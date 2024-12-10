¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÃÏ°è¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÁÏÂ¤¤ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥°¥é¥¹¥ëー¥Ä¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥íー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Burton Mystery Series 2024-25 À¤³¦11¥õ¹ñ15¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ·èÄê
¥Ðー¥È¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼ÒBurton¤Ï¡¢¥×¥í¤«¤é¥Ó¥®¥Êー¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¥ë¤Î°ã¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë¸Â¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê°ã¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢¥°¥é¥¹¥ëー¥Ä¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥íー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBurtonMystery Series¡×¤ò¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2025Ç¯8·î¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦11¥õ¹ñ¡¦Á´15¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2·î15Æü¤ËÊ¡°æ¸©¡¦¥¹¥ー¥¸¥ã¥à¾¡»³¤Ë¤Æ¡¢3·î16Æü¤ËÄ¹Ìî¸©¡¦¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Burton Mystery Series¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¾ー¥È¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Åù¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¶¦Í¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÃÏ°èÆÃÍ¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Burton Mystery Series¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÌÊÆ¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¾ー¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏÆÃÍ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÁÏÂ¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤òÌä¤ï¤º¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬»²²Ã¤·¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤òÌä¤ï¤º³§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´À¤³¦Åý°ì¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥íー¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Burton Mystery Series¤Ï³«ºÅÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥«¥ë¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥íー¥à»²²Ã¿ô¤ÎÁý²ÃÅù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´Ä¶¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¼é¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Æ¥ê¥¾ー¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/528/184/resize/d528-184-3f6776c44b4e4295ba56-2.jpg ]Burton¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¡¢¾ÝÄ§Åª¤Êµ¡²ñ¤ÎÁÏ½ÐBurton Mystery Series¤Ï¡¢Burton¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¹ÔÆ°¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Á´À¤³¦Åý°ì¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥íー¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»²²Ã¥Ïー¥É¥ë¤Î´ÑÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤ª¤±¤ë³«ºÅ¡¦±¿±Ä¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¤«¤é¥Ó¥®¥Êー¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥³ー¥¹¤Ëº®¤¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤à¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤ì¤é°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏÀ¤³¦11¥«¹ñ¡¢18¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¡¦À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¥¢¥ë¥ÄÈØÄô¤È¡¢À¾ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÊ¡°æ¸©¡¦¥¹¥ー¥¸¥ã¥à¾¡»³¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÁíÀªÌó500Ì¾¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥é¥¤¥Àー¤«¤é¥Ó¥®¥Êー¡¢¤½¤·¤Æ3ºÐ»ù¤«¤é64ºÐ¤Î»²²Ã¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¿»¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÎBurton Mystery Series¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥µ¥ó¥ê¥Ã¥¸¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥¤¥¹¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦11¥«¹ñ¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤¹¡£Burton Mystery Series¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÉé¤±¤Î³µÇ°¤ò¼Î¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÁÏ¤ê¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Î¶¦Í¤È¤¤¤¦ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥íー¥à¤È¥Ñー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¥é¥¤¥Àー¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/528/184/resize/d528-184-53c469fdec8f0a8d1135-3.