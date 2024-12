ÇÑ´þµùÌÖ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥³¥¹¥á¥Ýー¥Á¡×È¯Çä

株式会社FUMIKODA

ビジネスシーンでの使いやすさとデザイン性を兼ね備えたバッグをプロデュースするブランド「FUMIKODA(フミコダ)」を展開する株式会社FUMIKODA(東京都目黒区・代表取締役 幸田フミ)は、海洋プラスチック問題解決に繋がる取り組みの一環として、廃棄漁網を回収し、再生したリサイクルナイロン素材を活用したコスメポーチ「ELZA(エルザ)」を企画・開発いたしました。

2024年12月10日(火)より、特別価格にてFUMIKODAオンラインブティックおよび中目黒直営店にて販売を開始いたします。

廃棄漁網再生素材を使用した「ELZA」 :https://w6ojwllb5759ov8x-15283857.shopifypreview.com/products/elza

「ELZA」は、2024年12月5日(木)に「第1回NIKKEIブルーオーシャン大賞」(https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOLM0571S005122024000000)の大賞を受賞した一般社団法人ALLAINCE FOR THE BLUEと共同でプロデュースしたアイテム「Product for the Blue」(https://www.alliancefortheblue.org/pfb/)です。

「ELZA」商品詳細

◎働く女性の要望を叶えた機能とデザイン

「コスメポーチ」は働く女性にとって欠かせないアイテム。FUMIKODAがプロデュースした「ELZA」は、軽量かつ耐久性の高いリサイクルナイロン素材を使用し、シンプルでスタイリッシュなデザインを実現しました。また、サステナブルな選択を可能にする商品です。

- マルチ収納:化粧品、サプリメント、コード類、イヤホンなど小物を効率よく整理可能。- 独自仕様:内部ポケット付きで、お薬やコンタクトレンズの収納にも便利。- 2サイズ展開:S・Mサイズからライフスタイルに合うものを選択可能。コスメブラシやコンパクトなどが収納できるSサイズ文房具やガジェットなどの小物を整理するのに便利なMサイズ◎実用性を追求した設計

安定感のある独立型仕様で、化粧台やカウンターに置いても倒れにくい設計。FUMIKODAロゴ入りの引き手を採用し、開閉のしやすさを追求しました。

◎環境配慮型素材

本製品は、一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUEとの共同プロデュースにより誕生しました。同法人は、多くの協働企業とともに廃棄漁網のリサイクル、商品化を推進していることが評価され、「第1回NIKKEIブルーオーシャン大賞」の大賞を受賞いたしました。

販売概要

- 「ELZA」は廃棄漁網を活用したFUMIKODAのコレクション第2弾アイテムです(第1弾:ハンドバッグ「MEGAN」(https://fumikoda.jp/products/megan))。- 売上の一部は同法人の藻場再生プロジェクトに寄付し、海の生態系保全活動に貢献します。

発売日

2024年12月10日(火)

販売価格

Sサイズ:\8,800 →特別価格\7,700

Mサイズ:\9,900 → 特別価格\8,800

※特別価格は2024年12月25日(水)まで

販売場所

FUMIKODAオンラインブティック(https://fumikoda.jp/products/elza)

FUMIKODA中目黒直営店(https://fumikoda.jp/pages/shop)

そごう横浜店ポップアップ会場(2024年12月13日~25日)

一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUE

「豊かな海を次世代に継承する」事を目的とし、日本財団とのコラボレーションにより設立された海洋環境保全と経済性の両立を目指す業界横断プラットフォーム。

モノづくりを通じた海洋プラスチックごみ問題の解決や、海の生態系保全で重要な「藻場の再生プロジェクト」に取り組んでいます。



・一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUE公式サイト(https://www.alliancefortheblue.org/)

株式会社FUMIKODA

FUMIKODAは2016年の創業以来、地球環境に配慮したものづくりを続けているメイドインジャパンのバッグブランドです。

ITコンサルティング会社を経営している幸田フミが、機能的でデザイン性が高く、できるだけ環境に負荷がかからないビジネスバッグを日本で生産したいという思いで立ち上げました。

生産の際に余った生地をアップサイクルし、障がい者支援施設でアイテムを製作して販売したり、使用済みの自社バッグを回収して学生に寄付する「リユースプロジェクト」を実施したりと、創業以来SDGsに積極的に取り組んでいます。

※FUMIKODAは「第1回NIKKEIブルーオーシャン大賞」の大賞を受賞したAlliance for the Blueの協働企業です。

・SDGsへの取り組み(https://fumikoda.jp/pages/concept#sdgs)

・FUMIKODA公式サイト(https://fumikoda.jp/)

・FUMIKODA公式Instagram(https://www.instagram.com/fumikoda.official/)