¡Ú¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯12·î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÃíÌÜ¡ª ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡§ ¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Î»×ÁÛ»Ë¡Ù¤¬1°Ì³ÍÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄÍµÌé¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ñ°÷¿ô300Ëü¿ÍÄ¶¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯½ñÀÒ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ôNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öaudiobook.jp¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯·î´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°12·îÉÕ¡Ê2024/11/1～11/30¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1.ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½2023Ç¯11·îÄ´¤Ù¡£ÆüËÜ¸ì¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯½ñÀÒ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ôÄ´ºº¡£
¡Öaudiobook.jp¡×¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ºîÉÊ¡Ê¢¨2¡Ë¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Þ¤¿¤ÏºÆÀ¸¥æ¥Ëー¥¯¥æー¥¶ー¿ô¤ò¤â¤È¤Ë½ç°ÌÉÕ¤±¤·¤¿¡¢11·î¡Ê2024/11/1～11/30¡Ë¤Î¡ÖÃ±ÉÊ¹ØÆþºîÉÊ¡Ê¢¨3¡Ë¡×¤È¡ÖÄ°¤ÊüÂêÂÐ¾ÝºîÉÊ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥¥ó¥° ¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2.½ñÀÒ¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ºîÉÊ¤Ë¸ÂÄê¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÅù¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3.¡ÖÃ±ÉÊ¹ØÆþºîÉÊ¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÄ¾¶á3¥ö·î´Ö¡Ê2024/9/1～11/30¡Ë¤Î´ü´Ö¤ËÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°¥µ¥Þ¥êー
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿11·î¡£Ä°¤ÊüÂê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡§ ¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Î»×ÁÛ»Ë¡Ù¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ñÅÄ¹°·Ñ»á¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ý¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë»×ÁÛ¤ÎÄ¬Î®¤òÃµµæ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Ä°¤ÊüÂê¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡¢3°Ì¤Ï¡¢¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤È¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¾®Àâ¡¡¤â¤·¤âÆÁÀî²È¹¯¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¡£10·î21ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯Âç¾Þ2024¡×¤Ë¤Æ¡¢¤³¤Î2ºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂêÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¡¦½àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±ÉÊ¹ØÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥¯¤ÎÇä¿Í¤¬¥Þ¥Þ¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤Î¿Æ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë·ÐºÑ³Ø¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢400ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ä¥Ð¤¤·ÐºÑ³Ø [ÁýÊä²þÄûÈÇ]¡Ù¡£½ñÀÒÈ¯Çä¤«¤é15Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àÌ¾Ãø¤Ç¤¹¡£Â³ÊÔ¡ØÄ¶¥ä¥Ð¤¤·ÐºÑ³Ø¡Ù¤â8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Öaudiobook.jp¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¥é¥ó¥¥ó¥° ¥È¥Ã¥×10¡¦12·îÉÕ¡Ê2024/11/1～11/30¡Ë
1°Ì¡¡¡Ø¥ä¥Ð¤¤·ÐºÑ³Ø [ÁýÊä²þÄûÈÇ]¡Ù
¥ä¥Ð¤¤·ÐºÑ³Ø [ÁýÊä²þÄûÈÇ]
¡¦Ãø¼Ô¡§ ¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦D¡¦¥ì¥ô¥£¥Ã¥È,¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦J¡¦¥À¥Ö¥Êー,Ë¾·î±Ò¡¿Ìõ
¡¦½ÐÈÇ¼Ò¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò
¡¦¥Ê¥ìー¥¿ー¡§ Ìø¤è¤·¤Ò¤³
¡¦ÇÛ¿®URL¡§ https://audiobook.jp/product/270388
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ 2024/10/11
¡¦ºîÉÊ¾Ò²ð¡§ ÉÔÆ°»º¹¹ð¤Î¡Ö´Ä¶ÎÉ¹¥¡×¤Î±£¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ã¤Æ?90Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈÈºá¤¬·ã¸º¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼?ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤Î¿Æ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í?
