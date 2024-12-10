¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤Î¥Ç¥¤¥æー¥¹¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÚTHIRDÀÐ³ÀÅç¡Û98Ê¿ÊÆ¤ÎìÔÂô¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥¹¥¿ー¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò


¥¹¥¿ー¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§²­Æì¸©ÀÐ³À»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ Í¥Ìé)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëTHIRDÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Ï¡¢³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤­¤Î¤ªÉô²°¡Ö¥·ー¥Ó¥åー¥µ¥¦¥Ê¥¹¥¤ー¥È¡×¤Î¥Ç¥¤¥æー¥¹¥×¥é¥ó¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



2022Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥Ê¥¹¥¤ー¥È¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢THIRDÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê»ê¹â¤Î¶õ´Öºî¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëËþÂ­ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤´°Õ¸«¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤³¤ÎTHIRDÀÐ³ÀÅç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥Ç¥¤¥æー¥¹¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£








ÀÐ³À¹Á¤Ë¹­¤¬¤ë³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤­¤ë²­Æì½é¤ÎÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¹­¡¹¤È¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢ºÇ¹â100¡î¤Þ¤Ç²¹ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²­Æì¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥·ー¥¯¥îー¥µー¤Î¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤¬¹á¤ë¥¢¥í¥Þ¿å¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤Ç¡¢Ë­¤«¤Ê¾øµ¤¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´»µÌ¤Î¹á¤ê¤¬¥µ¥¦¥Ê¼¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹­¤¬¤ê¡¢¿´¤âÂÎ¤â²­Æì¤ÎÂç¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿å²¹¤ò15¡ëC¤ËÊÝ¤Ã¤¿¥Á¥éー´°È÷¤Î¿åÉ÷Ï¤ÀìÍÑÍáÁå¤Ç¤Î¿åÉ÷Ï¤ÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Ç¤ÎÆâµ¤Íá¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²òÊüÅª¤ÊÀÐ³À¤Î³¤¤È¶õ¤òË¾¤à¥Æ¥é¥¹¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë³°µ¤Íá¤Î´Ä¶­¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£



¤Þ¤¿¥µ¥¦¥ÊÀìÍÑ¥ß¥Ë¥Ðー¤â´°È÷¡£¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤äÃº»À±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐ³ÀÅç¤Î·ò¹¯°ûÎÁ¤Ê¤É¤ò¥ß¥Ë¥Ðー¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·ー¥Ó¥åー¥µ¥¦¥Ê¥¹¥¤ー¥È¡×¤Î98Ê¿ÊÆ¤Î¹­¡¹¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤È¤â¤ËTHIRDÀÐ³ÀÅç¼«Ëý¤Î¶Ë¾å¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¤È¤È¤Î¤¤ÂÎ¸³¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢§ÀßÈ÷¡§


¥µ¥¦¥Ê ¡¿ ¿åÉ÷Ï¤ ¡¿ ¥µ¥¦¥ÊÍÑ¥·¥ã¥ïー ¡¿ ¥½¥Õ¥¡ ¡¿ ¥Æ¥é¥¹ ¡¿ ¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Á¥§¥¢ ¡¿ ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢ ¡¿ ¥È¥¤¥ì



¢§ÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë


¥¿¥ª¥ë¡Ê¥Ð¥¹/¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë ¡¿ ¥µ¥¦¥Ê¥Ý¥ó¥Á¥ç ¡¿ ¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È



¢§¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£


¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¡ÊSuiSavon - ¼óÎ¤ÀÐ¸´¡Ë



¢§¥É¥ê¥ó¥¯


ÌµÎÁ¡Ê¥ëー¥à¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ðー¡Ë



¢§ÎÁ¶â¡§


Æüµ¢¤êÍøÍÑ¡§2»þ´Ö30,000±ß～¡Ê1-2Ì¾ÍÍ¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ë



¤´Í½Ìó¡¢¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://sauna.hotelthird.com/dayuse(https://sauna.hotelthird.com/dayuse)


¢¨¤´ÍøÍÑÆü7ÆüÁ°¤«¤é¤Î´°Á´Í½ÌóÀ©




THIRDÀÐ³ÀÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


ÀÐ³ÀÅç½é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ2020Ç¯³«¶È¡£Ìó500ºý¤ÎËÜ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¤òÍ­¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖÇñ¤Þ¤ë¤À¤±¤Î¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥²¥¹¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥Û¥Æ¥ë³µÍ×¡Û


¡¦¥Û¥Æ¥ëÌ¾¡§THIRDÀÐ³ÀÅç


¡¦½»½ê¡§²­Æì¸©ÀÐ³À»ÔÈþºêÄ®4-7


¡¦Éô²°¿ô¡§28¼¼


¡¦»ÜÀß¡§¥«¥Õ¥§¡¦¥Ðー¡¿¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¡¿¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹


¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡§https://hotelthird.com/



¡Ú¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û


¡¦TEL¡§0980-83-6366


¡¦MAIL¡§info@hotelthird.com





¡Ú¥¹¥¿ー¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û


¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¹¥¿ー¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò


¡¦½êºßÃÏ¡§²­Æì¸©ÀÐ³À»ÔÈþºêÄ®4-7


¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ Í¥Ìé


¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡§https://starresort.co.jp/


¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¡¦³«È¯