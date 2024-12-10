¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Makuake¤ÇÌÜÉ¸¶â³Û2435%Ã£À®¡ª¡ÛÆüËÜÊ¸¶ñÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Ú¥ó¥È¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ó¥±ー¥¹¡×¤Î¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ª
´ä¼ê¸©¤ÇÂå¡¹Â³¤¯ÇÀ¶È¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê·ó¶ÈÇÀ²È¥â¥Ç¥ë¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¦¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§´ä¼ê¸©±ü½£»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÆÃÏ¿®¸ã¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤â¤Î¤äÂÎ¸³¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹Makuake¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÆüËÜÊ¸¶ñÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥íー¥ë¥Ú¥ó¥±ー¥¹¡ª¤è¤ê¾å¼Á¤ËÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ªdritto Pen roll L¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤Î2435¡ó¤òÃ£À®¡£3,653,760±ß¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.makuake.com/project/dritto_pen02/
Àè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î6Æü～2024Ç¯12·î30Æü
¥Ú¥ó¥È¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ó¥±ー¥¹
dritto Pen roll ¤Ï¥Ú¥ó¥È¥ì¥¤¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£°ìËç³×¤òÀÞ¤ê»æ¤Î¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÇÎ©ÂÎ¤Ë¤¹¤ë»ö¤Ç¥Ú¥ó¥È¥ì¥¤¤Î·Á¤«¤é´Ý¤á¹þ¤ó¤Ç¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤Ë¤¹¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥óÁ´ÂÎ¤¬»ëÇ§½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³×¤ÎÃÆÀ¤È¹Å²½À¤òÍøÍÑ¤·¼ýÇ¼»þ¤Ë¤ÏÃæ¤Î¥Ú¥ó¤¬Æ°¤«¤º¥Ú¥ó¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Îdritto Pen roll L¤Ïµ¡Ç½À¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ³×¤È»ÈÍÑ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆâÁõ¤Ë³°Â¦¤ÈÆ±¤¸³×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤¤¥Ú¥ó¤ä¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤Î¿Ä¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï£¸¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¿§¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Youtube¤Ë¤Æ¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ´¶¤¬¤ï¤«¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8S06bhQweW0 ]
À½ÉÊ»ÅÍÍ
- dritto Pen roll L (¥É¥ê¥Ã¥È ¥Ú¥ó ¥íー¥ë ¥¨¥ë)
- ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Éý17cm ¡ß ¹â¤µ5.5cm ¡ß ¸ü¤ß5.5cm ¡ÊÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¡Ë
- À½ÉÊ½ÅÎÌ¡§(Ìó) 80g
-ÆâÍÆÎÌ¡§ºÙ¤á¤Î¥Ú¥ó10～12ËÜÄøÅÙ¡¢ÂÀ¤á¤Î¥Ú¥ó6～8ËÜÄøÅÙ¡¡¾®ÊªÅù¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÍÆÎÌ¤¬¸º¤ê¤Þ ¤¹¤Î¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ²¼¤µ¤¤¡£
- ÁÇºà¡§µí³×
- ¶â¶ñ¡§¿¿ï«¥Ð¥Í¥Û¥Ã¥¯¡ÊËÜ¶â¥á¥Ã¥¡Ë
- À¸»º¹ñ¡§ÆüËÜ
- ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢attention¥«ー¥É¡¢»ÈÍÑÊýË¡ÀâÌÀ¥«ー¥É
Á°ºîdritto Pen roll¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ú¥ó¥±ー¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç²áµîºÇ¹â¤Î»Ù±ç¼Ô¿ô¤ò½¸¤á¡¢ÆüËÜÊ¸¶ñÂç¾Þ2024 ¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾ÞÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¦¥ºÂåÉ½¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー µÆÃÏ¿®¸ã¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ç¥¶¥¤¥Êー µÆÃÏ¿®¸ã¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÉØ¿Í·¤´ë²è¤ä¥ªー¥ÀーÀ°·Á·¤¤ÎÀ©ºî¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£À°·Á·¤¤ÎÀ©ºî¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢¾ã³²¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Ø¤Î·¤¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê·¤¤Î»ÅÍÍ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢»È¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹Í¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¸½ºß¤â·¤¤ÎÀ©ºî³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÏÇÀ¶È¤¬¼ã¤¤¿Í¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿¦¶È¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¦¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÇÀ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¦¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï´ä¼ê¸©¤ÇÀèÁÄÂå¡¹Â³¤¯ÇÀ¶È¤òÊìÂÎ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾»º¶È¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡É¿·¤¿¤Ê·ó¶ÈÇÀ²È¥â¥Ç¥ë¡É¤Î³ÎÎ©¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½¤µ¤»¡¢ÇÀ¶È¤¬¼ã¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿¦¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÇÀ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£