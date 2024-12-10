¡Ú2024Ç¯¥È¥ì¥ó¥ÉÁí³ç¡ª¡ÛÁ´8¹àÌÜ¡ªÇ¯´Ö¥È¥ì¥ó¥ÉTOP10¡ª

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8°Ì NEW LOOK/MISAMO (8.5%)
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4°Ì CUTIE STREET (11.0%)
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6°Ì ME:I(¥ßー¥¢¥¤) (10.5%)
7°Ì MISAMO (10.0%)
7°Ì Mrs. GREEN APPLE (10.0%)
9°Ì ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê (9.5%)
10°Ì NewJeans (9.0%)
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3°Ì ¤ë¤Ê(¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤) (9.0%)
4°Ì ¤·¤Ê¤³ (8.5%)
5°Ì ¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó (FRUITS ZIPPER) (8.0%)
6°Ì ¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó (IVE) (7.5%)
6°Ì ¤ä¤¹»Ò (7.5%)
8°Ì ¾¾ÅÄ¸µÂÀ (Travis Japan) (6.5%)
8°Ì ÌÜ¹õÏ¡ (Snow Man) (6.5%)
10°Ì ½Ð¸ý²Æ´õ (6.0%)
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