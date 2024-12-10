¥¢¥¸¥é¡¢ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤È¶ÈÌ³Äó·È³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ·ó COO Èø¾å¹ä¡¡°Ê²¼¡¢¥¢¥¸¥é¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò º´µ×´Ö²Å°ìÏº °Ê²¼¡¢ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¡Ë¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢¥¢¥¸¥é¤ÎAI·ÙÈ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ØAI Security asilla¡Ù¤ÎÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³Äó·È³µÍ×
- ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤Î¶¯¤¤Äó°ÆÎÏ¤È¿ä¿ÊÎÏ¤ÇºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤òÍøÍÑ¤·¤¿·ÙÈ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAI Security asilla¡Ê°Ê²¼¡¢asilla¡Ë¡×¤òÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤ØÅ¸³«
- ¥¢¥¸¥é¤ÏÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤È¶¦¤Ë¡¢AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê
- ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤¬»ý¤Ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ê¤É¤ÎÈÎÇäÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤ÊÄó·È
- asilla¤ÎÆ³Æþ¸½¾ì¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¸ÜµÒ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á
ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤Ë¤Ïasilla¤¬·ÙÈ÷¸½¾ì¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¿§¡¹¤Ê¸½¾ì¤ËÊÑ³×¤òÂ¥¤¹AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ÆÄº¤¡¢ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æasilla¤òÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤Ø¤´Äó°Æ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤êÅ´Æ»Ê¬Ìî¤Çasilla¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å´Æ»¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤Éý¹¤¤¶È¼ï¤Ø¤Î¤´Äó°Æ¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤Ë¤è¤ëasilla¤ÎÆ³Æþ¤äPoC¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙËÜ³ÊÅª¤Ê¶ÈÌ³Äó·È¤È¤·¤ÆÎ¾¼Ò¤Ï¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¸þ¤±¤ËÂ¿¿ô¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÊÝÍ¤¹¤ëÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢asilla¤ÎÏ¢·È¤Ç¸ÜµÒ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ê¡¢asilla¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¥¢¥¸¥é¤Ïasilla¤ò¹¹¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÅö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¶õ´Ö²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆñÞ¿Ê¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´µ×´Ö²Å°ìÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶2-15-12
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈLTE¡¿¥íー¥«¥ë5G¡¢¼Ò²ñ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢»º¶È¡¦Î®ÄÌ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¸ø¶¦¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶âÍ»¡¦¾Ú·ô¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÊüÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡¢»º¶ÈÍÑ¥«¥á¥é¡¡¤Ê¤É
¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÆüÎ©¹ñºÝÅÅµ¤ (hitachi-kokusai.co.jp)(https://www.hitachi-kokusai.co.jp/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥é
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ·ó COO Èø¾å¹ä
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÃæÄ®°ìÃúÌÜ4-2
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI·ÙÈ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ØAI Security asilla¡Ù³«È¯¤ÈÈÎÇä
¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡§https://jp.asilla.com/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=eAyXYGRcmOo ]
¡Øasilla¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹ÔÆ°Ç§¼±µ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿AI·ÙÈ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¥«¥á¥é¤òAI²½¤·¡¢°Û¾ï¹ÔÆ°¤äÉÔ¿³¹ÔÆ°¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¤È¤¤Î¤ß¡¢½Ö»þ¤Ë±ÇÁü¤òÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë·ÙÈ÷°÷¤Î¶ÈÌ³¤ò·Ú¸º¤Ç¤¡¢¸«Æ¨¤·¤ä¸«Íî¤È¤·¤âÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Øasilla¡Ù¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤äÍÍ¡¹¤Ê¹ÔÆ°¤¬¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¤òAI¤¬È¯¸«¤¹¤ë¤È¸¡ÃÎ¤«¤é1ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¥â¥Ë¥¿ー¤ä¥áー¥ë¤Ê¤É¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÄÌÃÎÀè¤ËÈ¯Êó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Øasilla¡Ù¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¡Ö°ãÏÂ´¶¸¡ÃÎ¡×¤Ç»ö·ï»ö¸Î¤ÎÍ½Ãû¸¡ÃÎ
³Æ¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°¤òAI¤¬¼«Î§³Ø½¬¤·¡¢ÄÌ¾ï¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤È¤·¤Æ¸¡ÃÎ¡£Í½´ü¤·¤Ê¤¤´í¸±¹ÔÆ°¤òÂ¨»þÄÌÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ï»ö¸Î¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
AI¤Î´ã¤Ç24»þ´Ö365Æü¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°
¿ôÉ´Âæµ¬ÌÏ¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤âAI¤¬¾ï¤Ë±ÇÁü¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡£°Û¾ï¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¡¢Â¨»þÄÌÃÎ¤·¡¢¿Í¤Î´ã¤À¤±¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤º³ºÙ¤ÊÆ°¤¤â¸«Æ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
´ûÀß¥«¥á¥é¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡¢¥µー¥Ðー1Âæ¤ÇºÇÂç50ÂæÊ¬¤Î±ÇÁü¤ò½èÍý
´ûÀß¤Î¥«¥á¥é¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ²ÄÇ½¡£½é´ü¥³¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¤¬£°¡£¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ðー1Âæ¤ÇºÇÂç50ÂæÊ¬¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤Ç¤¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»ÜÀß¤Ç¤Ï±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤â°Â²Á¤Ç¤¹¡£
¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¥íー¥«¥ë¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½À®¤Ë¤è¤ê³°Éô¤Ø±ÇÁüÎ®½Ð¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AI·ÙÈ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡Øasilla¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Øasilla¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»
https://jp.asilla.com/contacts
¥¢¥¸¥é¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡¢Æ±Ë¡¤ÎÀ¯Îá¤äµ¬Â§µÚ¤ÓÆ±Ë¡¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î½å¼é¤Î¤¿¤á¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤òºöÄê¤·¡¢¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¡¢ÍøÍÑ¡¢ ÊÝÂ¸Åù¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Î´ðËÜÅª¤Ê¼è°·ÊýË¡¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾°¡¢¥¢¥¸¥é¤¬¡ØAI Security asilla¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÆÀ¤·ÊÝÍ¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ÑÀª¾ðÊó¤ä´é¾ðÊó¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿²èÁü¤Î¤ß¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
AI·û¾Ï¡§https://jp.asilla.com/ai-charter
¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Êý¿Ë¡§https://jp.asilla.com/security
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¡§https://jp.asilla.com/privacypolicy
ÍøÍÑµ¬Ìó¡§https://jp.asilla.com/termsofservice
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¢»ÅÍÍ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥é¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡¾¾ÅÄ
Email¡§pr@asilla.jp
TEL¡§080-3404-2743