¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡Ù¿·¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¤¬2·î7Æü¥ê¥êー¥¹¡ª¿¿Åç¸ãÏ¯¡¢´ÔÎñµÇ°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー!?
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡Ù¡Ê°Ê²¼ ¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸³°ÅÁ¡Ù¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿Åç¸ãÏ¯¡Ê½Ð±é¡§±§³À½¨À®¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿CD¡ØCaptain Majima -EP¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§ー¥Ö¥Þ¥¹¥¿ー¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¿¿Åç¸ãÏ¯¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤ë¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸³°ÅÁ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤È¡¢¼«¿È¤Î´ÔÎñ¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëCD¤Ë¤Ï¡¢¥²ー¥àÃæ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡È¥«¥é¥ª¥±¡É¤Ç¿¿Åç¤¬²Î¾§¤¹¤ë¿·¶Ê3¶Ê¤ò¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ö36.5¡î¤ÎÂÀÍÛ¡×¤Ï¡¢³¤Â±ÃÄ¤òºî¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¥µ¥¤¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
CD¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅèÌî¤Î¶¸¸¤¡×¤³¤È¿¿Åç¤Î´ÔÎñ¤ò¡¢¥²ー¥àÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§Captain Majima -EP
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§WWCE-31601
²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿¶Ê¿ô¡§Á´6¶Ê
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§ー¥Ö¥Þ¥¹¥¿ー
ÈÎÇä¸µ¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)︎ SEGA
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉõÆþÆÃÅµ¤¢¤ê
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1.36.5¡î¤ÎÂÀÍÛ¡ÚFull Spec Edition¡Û
2.Midnight Desire¡ÚFull Spec Edition¡Û
3.¥´¥íー³¤Â±ÃÄ¤Î¥Æー¥Þ¡ÚFull Spec Edition¡Û
4.36.5¡î¤ÎÂÀÍÛ¡ÚFull Spec Edition¡Û(Inst)
5.Midnight Desire¡ÚFull Spec Edition¡Û(Inst)
6.¥´¥íー³¤Â±ÃÄ¤Î¥Æー¥Þ¡ÚFull Spec Edition¡Û(Inst)
¢¨À©ºîÃæ¤Ë¤Ä¤¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¡ÖÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¡¢2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£°¦¡¢¿Í¾ð¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡Ä¡Ä¡£µðÂç´¿³Ú³¹¤ËÀ¸¤¤ëÇ®¤ÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥²ー¥à¤¬·è¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½ÂåÆüËÜ¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï2,770ËüËÜ¡¿DL¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¥Õ¥ë¥²ー¥à¹ç·×¡Ë¡£
¢¡Î¶¤¬Ç¡¤¯¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://ryu-ga-gotoku.com/
¢¡Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª ¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://twitter.com/ryugagotoku
¢¡Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official
¢£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡Ù¤È¤Ï
¿¿Åç¸ãÏ¯¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸¡Ù¤Î¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢´°Á´¿·ºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³¤¡£³¤Â±Á¥¡Ö¥´¥íー´Ý¡×¤ÇÂç³¤¸¶¤Ç¤ÎËÁ¸±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÁÖ²÷¤Ç¿·¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ä¤ê¹þ¤ßÍ×ÁÇËþºÜ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â·òºß¡£
¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬±é¤¸¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§Î¶¤¬Ç¡¤¯£¸³°ÅÁ Pirates in Hawaii
ÂÐ±þµ¡¼ï ¡§PlayStation(R)︎5 / PlayStation(R)︎4 / Xbox Series X|S / Xbox One /
Windows / PC¡ÊSteam¡Ë
È¯ÇäÆü ¡§2025Ç¯2·î21Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ¡§¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ 6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ6,930±ß¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¸ÂÄêÈÇ¿¿Åç¸ãÏ¯¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 18,000±ß¡ÊÀÇ¹þ19,800±ß¡Ë
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 7,900±ß¡ÊÀÇ¹þ8,690±ß¡Ë
¢¨ Xbox Series X|S / Xbox One /Windows / PC¡ÊSteam¡ËÈÇ¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Î¤ßÈÎÇä
¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô ¡§1¿Í
È¯Çä¡¦ÈÎÇä ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CERO ¡§D¶èÊ¬¡Ê17ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ ¡§(C)︎SEGA
½Ð±é ¡§±§³À½¨À®¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ðー¥È¡Ë¡¢
Ã«ÅÄÊâ¡¢ÂçÅì½Ù²ð¡¦¾¾ÅÄ¸Æó
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£