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/528/184/resize/d528-184-1e04c1e2fc97a99b7f73-4.jpg ]¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥°¥é¥¹¥ëー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥íー¥à¤È¤Ï¡©¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥íー¥à¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¶¥µ»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥¯¡Ê·¹¼Ð¤Î¤Ä¤¤¤¿¥«ー¥Ö¡Ë¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¥³ー¥¹¤ò³êÁö¤·¡¢¤½¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥¯¤ä¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×Åù¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥³ー¥¹¤ÎÂ¤À®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¼«ÂÎ¤¬ÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢³ÆÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥íー¥à¤ÎÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Ï¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¥³ー¥¹Æâ¤ä¼«Á³ÃÏ·Á¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¬ー¤¬¥Ð¥ó¥¯¤òÂ¤À®¤·¥³ー¥¹¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¼«ÂÎ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¡¢»²²Ã¥Ïー¥É¥ë¤ÎÄã¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î³êÁö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅÚÃÏ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/528/184/resize/d528-184-fe8fff167a9877efccaf-0.jpg ]2024-2025 ³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡üËÌÊÆ2024Ç¯12·î14Æü¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥ë¥Ðー¥¿½£¡¢¥µ¥ó¥ê¥Ã¥¸2025Ç¯1·î25ÆüUSA¡¢¥æ¥¿½£¡¢¥¦¥Ã¥É¥ïー¥É¡¦¥Ñー¥¯¥·¥Æ¥£2025Ç¯2·î8ÆüUSA¡¢¥³¥í¥é¥É½£¡¢¥ë¥Óー¡¦¥Ò¥ë2025Ç¯3·î1ÆüUSA¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¡¢¥Æ¥ª¥É¥¢¥ïー¥¹2025Ç¯3·î8ÆüUSA¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢¥Ù¥¢¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡ü¥èー¥í¥Ã¥Ñ2024Ç¯12·î14Æü¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥ô¥§¥¤¥Ä¥£2025Ç¯2·î2Æü¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¢¥ô¥©¥ê¥¢¥º2025Ç¯2·î8Æü¥É¥¤¥Ä¡¢¥·¥å¥Ô¥Ã¥Ä¥£¥ó¥°¥»2025Ç¯2·î22Æü¥¹¥¤¥¹¡¢¥°¥ê¥ó¥Ç¥ë¥ï¥ë¥È2025Ç¯3·î23Æü¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Þ¥¤¥äー¥Ûー¥Õ¥§¥ó2025Ç¯4·î26Æü¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¢¥½¥ë¥Ï¥¤¥»¥ó¡üÆüËÜ2025Ç¯2·î15ÆüÆüËÜ¡¢Ê¡°æ¸©¡¢¥¹¥ー¥¸¥ã¥à¾¡»³2025Ç¯3·î16ÆüÆüËÜ¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ¡üÃæ¹ñ2025Ç¯2·î22ÆüÃæ¹ñ¡¢¾¾²Ö¸Ð¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¡ü¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢2025Ç¯8·î6Æü¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Õ¥©ー¥ë¥¯¥êー¥¯Burton¤Î³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥Ñー¥Ñ¥¹¡×¡Êhttps://www.burton.com/jp/ja/purpose.html¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡×¡¢¡ÖÃÏµå¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Îー¥Üー¥É¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©¤ò¾ï¤ËÄÉµá¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥óÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Burton¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡£´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í¡¹¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸øÀµ¤ÊÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÄ´Ã£¤òÅ°Äì¤·¡¢Ã¯¤â¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢CO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤·¡¢ÃÏµå¤ä¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç¡¢¤«¤ÄÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£2025¥´ー¥ë¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢SBTi¡ÊScience Based Targets ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òÁê»¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤·¤Æµ¤¸õÊÑÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¹½Â¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÊÑ³×¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£Burton¤ÏB¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óÇ§¾Ú´ë¶È[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/528/184/resize/d528-184-69d8931a86751a8de77e-1.jpg ]¡ÖB Corporation¡ÊB¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡á ¡ÖB Corp¡ÊB¥³ー¥×¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎB Lab¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸ø±×À¤Î¹â¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡£Burton¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ2019Ç¯¤ËÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏËÌÊÆ¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BurtonµÚ¤ÓAnon¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ÆºÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Burton¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ðー¥È¥ó¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¿ー¡Êhttps://www.burton.com/jp/ja/jake-burton-carpenter.html¡Ë¤Ï¡¢1977Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ðー¥â¥ó¥È½£¤Î¥¬¥ìー¥¸¤Ç¥¹¥Îー¥Üー¥Éºî¤ê¤ò»Ï¤á¡¢Burton Snowboards¤òÀßÎ©¡£°Ê¸å¡¢À¸³¶¤ò¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ËÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£Burton¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤ê²è´üÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥ó¡¢¥ê¥¾ー¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁð¤Îº¬ÅªÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Áー¥à¥é¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤òÎ¢»³¤Ç¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤«¤é¡¢¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¥®¥¢¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢/¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦¤Î¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆB-CorpÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Burton¤Ï¥É¥Ê¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê½êÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ðー¥â¥ó¥È½£¥Ðー¥ê¥ó¥È¥ó¤ËËÜ¼Ò¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïwww.burton.com¡Êhttps://www.burton.com/us/en/home¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£