¿·Ê¹¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦»¨»ï¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë·ÐºÑ³Ø¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢400ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Î½ñ¡£°¥¬¥¶µ¼ø¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤«¤éÎ¢¼Ò²ñ¤Þ¤Ç¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊ¬ÀÏ¤ÇÄÌÇ°¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÈÈºá¤ÈÃæÀä¹çË¡²½ÏÀÁè¤Î¤½¤Î¸å¤ä¡¢¸¤¤Î¥¦¥ó¥³¡¢Â¡´ïÇäÇã¡¢Ã¦ÀÇ¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤ÏÃÂê¤ò110¥Úー¥¸ÄÉ²Ã¤·¤¿ÁýÊä²þÄûÈÇ¡£
2°Ì¡¡¡Ø¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡§ ¹ÔÆ°²Ê³Ø¤Ë³Ø¤Ö¶Ã°Û¤Î¿´Íý¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ù
¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡§ ¹ÔÆ°²Ê³Ø¤Ë³Ø¤Ö¶Ã°Û¤Î¿´Íý¥Ð¥¤¥¢¥¹
¡¦Ãø¼Ô¡§ ¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¥ó,¾å¸¶ÍµÈþ»Ò¡¿Ìõ
¡¦½ÐÈÇ¼Ò¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò
¡¦¥Ê¥ìー¥¿ー¡§ º´Æ£·Å
¡¦ÇÛ¿®URL¡§ https://audiobook.jp/product/270414
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ 2024/11/4
¡¦ºîÉÊ¾Ò²ð¡§ ¡Ö¿´¤ÎÊÊ¡×¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¹ÔÆ°²Ê³Ø¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë±þÍÑ¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢16¤È1/2¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¿´Íý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Îã¡£
Ìµ°Õ¼±¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤òÆ³¤¯¡£¡Ö»º½Ð¸ú²Ì¡×¤ä¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ëー¥«ー¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥Ôー¥¯¡¦¥¨¥ó¥É¤ÎË¡Â§¡×¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°²Ê³Ø¤ä¿´Íý³Ø¤ò±þÍÑ¤·¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¸«¤»Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤ëÃÎ¸«¤¬ËþºÜ¡ª
3°Ì¡¡¡Ø¤ï¤¬Åê»ñ½Ñ »Ô¾ì¤ÏÃ¯¤ËÈù¾Ð¤à¤«¡Ù
¤ï¤¬Åê»ñ½Ñ »Ô¾ì¤ÏÃ¯¤ËÈù¾Ð¤à¤«
¡¦Ãø¼Ô¡§ À¶¸¶Ã£Ïº
¡¦½ÐÈÇ¼Ò¡§ ¹ÖÃÌ¼Ò
¡¦¥Ê¥ìー¥¿ー¡§ ¤¯¤Þ¤«¤Ä¤ß
¡¦ÇÛ¿®URL¡§ https://audiobook.jp/product/270666
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ 2024/9/27
¡¦ºîÉÊ¾Ò²ð¡§»ä¤Ë¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁ´ÉôÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤ä³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤¬¼«Í³¤ËÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Ô¾ì¡×¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¿·NISA¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ãÀäÂÐÂ»¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£(ËÜ½ñ¤è¤ê)
¸Ä¿Í»ñ»º800²¯±ßÄ¶¡£Ä¹¼ÔÈÖÉÕ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥óÅê»ñ²È¡¦À¶¸¶Ã£Ïº¡£°öÆ¬¤¬¤ó¤ÇÀ¼ÂÓ¤ò¼º¤¤¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Þ¡¢Á´¿ÍÀ¸¤ÇÆÀ¤¿³ô¼°Åê»ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÌÀ¤«¤¹¡£
4°Ì¡¡¡Ø¿·½ñ100ºý～»ëÌî¤ò¹¤²¤ëÆÉ½ñ¡Ù
¡Ê¹â¶¶¾»°ìÏº¡¢¸÷Ê¸¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/270961
5°Ì¡¡¡Ø¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼ー¤ÇÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ä¶Â®»Å»ö½Ñ¡§ ¡ÖÂ®¤µ¡×¤ÏºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡ª¡Ù
