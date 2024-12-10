¡ÖÎ®°è¼£¿å¡×Ç§ÃÎ¡¦¿»Æ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁ´¹ñ¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ß
¡¡Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ¹Ì¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢Î®°è¼£¿å¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿´Ø·¸¾ÊÄ£¼ÂÌ³¼Ô²ñµÄÎ®°è¼£¿å¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー»öÌ³¶É¤ÎÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ®°è¼£¿å¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¢¨£±¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¸òÎ®²ñ¤Ë¼èÁÈ´ë¶È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖÎ®°è¼£¿å¡×¤Ë»ñ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥¼èÁÈ¤ß¤ÈÇØ·Ê
¡¡µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¹¿¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Âç±«¤äÃ»»þ´Ö¶¯±«¤Î²ó¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¿åºÒ³²ÂÐºö¤Ç¤¢¤ëÎ®°è¼£¿å¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÉºÒ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¢¨£²¡×¤Ê¤ÉÊ¿»þ¤«¤é¤ÎËÉºÒ¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦Ä¹ÎÉÀîÃæÎ®°è¤Î¾ÜºÙ¤Ê¿å³²¥ê¥¹¥¯ÊÑ²½¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¨£³¡×¤ä¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Î®°è¼£¿å¤Î¿ä¿Ê¢¨£´¡×Åù¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨£± Î®°è¼£¿å¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡¡https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/supporter.html
¡¡¢¨£² ËÉºÒ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È https://www.sompo-japan.co.jp/csr/environment/eco/bousai/
¡¡¢¨£³ µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦Ä¹ÎÉÀîÃæÎ®°è¤Î¾ÜºÙ¤Ê¿å³²¥ê¥¹¥¯ÊÑ²½¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.sompo-ri.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/20240329_News-Release_SOMPO-Institute-Plus.pdf
¡¡¢¨£´ µ¤¸õÊÑÆ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Î®°è¼£¿å¤Î¿ä¿Ê¡¡https://www.sompo-ri.co.jp/2024/01/31/11139/
¡¡
£²¡¥¸òÎ®²ñ¤Î³µÍ×
¡¡Â¾ÃÄÂÎ¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢²£Ï¢·È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´£±£±£±ÃÄÂÎ¤¢¤ëÎ®°è¼£¿å¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó£³£°¼Ò¤¬¸½ÃÏ¤Ë½¸·ë¤·¡¢ Åö¼Ò¤ò´Þ¤à£¶¼Ò¤¬¼èÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ËÉºÒ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Î®°è¼£¿å¤È´ØÏ¢À¤¬¹â¤¤¡Ø£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÎ®¡ÖÆ¨¤²ÃÏ¿Þ¡×¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¢¨£µ¡Ù¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³µÍ×¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»öÎã¾Ò²ð¤Ç¤Ï´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦Âç³Ø¤¬»²²Ã¤·¡¢°ã¤¦Î©¾ì¤ä»ëÅÀ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤¿»º´±³Ø¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢£²£°£²£´Ç¯£´·î¤«¤é£Â£Ã£ÐºöÄê¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿²ð¸î¶È³¦¤Ç¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤Ç¤Î³èÍÑ¡¢¹ñÆâ¤¿¤áÃÓºÇÂ¿ÃÏ°è¤Ç¤Î¤¿¤áÃÓ·è²õ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨£µ ¡ÖÆ¨¤²ÃÏ¿Þ¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÆü·úÀß·×¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
£³¡¥º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ø£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÎ®¡ÖÆ¨¤²ÃÏ¿Þ¡×¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò»Ï¤á¤ÆÌó£±Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£°·î»þÅÀ¤ÇÎß·×£±¡¤£´£°£°Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ë¤Æ¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢²ð¸î»ÜÀß¡¢»ùÆ¸´Û¤Ê¤É¤ØÄó¶¡¤·¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¡¦Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¡Öµ¤¤Å¤¡×¤ò´Þ¤à¥ê¥¹¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡È»ö¸Î¡¦ºÒ³²¤ÇÈá¤·¤à¿Í¤ò¥¼¥í¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤â¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¨¶È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÊ¿»þ¤«¤é¤ÎËÉºÒ¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å