ÖOSP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OSP¤È¤Ï¡ÖOutsourcing Service Provider¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢Salesforce¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥µー¤¬Salesforce¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò½êÍ¡¦±¿ÍÑ¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ÈIT¤òÅý¹ç¤·¤¿ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤êºÇÀèÃ¼IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¤È¶ÈÌ³²þ³×¤òÆ±»þ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£BPaaS¤È¤Ï
BPaaS¤È¤Ï¡ÖBusiness Process as a Service¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢BPO¡ÊBusiness Process Outsourcing¡Ë¤ÈSaaS¡ÊSoftware as a Service¡Ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
BPO¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÈÌ³¤ò³°Éô¤Ë°ÑÂ÷¤·¡¢SaaS¤ò¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¡¢DX¤Î²ÃÂ®¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
BPaaS¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÉý¤Ê¸úÎ¨À¤Î¸þ¾å¤ä¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡¢¤Þ¤¿´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ä¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò½ÀÆð¤Ë³ÈÄ¥/½Ì¾®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖOSP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÇÅö¼Ò¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È
Åö¼Ò¤Ï¡¢Salesforce¤ò³èÍÑ¤·¤¿BtoB¥»ー¥ë¥¹»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Salesforce¤Î¥Çー¥¿Åý¹çµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥»ー¥ë¥¹¤«¤é¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Þ¤Ç¤ò¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÇºÇÅ¬²½¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ÎÁÈ¿¥Î©¤Á¾å¤²¤«¤é¼ÂÆ¯¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¾¦ÃÌÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÅª³Î¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÜµÒ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Î¿®Íê¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢³ºÅö»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò300%°Ê¾å¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó·ÑÂ³Î¨95%¤Ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢BtoB¥»ー¥ë¥¹»Ù±ç¤ÎBPaaS»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÅö¼Ò¤ÎBPaaS¥â¥Ç¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢BtoB¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ±Ä¶È³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤È¥êー¥É¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¤ä¾¦ÃÌ¿ÊÄ½¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¡¢À®ÌóÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Salesforce¤Î¡ÖOSP¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎBtoB¥»ー¥ë¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Salesforce¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Salesforce¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤¬ AI»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Salesforce¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëAgentforce¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¿Í¤ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢AI¡¢¥Çー¥¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï salesforce.com/jp(https://www.salesforce.com/jp/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¾®½Ð ¿°ì
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-1-3¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿´Ý¤ÎÆâ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2000Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óµÚ¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥ß¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥»ー¥ë¥¹¤Ç¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤È»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢DX¤È¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¤Ç³ºÅö¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊØÍø¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤äµ»½Ñ¤ò´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶È³¦¹½Â¤¤Î²þ³×¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢»äÃ£¤Ï¹â¤¤ÀìÌçÀ¤Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õ¥»ー¥ë¥¹¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Salesforce¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SaaS¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢BtoB¥»ー¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢BPO¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¢Éý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³Åª·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥ß¥Ã¥·¥å
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-4-5 ¥¢ー¥¯¥Ò¥ë¥º¥µ¥¦¥¹¥¿¥ïー16F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2022Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²Ï¸¶ µÁÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Salesforce¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È/BtoB¥»ー¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È/¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://enmish.co.jp/contact/