¡ÊÂçÅè¾ÍÍÀ¡¢»°³Þ½ñË¼´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/270383
6°Ì¡¡¡Ø¥²ー¥Æ¤È¤ÎÂÐÏÃ ¾å¡Ù
¡Ê¥¨¥Ã¥«ー¥Þ¥ó,»³²¼È¥¡¿Ìõ¡¢´äÇÈ½ñÅ¹´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/267617
7°Ì¡¡¡ØÁá²ó¤·Á´Îò»Ë ¨¡¨¡±§ÃèÃÂÀ¸¤«¤éº£¤ÎÀ¤³¦¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¤ï¤«¤ë¡Ù
¡Ê¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¤¥«ー,¸æÎ©±Ñ»Ë¡¿Ìõ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/271224
8°Ì¡¡¡ØÄ¶¥ä¥Ð¤¤·ÐºÑ³Ø¡Ù
¡Ê¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦D¡¦¥ì¥ô¥£¥Ã¥È,¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦J¡¦¥À¥Ö¥Êー,Ë¾·î±Ò¡¿Ìõ¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/270957
9°Ì¡¡¡Ø»°¹Ô¤Ç·â¤Ä ¡ÒÁ±¤¯¡¢À¸¤¤ë¡Ó¤¿¤á¤ÎÊ¸¾Ï½Î¡Ù
¡Ê¶áÆ£¹¯ÂÀÏº¡¢CCC¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/270661
10°Ì¡¡¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¡¤ª¶â¤Î¤·¤¯¤ß¡Ù
¡Ê¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥À¥ë,ÌÚÂ¼Ëþ»Ò¡¿Ìõ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/270406
¢£¡Öaudiobook.jp¡×Ä°¤ÊüÂê¥é¥ó¥¥ó¥° ¥È¥Ã¥×10¡¦12·îÉÕ¡Ê2024/11/1～11/30¡Ë
1°Ì¡¡¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡§ ¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Î»×ÁÛ»Ë¡Ù
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡§ ¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Î»×ÁÛ»Ë
¡¦Ãø¼Ô¡§ ²ñÅÄ¹°·Ñ
¡¦½ÐÈÇ¼Ò¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò
¡¦¥Ê¥ìー¥¿ー¡§ ÄÅ¡¹ÎÉÆÆ
¡¦ÇÛ¿®URL¡§ https://audiobook.jp/product/270973
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ 2024/10/25
¡¦ºîÉÊ¾Ò²ð¡§Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î½ªßá¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÅöÁª¡¢¡ÖQ¥¢¥Î¥ó¡×¤Ë¤è¤ëÏ¢Ë®µÄ»öÆ²½±·â¤«¤éÌó4Ç¯¡£¼¡´üÂçÅýÎÎÁª¤Ë¸þ¤±¤¿ÈéÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥ª¥ï½£¶¦ÏÂÅÞÍ½È÷Áª¤ÇÂçº¹¤Î¾¡Íø¤òÆÀ¤¿¥È¥é¥ó¥×¡£°ìÊý¤Ç»ÊË¡¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î·º»öÁÊÄÉ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿»ö¤â¤Ê¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤À¤±»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ý¤ÎËÜ¼Á¤òºÇ¤âÁá¤¯¸«È´¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ³ÌÊÑÆ°¤È¡¢·ú¹ñ°ÊÍè¤ÎÊÝ¼é»×ÁÛ¤¬¤½¤Î¸»Î®¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
2°Ì¡¡¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù
À®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯
¡¦Ãø¼Ô¡§ µÜÅçÌ¤Æà
¡¦½ÐÈÇ¼Ò¡§ ¿·Ä¬¼Ò
¡¦¥Ê¥ìー¥¿ー¡§»³º¬åº,½ïÊýÍ¤Æà ¤Û¤«
¡¦ÇÛ¿®URL¡§ https://audiobook.jp/product/269102
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ 2024/4/25
¡¦ºîÉÊ¾Ò²ð¡§2024Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¡ª¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ë¤·¤Æ14´§¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¡¢12Ì¾¤ÎÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ê¥É¥é¥Þ·Á¼°¤Ç²»À¼²½¡ª
