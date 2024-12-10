Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥·¥êー¥ºB¤Ç10²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥·¥êー¥ºB¤Ç10²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¾¦ÉÊ¥Çー¥¿À°È÷¤ò¹Ô¤¦¡ÖLazuli PDP¡ÊProduc Data Platform¡Ë¡×¤Î³«È¯µÚ¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çë¸¶ ÀÅ¸·¡¢°Ê²¼Lazuli¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥êー¥É¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Carbide Ventures¡¢¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ë¥·¥êー¥ºB¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÄ´Ã£³Û¤ÏÁí³Û10²¯±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Lazuli¤ÎÎß·×Ä´Ã£³Û¤Ï¡¢15²¯6000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Lazuli¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤ÈÂçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¤ò°·¤¦µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖLazuli PDP¡×¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Çー¥¿´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Çー¥¿Åý¹ç¡¦Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¼´¤È¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤Î¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¤ä¥í¥Ã¥Æ¡¢¥Ù¥¤¥·¥¢¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦À°È÷¤Î¸úÎ¨²½¤ä¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥À¥¯¥È³µÍ×¡ä
Lazuli¤¬³«È¯¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖLazuli PDP¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î³°Éô¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò°ì³ç¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÀ°È÷¡¢Ï¢·È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£À½Â¤¶È¼Ô¤ä¾®Çä¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¥Þ¥¹¥¿¥Çー¥¿¤ò¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÌ¾´ó¤»¤·¡¢À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤äÍøÍÑ¥·ー¥ó¤«¤é¥á¥¿¥¿¥°¤ÎÉÕÍ¿¤ä´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤¬¡ÖLazuli PDP¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Æ¼ï¥Äー¥ë¤Ë¼«Æ°Ï¢·È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Lazuli PDP¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
¡ÚLazuli³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Çë¸¶ ÀÅ¸·¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÚLazuli PDPÆ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥·¥¢ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ECÉô ÉôÄ¹ ¸Í»Þ ÃÒÂ¸ÍÍ¡ä
¡ã¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¶ÈÌ³ÍÑÅý³çÉô Ã´ÅöÉôÄ¹ ºå¾å ¿ÂÀÏºÍÍ¡ä
¡ÚÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ã¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò General Partner ÅÔ ¸×µÈ»á¡¦Partner ºÙÂ¼ ÂóÌé»á¡ä
¡ãSBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò Åê»ñÉô ¾®Ìî ¹ÀÇ·»á¡ä
¡ãCarbide Ventures ¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー Ë§Àî ÍµÀ¿»á¡ä
Lazuli¤Ç¤Ï³Æ¿¦¼ï¤ÎºÎÍÑÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑÃæ¤Î¿¦¼ï°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://herp.careers/v1/lazuli
Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ·ó CTO Çë¸¶¤è¤ê¡¢³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¥Ö¥í¥°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥í¥°µ»ö¡§https://lazuli.ninja/useful/series-b-fundraising/(https://lazuli.ninja/useful/series-b-fundraising/?utm_source=pr-times&utm_medium=cpc&utm_campaign=series-b)
¡ãLazuli³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/68652/table/80_1_9dcc9589231ddad34156bb9bebce7414.jpg ]