¥Ñ¥êÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉPAUL & JOE BEAUTE¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ç½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¿·ºî¥³¥¹¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½

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¡ÚURL¡Û¡¡https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/
THE THOUSAND KYOTO(¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ)
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