2020Ç¯¡¢Ãæ£²¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÀ®À¥¤¬¤Þ¤¿ÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÊÄÅ¹¤ò¹µ¤¨¤ëÀ¾ÉðÂçÄÅÅ¹¤ËËèÆüÄÌ¤¤¡¢Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡£M-1¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼«¿È¤ÎÈ±¤ÇÄ¹´ü¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ÔÌ±·û¾Ï¤Ï°Åµ¤·¤ÆÁ´¤¦¤¹¤ë¡£º£Æü¤âÁ´ÎÏ¤Ç²æ¤¬Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤àÀ®À¥¤¢¤«¤ê¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡ª
3°Ì¡¡¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¾®Àâ¡¡¤â¤·¤âÆÁÀî²È¹¯¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù
¥Ó¥¸¥Í¥¹¾®Àâ¡¡¤â¤·¤âÆÁÀî²È¹¯¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é
¡¦Ãø¼Ô¡§ âÃî´ÌÀ¿Í
¡¦½ÐÈÇ¼Ò¡§ ¥µ¥ó¥Þー¥¯½ÐÈÇ
¡¦¥Ê¥ìー¥¿ー¡§ ¿¿ÅÄ¿·»°
¡¦ÇÛ¿®URL¡§ https://audiobook.jp/product/262132
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§ 2021/7/2
¡¦ºîÉÊ¾Ò²ð¡§Æâ³ÕÁ´°÷¡¢±ÑÍº――¡£¥³¥í¥Ê¤ò¼ýÂ«¤µ¤»¡¢¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¡ª
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î½é´üÂÐ±þ¤ò¸í¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¼óÁê´±Å¡¤Ç¥¯¥é¥¹¥¿ー¤¬È¯À¸¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«ÁíÍý¤¬´¶À÷¤·¡¢»àË´¤¹¤ë¡£¹ñÌ±¤ÏÀ¯ÉÜ¤ò¿®Íê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ïº®Íð¤Î¶Ë¤ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é²èºö¤·¤Æ¤¤¤¿£Á£É¤È¥Û¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê°Î¿Í¤¿¤Á¤òÉü³è¤µ¤»ºÇ¶¯Æâ³Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ÁíÍýÂç¿Ã¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤Ê¤ÉÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÌÌ¡¹¤ÇÁÈ³Õ¤µ¤ì¤¿ºÇ¶¯Æâ³Õ¤Ï¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ÇÂçÃÀ¤ÊÀ¯ºö¤ò¼¡¡¹¤È¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹ñÌ±¤â¡¢°Î¿Í¤¿¤Á¤Î·èÃÇÎÏ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Ë´¿´î¤·¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£
4°Ì¡¡¡ØÌ¤Íè¡Ù
¡ÊÌ«¤«¤Ê¤¨¡¢ÁÐÍÕ¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/270157
5°Ì¡¡¡ØµÙÍÜ³Ø¡§ ¤¢¤Ê¤¿¤òÈè¤ì¤«¤éµß¤¦¡Ù
¡ÊÊÒÌî½¨¼ù¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/270405
6°Ì¡¡¡ØÃÏÌÌ»Õ Â¾¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤òÇä¤êÈô¤Ð¤¹°Ç¤Îº¾µ½½¸ÃÄ¡Ù
¡Ê¿¹¸ù¡¢¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/243905
7°Ì¡¡¡ØÀµÂÎ¡Ù
¡ÊÀ÷°æ°Ù¿Í¡¢¸÷Ê¸¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/269073
8°Ì¡¡¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥¾¥¦1¡Ù
¡Ê¿åÌî·ÉÌé¡¢Ê¸¶Á¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/98660
9°Ì¡¡¡ØST ·Ù»ëÄ£²Ê³ØÆÃÁÜÈÉ ÀÖ¤ÎÄ´ºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù
¡Êº£ÌîÉÒ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/268270
10°Ì¡¡¡ØÇòº½¡Ù
¡ÊÅÌÚÏ¡¡¢ÁÐÍÕ¼Ò´©¡Ë
https://audiobook.jp/product/271042
¢£¡Öaudiobook.jp¡×Ä°¤ÊüÂê¥×¥é¥ó¾ÜºÙ
·î³Û1330±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾®Àâ¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡¢¥Ë¥åー¥¹¡¢Íî¸ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é²ó2½µ´Ö¡Ê14Æü´Ö¡Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡§https://audiobook.jp/user/membership/options/unlimited
