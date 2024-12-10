Indeed¡¢Àµ¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÄÂ¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡£2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+1.7%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·ë²Ì¤Ë¡£ÂÐ¤·¤Æº£¸å¤Î´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+7.6%¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¼ÂÂÖ¤È´õË¾¤Ë4.4ÇÜ¤Îº¹
À¤³¦No.1µá¿Í¥µ¥¤¥È*¡ÖIndeed ¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥É¡Ë¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëIndeed Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÈ¬ÌÚ ¹ÉÇ·¡¢https://jp.indeed.com(https://jp.indeed.com)¡¡°Ê²¼Indeed¡Ë¤Ï¡¢20ºÐ～59ºÐ¤ÎÀµ¼Ò°÷¤ÎÃË½÷·×2,400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÊª²Á¹â¤È¿Í¼êÉÔÂ´¶¤«¤é2024Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤Ï33Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë2024Ç¯4·î°Ê¹ß¤ÎÄÂ¾å¤²¤Î¼ÂÂÖ¤äÄÂ¶â¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì ¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÚÄÂ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤È¼ÂÂÖ¡Û
- Ï«Æ¯¼Ô¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯¡Ê2023Ç¯¡ËÅÙ¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯ÅÙ¤ÎÁÛÄêÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+1.6%¡Ê1.56%¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+1.7%¡Ê1.73%¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢0.2pt¡Ê0.17pt¡Ëº¹¤ÈÂç¤¤ÊÐªÎ¥¤Ï¤Ê¤¤·ë²Ì¡£
- 2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ËÄÂ¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô¡Ê51.9%¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+3.6%¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÄÂ¾å¤²Î¨¤ËÂÐ¤·¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï5³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡Ê49.7%¡Ë¡£Ï«Æ¯¼Ô¤¬ËþÂ¤Î¤¤¤¯ÄÂ¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡Úº£¸å¤ÎÄÂ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë´õË¾¡Û
- Ï«Æ¯¼Ô¤Î¼¡²ó¤ÎÄÂ¶â²þÄê¤Ë¤ª¤±¤ë´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+7.6%¡Ê+2.3Ëü±ß/·î¡Ë¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Î¼ÂºÝ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤Î4.4ÇÜ¤È¡¢´õË¾¤¬¼ÂÂÖ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡£
- Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤â´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï40Âå¤ÇÊ¿¶Ñ+7.9%¡Ê+2.6Ëü±ß/·î¡Ë¡£¼ÂºÝ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤È´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤Îº¹¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤â40Âå¡Ê¼ÂºÝ+1.7%¡¢´õË¾+7.9%¤Ç6.2ptº¹¡Ë¡£
- ÄÂ¾å¤²´õË¾ÍýÍ³¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡¢Á´À¤Âå¶¦ÄÌ¤Ç¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÊÁ´ÂÎ45.0%¡Ë¡££²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤ÍýÍ³¤Ï40Âå¡¦50Âå¤Ï¡ÖÏ·¸å¤Î»ñ¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¤«¤é¡×¡ÊÁ´ÂÎ33.6%¡Ë¡¢20Âå¡¦30Âå¤Ï¡Ö¡ÊÇùÁ³¤È¡Ë¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤À¤«¤é¡×¡ÊÁ´ÂÎ29.0%¡Ë¡£
- ÄÂ¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¡Ê35.0%¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢3³ä°Ê¾å¡Ê30.9%¡Ë¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ÎÄÂ¶âÈ¿±Ç¤ËÂÐ¤·¡¢Äü¤á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡ÚÄÂ¾å¤²¤ÈÀ¸³è¼ÂÂÖ¡Û
- 2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤ê´ðËÜµë¤¬Áý¤¨¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²È·×¤ËÂÐ¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬ºòÇ¯ÅÙ¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï18.0%¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï32.9%¤ª¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬Êª²Á¹â¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
- ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤êÁý²Ã¤·¤¿Ê¬¤ÎÄÂ¶â¤ò½¼¤Æ¤¿¤¤Àè¡Ê»ÈÍÑÍÑÅÓ¡Ë¤Ï¡¢ÃùÃß¡Ê38.1%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢Åê»ñ¡Ê36.1%¡Ë¡¢À¸³èÈñ¡Ê31.6%¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ¤¬ÃùÃß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢NISA¡Ê29.2%¤¬½¼¤Æ¤¿¤¤¤È²óÅú¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñ¤Î»Üºö¤ä¡¢Ä¹°ú¤¯Äã¶âÍø¤ä±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëIndeed Hiring Lab ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È ÀÄÌÚ Íº²ð¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤ÏÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÄÂ¾å¤²Æ°µ¡¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤·¤«ÄÂ¶â¾å¾º¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËþÂ¤Î¤¤¤¯¾å¾ºÎ¨¤òÆÀ¤¿¿Í¤Ï5³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬¡Ö¹ÈÏ°Ï¤«¤Ä½½Ê¬¤Êµ¬ÌÏ¡×¤ÇÏ«Æ¯¼ÔÁ´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÄÂ¾å¤²´õË¾ÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢²óÅú¼Ô¤¬¶ÐÌ³Àè¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²ÍýÍ³¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤¬¡¢ÄÂ¾å¤²¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°¤Ø¤Î²óÅú¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤È¡ÖÇ§¼±¡×¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¡Ö¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤òµó¤²¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Indeed Hiring Lab ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¿ÀÄÌÚÍº²ð
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²´õË¾ÍýÍ³¡×¤È¡ÖÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý²Ã¤·¤¿Ê¬¤Î»ÈÍÑÍÑÅÓ¡×¤Ë¤ÏÀ¤Âå¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¾ÃÈñÀ¸þ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¤Ë¤è¤ëÊª²Á¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ20Âå¤Î¼ÂºÝ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¡Ê2.2%¡Ë¤¬À¤Âå´Ö¤ÇÁêÂÐÅª¤ËÂç¤¤¯¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨¡ÊÎã¡§Ä´ºº»þ2024Ç¯8·î»þÅÀ¤Î¥³¥¢CPI 2.8%¡Ë¤Ë¤Þ¤À¶á¤Å¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬Êª²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤¬½½Ê¬¤¢¤ì¤Ð¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÃùÃß¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¡×¤È¤·¤ÆÄÂ¾å¤²Ê¬¤ò¾Íè¤Î¾ÃÈñ¤Ë²ó¤½¤¦¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Åö³ºÀ¤Âå¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÂ¾å¤²¤¬2%Ì¤Ëþ¤È½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¸½ºß¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÎ±°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²È·×¤Î¶âÍ»»ñ»º¹½À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¶âÍÂ¶â¤¬Ì¤¤ÀÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ëÆüËÜ(https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf)¤Î¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢20Âå¤«¤é40Âå¤òÃæ¿´¤ËÄÂ¾å¤²Ê¬¤¬ÃùÃß¤è¤ê¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÅê»ñ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾Íè¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¦¤ëÎÉ¤¤Ãû¸õ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãIndeed Hiring Lab¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È ÀÄÌÚ Íº²ð¡Ê¤¢¤ª¤ ¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
2012Ç¯Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¡¢2013Ç¯±Ñ¹ñUCL¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡£¤½¤Î¸å¡¢³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥àÅù¤Ç¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¡¦Ì±´Ö¡¦»ÊË¡µ¡´Ø¤Ë¸þ¤±¤¿·ÐºÑÅý·×Ê¬ÀÏµÚ¤ÓÊó¹ð½ñºîÀ®¤Ë½¾»ö¡£2022Ç¯8·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Indeed¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤ÆOECD³Æ¹ñµÚ¤ÓÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³°Éô´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ¬ÀÏ·ë²Ì¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä´ºº¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
