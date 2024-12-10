¥¢¥ß¥å¥¹¥¿! KOBE¤Ë¤Æ¡¢´ØÀ¾½é¤Î½ä²óÅ¸¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×Àä»¿³«ºÅÃæ¡ª
¡Ö¥¢¥ß¥å¥¹¥¿¡ªKOBE¡× ¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÂç¿Íµ¤¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡Ê¤¼¤Ë¤Æ¤ó¤É¤¦¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
(C)×¢ÅèÎè»Ò,jyajya¡¿ÐóÀ®¼Ò
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤äÌ¤·ÇºÜ¤Îµ®½Å¤Ê³¨¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥é¥Õ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê»ñÎÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢×¢ÅèÎè»ÒÀèÀ¸¤ÈjyajyaÀèÀ¸¤Î¸ì¤ê²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Î©ÂÎÂ¤·ÁÊª¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÁ¬Å·Æ²¡×Å¹¼ç¡¦¹È»Ò¤µ¤ó¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¢¿Íµ¤¤ÎÂÌ²Û»Ò¤ä¶â¿§¤Î¾·¤Ç¤¿¤Á¤Î¹©Ë¼¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¸«¤É¤³¤íËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¡¢¹âÃÎ¸©Î©Ê¸³Ø´Û¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´ôÉì¡¢ÀÅ²¬¡¢°¦É²¡¢»³Íü¡¢ºë¶Ì¡¢¹Åç¡¢·²ÇÏ¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±ä¤Ù10Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Íµ¤¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢´ØÀ¾·÷¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾¤ÎÁ¬Å·Æ²¥Õ¥¡¥ó¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¡¢ÅßµÙ¤ß¤Îµ¡²ñ¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ¬Å·Æ²¤Ø¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë ¡§¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×
¡ü²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯11·î27Æü(¿å)～2025Ç¯1·î26Æü(Æü)¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï»ÜÀßÅÀ¸¡¤Î¤¿¤áµÙ¶È¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 10:00～19:00 ¡ÊÆþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2025Ç¯£±·î1Æü¸µÆü¤Ï13»þ¤è¤ê³«¾ì18»þ¤Þ¤Ç¡£
¡ü²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ROKKO i PARK 9F ¥¢¥ß¥å¥¹¥¿!KOBE
¡Ê¢©658-0032 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¸þÍÎÄ®Ãæ£²ÃúÌÜ£¹－£±¡Ë
¡üÆþ¾ìÎÁ¡¡ ¡§Âç¿Í»Ò¶¡°ìÎ§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨3ºÍ°Ê²¼¡¢¤ª¤è¤Ó¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ü¥¢¥ß¥å¥¹¥¿!KOBE ¥µ¥¤¥È¡§https://www.amusta-kobe.com
¼çºÅ¡§¥¢¥ß¥å¥¹¥¿!KOBE
¸å±ç¡¡¿À¸Í»Ô
¸¢Íø¸µ¡§ºî¡§×¢ÅèÎè»Ò ³¨¡§jyajya¡¡¡¿½ÐÈÇ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÐóÀ®¼Ò
´ë¡¡²è¡§Studio9223
±¿¡¡±Ä¡§Í¸Â²ñ¼Ò ¥Æ¥¤¥¯¥Äー¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSC¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
´ë²è¶¨ÎÏ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¹âÃÎ¸©Ê¸²½ºâÃÄ ¹âÃÎ¸©Î©Ê¸³Ø´Û¡¦³ô¼°²ñ¼ÒZEXAVERSE
¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¤ÎÊÑ¹¹¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤ÎÀ©¸ÂµÚ¤ÓµÙ¶È¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï ROKKO i PARK 9F ¥¢¥ß¥å¥¹¥¿!KOBE ¤Î±Ä¶ÈÆü»þ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨´ë²èÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)×¢ÅèÎè»Ò,jyajya¡¿ÐóÀ®¼Ò
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä²û¤«¤·¤ÎÂÌ²Û»Ò¤âÈÎÇäÃæ¡ª
²ñ¾ìÆþ¸ý¤ÎÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÁ¬Å·Æ²¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¤ÎµÇ°¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª
¤Û¤«¤Ë¤âÀÎ²û¤«¤·ÂÌ²Û»Ò¤ò¤¤¤í¤¤¤í¼è¤êÂ·¤¨¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÂÌ²Û»Ò¤â¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤êÂô»³¡ª
¢¡¤´Æþ¾ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤´Æþ¾ì¤ÎÊýÀèÃå3,000Ì¾¤µ¤Þ¤Ëº£Æü¤Î±¿Ì¿¤ÎÂÌ²Û»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁ¬·¿¥«ー¥É¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¡Á¬Å·Æ²¤Õ¤·¤®¥¹¥¿¥ó¥×¤¢¤Ä¤á
²ñ¾ìÆâ¤ÈROKKO i PARK£³F¡¦£´F¡¦£¸F¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡È¤Õ¤·¤®¥¹¥¿¥ó¥×¡É¤ò½¸¤á¤è¤¦¡ª4¥«½ê¤Î¡È¤Õ¤·¤®¥¹¥¿¥ó¥×¡É¤ò½¸¤á¤ë¤È¡Ø²ñ¾ì¸ÂÄêÁ¬Å·Æ²¤·¤ª¤ê¡Ù¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¡ª
¢¨ÆÃÊÌÅ¸²óÍ÷·ô¡ÊÅöÆü·ô¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡ª
²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤Î±þÊçÍÑ»æ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Í¡£
Íè¾ì¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò¡×¤â¸«¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò¡×¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¢¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖËü²Ú¶À¤Å¤¯¤ê¡× ¢¨³Æ²ó30Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¡¡Æü»þ¡§2025Ç¯1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡²ñ¾ì¡§Æþ¸ý²£¥¹¥Úー¥¹
¡¡»²²ÃÈñ¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
(C)×¢ÅèÎè»Ò,jyajya¡¿ÐóÀ®¼Ò
¢£¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡×¡ÊÐóÀ®¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2013Ç¯5·î¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢×¢ÅèÎè»Ò ºî¡¿jyajya ³¨ ¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸¾®Àâ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¬±¿¤Ê¿Í¤À¤±¤¬¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ëÂÌ²Û»Ò²°¡¢¡ÖÁ¬Å·Æ²¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£Á¬Å·Æ²¤ÎÅ¹¼ç¡¦¹È»Ò¤¬¡¢Çº¤ß¤äË¾¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊý¤ä»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÂÌ²Û»Ò¤Ï¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÉÔ¹¬¤ò¤Þ¤Í¤¯¤«¡Ä¡Ä¡© ¤È¤¤Ë¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤Î¤ª¤½¤í¤·¤µ¤òÉÁ¤¯¡¢ÆÇ¤Ã¤±¤Î¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿2022Ç¯2·î¤ÎÂè£³²ó¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè£±´¬¤¬Âè£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯9·î¤«¤é¤ÏNHK E¥Æ¥ì¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·´©¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡¡µÈ¶§ÄÌ¤ê2 ¡×¤¬ 2024Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï460ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª ¾®³ØÀ¸¤ÎÃæ¹â³ØÇ¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð
ºî¡§×¢ÅèÎè»Ò
¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ø¿åÍÅ¤Î¿¹¡Ù¡Ê´äºê½ñÅ¹¡Ë¤ÇÂè4²ó¥¸¥å¥Ë¥¢ËÁ¸±¾®ÀâÂç¾Þ¡¢¡Ø¸ÑÎî¤ÎÝ£¡Ù¤ÇÂè34²ó¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä¤³¤É¤â¾Þ¼õ¾Þ¡£ºîÉÊ¤Ë¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³Ëâ½÷ÀèÀ¸¡×¥·¥êー¥º¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Èー¥êー¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡×¥·¥êー¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ÖÈëÌ©¤ËËþ¤Á¤¿ËâÀÐ´Û¡×¥·¥êー¥º¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¥·¥êー¥º¡¢¡Ö½½Ç¯²°¡×¥·¥êー¥º¡ÊÀÅ»³¼Ò¡Ë¡¢¡Öµ´Í·¤Ó¡×¥·¥êー¥º¡Ê¾®Êö½ñÅ¹¡Ë¡¢¡ÖÍÅ²ø¤Î»ÒÍÂ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¥·¥êー¥º¡ÊÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
³¨¡§jyajya
Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤Ë¥Õ¥êー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤Ë¡¢³¨ËÜ¡Ø£²¤Ò¤¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡Ùºî¡¿×¢ÅèÎè»Ò¡¢¡Ö¿¹¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹ ¥·¥é¥®¥¯¤µ¤ó¡×¥·¥êー¥º¡Ê¤¢¤«¤Í½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
http://www.juno.dti.ne.jp/~jyajya
¢£¥¢¥ß¥å¥¹¥¿!KOBE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¢¥ß¥å¥¹¥¿!KOBE ¡×¤Ï Ï»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¿À¸Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ2011Ç¯11·î¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄ´Û¤·¤¿¥·¥Í¥³¥ó¡Ê±Ç²è´Û¡Ë¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ø¿ä¤·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë
¿·¤·¤¤±Ç²è´Û¤È¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï2¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎºÆÀ¸¤È±ÇÁü¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Î³«ºÅ¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥³ー¥Êー¤Ç¹½À®¤·¤Æ¡¢
¤³¤Î²Æ7·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËOPEN¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ß¥å¥¹¥¿!KOBE ¥µ¥¤¥È¡§https://www.amusta-kobe.com
¡ÚËÜ´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒSC¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
ÅÅÏÃ¡§078-855-4500 ¿À¸Í¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»öÌ³½ê
MAIL:shigeta@sc-comm.co.jp¡ÊÃ´ÅöÈËÅÄ¡Ë