TIS¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¥¤¥Ä¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ö³Ú¡¹¤Æ¤¹¤È·¯¡×¤Ç¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯ÆþÌç¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎTIS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ËÜ¡¡°Â»Ë¡¢°Ê²¼¡§TIS¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¥¤¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±©Êý¡¡Áï¡¢°Ê²¼¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤Î³µÇ°¤ò³Ø¤Öe¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ö³Ú¡¹¤Æ¤¹¤È·¯¡×¤Î ³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯ÆþÌç¡×¤ò¶¦Æ±À©ºî¤·¡¢2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤È¤Ï¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯Àë¸À¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç·«¤êÊÖ¤·³«È¯¡¦¥ê¥êー¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿×Â®¤«¤ÄÉÑÈË¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤ÄÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¥¤¥Ä¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¡¦¥Æ¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿e¥éー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö³Ú¡¹¤Æ¤¹¤È·¯¡× ¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢TIS¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¥¤¥Ä¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Î½ÅÍ×À
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿×Â®¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¼êË¡¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤¬¤½¤Î¸¶Â§¤È¼ÂÁ©ÊýË¡¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤Î³µÇ°¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯ÆþÌç¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Á´¼ÒÅª¤Ê¥¢¥¸¥ã¥¤¥ëÆ³Æþ¤Î½ÅÍ×À
¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¡¢À½Â¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëºòº£¡¢½¾Íè¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó·¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Ï¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Î³µÇ°¤òÁ´¼ÒÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤¬¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÆÉôÌç¤¬Ï¢·È¤·¡¢¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µ¥ó¥×¥ë¡ä
¢£¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯ÆþÌç¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¦¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤Î²ÁÃÍ¤È¸¶Â§¤ò¾Ò²ð
¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤È¤Ï²¿¤«¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥©ー¥ë³«È¯¤È¤Î°ã¤¤¤ä¹½À®Í×ÁÇ¤Î²òÀâ¡¢¥¹¥¯¥é¥à¤ÎÄêµÁ¡¢ÍÑ¸ì¤ÎÇÄ°®¤Ê¤É¤ò¸Ä¿Í¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÉÕ¤¥Æ¥¥¹¥È¤Ç³Ø½¬¤·¡¢Íý²òÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
¡¦³ÎÇ§¥Æ¥¹¥È¤Ç³Ø½¬ÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¡¦ÄêÃå¤ò»Ù±ç
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦³ÎÇ§¥Æ¥¹¥È¤Ï·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·³Ø½¬²ÄÇ½¡£10Ìä¤Î³ÎÇ§¥Æ¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢³Ø½¬ÆâÍÆ¤ÎÄêÃå¤ò»Ù±ç¡£
¡ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×¡ä
·Á¼°¡§e¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¡Ü³ÎÇ§¥Æ¥¹¥È¡Ê10Ìä¡Ë
³Ø½¬»þ´Ö¡§60Ê¬
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.micromates.co.jp/service/testkun/agile-intro.html
¢£ÍøÍÑ·Á¼°¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¿ô
¡ÚÍøÍÑ·Á¼°¡Û¥¯¥é¥¦¥É·¿¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¤¹¡Ë
¡ÚÍøÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¿ô¡Û50¤Þ¤Ç¡Ê50¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢£²Á³Ê
·ÀÌó´ü´Ö1¥ö·îÃ±°Ì¡¢ºÇÄ¹3¥ö·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1¥ö·î 150,000±ß
2¥ö·î 300,000±ß
3¥ö·î 450,000±ß
¢¨¡¡¥¢¥«¥¦¥ó¥È¿ô50°Ê²¼¡¦Æ±»þÀÜÂ³¿ô50¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤È¤Ï¥æー¥¶ー¤¬Æ±»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÀÜÂ³¿ô¤Î¤³¤È¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤¿¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.micromates.co.jp/contact/
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TIS¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¥¤¥Ä¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¸¦½¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢TIS¤¬¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤â¡Ö³Ú¡¹¤Æ¤¹¤È·¯¡×¤Ç¤Î³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¶¦Æ±³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÉý¹¤¤³Ø½¬µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö³Ú¡¹¤Æ¤¹¤È·¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¡¢Äã¥³¥¹¥È¡¢³Ú¡¹´ÉÍý¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¶µ°é¡¦¥Æ¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤¬£±¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¿©ÉÊ¡¢À½Â¤¡¢±¿Í¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¸ø¶¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£e¥éー¥Ë¥ó¥°¶µºà¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëSCORM(Version1.2¡¢2004)¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐÊý¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤Ï0±ß¤ÇÆ±»þÀÜÂ³¥æー¥¶ー¿ô¤Ç¤Î²Ý¶â¤È¤Ê¤ê¡¢1¥ö·îÃ±°Ì¤ÇÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.micromates.co.jp/service/testkun.html
TIS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.tis.co.jp/¡Ë
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎTIS¤Ï¡¢¶âÍ»¡¢»º¶È¡¢¸ø¶¦¡¢Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï3,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡ÖÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎIT¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶È³¦ÃÎ¼±¤äIT¹½ÃÛÎÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¡¦ASEANÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ¡¦¤ªµÒÍÍ¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ëIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¥¤¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.micromates.co.jp/¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¥¤¥Ä¤Ï¡¢´ë¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëICTÍøÍÑ´Ä¶¤Î¸þ¾å¤òµá¤á¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥æー¥¶ーÄêÃå²½»Ù±ç¡×¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦FAQ¤Ê¤É¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¡×¡¢¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¹½ÃÛ±¿ÍÑ¡×¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤Î¡Ö²Ä»ë²½¡¦²ÝÂêÃê½Ð¡¦ºÇÅ¬²½¡×¤ò´Þ¤àDX»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤«¤Ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¥°¥ëー¥×2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò°÷¤¬¡ØIT¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î´ê¤¤³ð¤¨¤è¤¦¡£¡Ù¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¶âÍ»ÊñÀÝ¡×¡ÖÅÔ»Ô½¸Ãæ¡¦ÃÏÊý¿êÂà¡×¡ÖÄã¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¡×¡Ö·ò¹¯ÌäÂê¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥àー¥Ðー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢¡¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
TIS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¡¡
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óM¡õSÉô¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Áë¸ý
E-mail¡§biu_marketing@tis.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¥¤¥Ä¡¡
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¡¡DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô¡¡¶ÈÌ³¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×¡¡Àî¾å/¼ÆÅÄ
E-mail¡§ infoweb@micromates.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©ー¥à
Web¡§ https://www.micromates.co.jp/contact/