2024Ç¯ÅÙ¤Î½ÕÆ®¤ÎºÇ½ª½¸·×·ë²Ì¤Ï33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹â¿å½à¤È¤Ê¤ê¡¢¸üÏ«¾Ê¤Î¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡¡ÎáÏÂ6Ç¯10·îÊ¬·ë²ÌÂ®Êó(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2410p/2410p.html)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯10·î»þÅÀ¤ÎÌ¾ÌÜÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¤¤Þ¤Ã¤Æ»Ùµë¤¹¤ëµëÍ¿¡×¥Ùー¥¹¡Ë¤Ï¡¢2.6%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êª²Á¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨(Á°Ç¯Æ±·îÈæ¡¢¤¤Þ¤Ã¤Æ»Ùµë¤¹¤ëµëÍ¿¥Ùー¥¹¡Ë¤Ï24Ç¯9·î¤Þ¤Ç2Ç¯°Ê¾å¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¸å¡¢2024Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯0.1%¤È¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤½¤³¤Ç25Ç¯½ÕÆ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢½¢¶È¼Ô¤ÎÄÂ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¢¶È¼Ô¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¸¡Æ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ËÜÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Indeed¤Ï¡ÖWe help people get jobs.¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤¬¸øÊ¿¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âµá¿¦¼Ô¤äºÎÍÑ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌòÎ©¤Ä¥Çー¥¿¤ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº ÎáÏÂ6Ç¯10·îÊ¬·ë²ÌÂ®Êó¡×¡Êhttps://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2410p/2410p.html¡Ë
¢£Ä´ºº·ë²Ì ¾ÜºÙ
¡ÚÄÂ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤È¼ÂÂÖ¡Û
¡¦2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Î¼ÂºÝ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÁÛÄêÄÂ¾å¤²Î¨¤È0.2pt¡Ê0.17pt¡Ëº¹¤È¶Ïº¹¤Ë
¡Ê»ö¶ÈÇ¯ÅÙ¤¬4-8·î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë20-59ºÐ¤ÎÀµ¼Ò°÷¤ÎÃË½÷2,400Ì¾¤Ë¡¢ºòÇ¯ÅÙ»þÅÀ¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î´ðËÜµë¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁÛÄêÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+1.6%¡Ê1.56%¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+1.7%¡Ê1.73%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÂ¾å¤²Î¨¤È¼ÂºÝ¤È¤Îº¹¤Ï0.2pt¡Ê0.17pt¡Ëº¹¤È¶Ïº¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÛÄê¤Ë¶á¤¤ÄÂ¾å¤²Î¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ìó5³ä¤¬2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ËÄÂ¾å¤²¤ò·Ð¸³¡¢¤·¤«¤·ÄÂ¾å¤²¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤
2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Î´ðËÜµë¤¬ºòÇ¯ÅÙ¤è¤ê¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï51.9%¤Ç¤·¤¿¡£´ðËÜµë¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì39.5%¡¢3.0%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó5³ä¤¬ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢Âçµ¬ÌÏ´ë¶È¡Ê1,000Ì¾～¡Ë¤Ë¶Ð¤á¤ë½¾¶È°÷¤Î¤¦¤Á63.9%¤¬ÄÂ¾å¤²¤ò·Ð¸³¡¢100～999Ì¾¤ÎÃæµ¬ÌÏ´ë¶È¤Ç¤Ï56.6%¡¢99Ì¾°Ê²¼¤Î¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤Ç¤Ï42.5%¤Ç¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²·Ð¸³Î¨¤Ï½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¤ËÈæÎã¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¡Ê1,246Ì¾¡Ë¤Ë2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï49.7%¤Ç¡¢5³äÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤ÎÄÂ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë´õË¾¡Û
¡¦º£¸å¤Î´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+7.6%¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¡ÊÊ¿¶Ñ+1.7%¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë
¼¡²ó¤ÎÄÂ¶â²þÄê¤Ç¡¢¸½ºß¤Î´ðËÜµë¤«¤é¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò´õË¾¤¹¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ÄÂ¾å¤²¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬75.2¡ó¤Ç¡¢´ðËÜµë¤Î´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ+7.6%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ´ðËÜ·îµë¡Ê29.9Ëü±ß¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¶â³Û´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢·î³Û+2.3Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Î¼ÂºÝ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¡ÊÊ¿¶Ñ+1.7%¡Ë¤Î4.4ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Àµ¼Ò°÷½¢¶È¼Ô¤Ï¸½¾õ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡´ðËÜµë¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï¡¢³°¤ìÃÍ¤ò¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ»»½Ð¡£´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬ÂÅÅö¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï½ü³°¤·¤Æ»»½Ð¡£
¡¦´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï40Âå¤Ç¡¢´õË¾¤È¼ÂÂÖ¤Îº¹¤âºÇ¤âÂç¤¤¤
´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤â´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤¬¹â¤¤Ç¯Âå¤Ï40-49ºÐ¤ÇÊ¿¶Ñ+7.9%¡Ê+2.6Ëü±ß/·î¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤È´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨¤Îº¹¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤â40Âå¡Ê2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´üÄÂ¾å¤²Î¨+1.7%¡¢´õË¾ÄÂ¾å¤²Î¨+7.9%¤Ç6.2ptº¹¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
ºòº£¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤ÇÄÂ¶â¤Î¹â¿å½à²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤ª¤±¤ëÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¤Âå´ÖÄÂ¾å¤²³Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¤â¤½¤Î·¹¸þ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤Î40Âå¤Ï¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¿Í¼êÉÔÂ´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»Å»ö¤ÈÄÂ¶â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦ÄÂ¾å¤²¤òµá¤á¤ëÍýÍ³¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÈñÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¡×
´ðËÜµë¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´À¤Âå¶¦ÄÌ¤Ç¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÊÁ´ÂÎ45.0%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢£²°Ì°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤Ë¤ÏÀ¤Âå´Ö¤Çº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£40Âå¡¦50Âå¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÏ·¸å¤Î»ñ¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå38.9%¡¦50Âå40.5% / Á´ÂÎ33.6%¡Ë¡¢20Âå¡¦30Âå¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÇùÁ³¤È¡Ë¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå23.5%¡¦30Âå34.5% / Á´ÂÎ29.0%¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÄÂ¶â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï24.0%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ÅöÌÌ¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Î¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤òË¾¤à¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÂ¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¦¼«¸Ê¸¦ïÓ¡×¤¬¾å°Ì¤Î°ìÊý¤Ç¡¢3³ä¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×
´õË¾¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤ÎÄÂ¶â²þÄê¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¡Ê35.0%¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¦¼«¸Ê¸¦ïÓ¤¹¤ë¡×¡Ê24.3%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢3³ä°Ê¾å¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ä¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¡¢ÄÂ¶â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Äü¤á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÂ¾å¤²¤ÈÀ¸³è¼ÂÂÖ¡Û
¡¦Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÂ¾å¤²¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª
2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ËÄÂ¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¡Ê1,246Ì¾¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«¤òÄ°¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜµë¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ï18.0%¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï49.1%¡¢¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ï32.9%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤¬¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¼Â´¶¤¬Êª²Á¹â¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¤ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¡Ö¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ï33.4%¤Ç¡¢¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î23.9%¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤êÀ¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤¬¤è¤êÂ¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦ÄÂ¾å¤²Ê¬¤Ï¡ÖÃùÃß¡×¡ÖÀ¸³èÈñ¡×¡ÖÅê»ñ¡×¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤
ÄÂ¾å¤²¤ËÈ¼¤¦»Ù½Ð¤ÎÊÑ²½¤ËÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ê2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Î¡ËÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤¿¤ª¶â¤ò²¿¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¤«¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÃùÃß¡×¡Ê38.1%¡Ë¡¢¡ÖÅê»ñ¡×¡Ê36.1%¡Ë¡Ê¢¨3¡Ë¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¡Ê²ÈÂ²¤ÎÉÞÍÜÈñ´Þ¤à¡Ë¡×¡Ê31.6%¡Ë¤Î3¤Ä¤¬¤½¤ì¤¾¤ì3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢50Âå¤Ï¡ÖÃùÃß¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ê47.1%¡Ë°ìÊý¤Ç¡¢20Âå¡¦30Âå¡¦40Âå¤Ç¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì37.4¡ó¡¢37.6¡ó¡¢39.7%¡Ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃùÃß¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ¤Îº¹Ê¬¤Ï¡¢20Âå+6.1pt¡¢30Âå+1.2pt¡¢40Âå+0.02pt¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤ÉÃùÃß¤è¤ê¤âÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²È·×¶âÍ»»ñ»º¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢Åê»ñ¤è¤ê¤âÃùÃß¤Ë²ó¤¹·¹¸þ¤¬½ô³°¹ñ¤è¤ê¤â¹â¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¢¨4¡Ë¡¢NISA¡Ê29.2%¤¬½¼¤Æ¤¿¤¤¤È²óÅú¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñ¤Î»Üºö¤ä¡¢Ä¹°ú¤¯Äã¶âÍø¤ä±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¤Ë²ó¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡ÖNISA¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖNISA°Ê³°¤ÎÅê»ñ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç
¢¨4 ÆüËÜ¶ä¹ÔÄ´ººÅý·×¶É¡Ö»ñ¶â½Û´Ä¤ÎÆüÊÆ²¤Èæ³Ó¡×¡Êhttps://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf¡Ë
¢£¡ÖÄÂ¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×³µÍ×
- Ä´ºº¼çÂÎ¡§Indeed Japan³ô¼°²ñ¼Ò
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¸½ºß½¢¶ÈÃæ¤Î20～59ºÐ¤ÎÀµ¼Ò°÷¡Ê¶ÐÌ³Àè¤Î½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¤¬2Ì¾°Ê¾å¡¢¸½ºß¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ëþ1Ç¯°Ê¾å¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î»ö¶ÈÇ¯ÅÙ¤Î³«»Ï¤¬4-8·î¤Î´Ö¡Ë ÃË½÷·×2,400Ì¾
- ³äÉÕÊýË¡¡§ÀÊÌ¡ßÇ¯Âå¡Ê10ºÐ¹ï¤ß¡Ë¡ß¶ÐÌ³Àè¤Î½¾¶È°÷µ¬ÌÏÊÌ¤Ë¶ÑÅù²ó¼ý
- ÊäÀµ¡§¡ÖÎáÏÂ4Ç¯½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÄ´ºº¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÀÇ¯Âå¡¦½¾¶È°÷µ¬ÌÏÊÌ¤Î¹½À®Èæ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊäÀµ
- Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î26Æü～8·î28Æü
¢¨¹½À®Èæ¡Ê%¡Ë¡¢º¹Ê¬¡Êpt¡Ë¤Ï¾®¿ôÂè2°Ì°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¾¯¿ôÂè1°Ì¤Þ¤Ç¤Î·×»»¤È¤Ï¿ôÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Indeed¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Indeed¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦No.1µá¿Í¥µ¥¤¥È*¤Ç¤¹¡£Indeed¤Ë¤Ï¡¢5²¯8000Ëü·ï°Ê¾å¤Îµá¿¦¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢28¸À¸ì¤Ç60¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤¬Indeed¤Ç»Å»ö¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢ÍúÎò½ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 350Ëü°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¼ç¤¬Indeed¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿·¤·¤¤½¾¶È°÷¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïhttps://jp.indeed.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
* Comscore 2024Ç¯3·îÁíË¬Ìä¿ô
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Indeed Japan Press Room¡§https://jp.indeed.com/press/releases/20241210