¡Ú¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼èºà¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯ ¹Êó¼¼¡¡¥áー¥ë¡§¡¡pr@otobank.co.jp
¤½¤ÎÂ¾¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¡§¡¡https://www.otobank.co.jp/contact/
¢£¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ï
¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¥Ê¥ìー¥¿ー¤äÀ¼Í¥¤¬ËÜ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡ÖÄ°¤¯ËÜ¡×¤Ç¤¹¡£¼ª¤À¤±¤ÇÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸»ú¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¡¢²È»ö¤ÎºÇÃæ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¡Ö¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¡×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ç²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤¬µÞÂ®¤ËÀ°¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Äê³Û¤ÇÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥óÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¡£¸½ºß¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢»æ¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ËÂ³¤¯¡¢Âè3¤Î½ñÀÒ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯À©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡Ö¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê¡ª¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡× https://bit.ly/3Xg8mFJ
¢£audiobook.jp¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥¸¥§¥¤¥Ôー¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
2007Ç¯¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖFeBe¡×¤«¤é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2018Ç¯3·î¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥«¥Æ¥´¥êーÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ 2024Ç¯2·î¤Ë²ñ°÷¿ô¤¬300Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¡¡https://audiobook.jp/
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§¡Öaudiobook.jp¡×
¡¦¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://audiobook.jp/
¡¦App Store¥Úー¥¸¡§https://app.audiobook.jp/ios
¡¦Google Play¥Úー¥¸¡§https://app.audiobook.jp/android
¡¦ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡§
Ä°¤ÊüÂê¥×¥é¥ó¤Ï¡¢·î³Û1,330±ß(ÀÇ¹þ)¡£Æþ²ñ¤«¤é2½µ´Ö¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ¹ØÆþ¤ÏºîÉÊ¤´¤È¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£¡Ê¢¨Ã±¹ÔËÜ½ñÀÒ¤È¤ª¤è¤½Æ±²Á³ÊÂÓ¡Ê1,200±ß～1,500±ß¡Ë¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬Ãæ¿´¡£¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄÍµÌé¡Ë
²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÊ¹¤Æþ¤ëÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¡ÖÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡×¡Ö½ÐÈÇÊ¸²½¤Î¿¶¶½¡×¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÇÛ¿®¿ô¤ò¸Ø¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£500¼Ò°Ê¾å¤Î½ÐÈÇ¼ÒÍÍ¤ÈÄó·È¤·¡¢¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öaudiobook.jp¡×¤Ç¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¡Ö¿·´©JP¡×( https://sinkan.jp/ )¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½ñÀÒ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.otobank.co.jp/