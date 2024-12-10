³«Å¹¤«¤é£±¥ö·î¤ÇÌó32t¤Î¤´¤ß¸ºÎÌ¸ú²Ì¡ª¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡×¤ÇÉÔÍ×ÉÊ¤Î¾ù¤ê¹ç¤¤¤¬À¹¶·
ÃÏ°è¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥â¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ µ®Çî¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤È2024Ç¯10·î25Æü¤«¤é³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë´±Ì±Ï¢·È¤Î¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡×¤Î£±¥ö·î¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤Ï¹ç·×16,069ÉÊ¤Ç¡¢¤¦¤Á11,623ÉÊ¤¬´û¤ËÈÎÇä´°Î»¡ÊÌµ½þ¾ùÅÏ¤¢¤ê¡Ë¤·¡¢¤´¤ß¸ºÎÌ¸ú²Ì¤ÏÌó32t¤È»î»»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÃí1¡Ë¡£
¢£¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¤Þ¤À»È¤¨¤ë¥â¥Î¡×¤òÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¾ù¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ý¤Á¹þ¤ß´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾ù¤ê¼õ¤±´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥â¥Î¤Î¾ðÊó¤ò¥¸¥â¥Æ¥£ー¤Ç¸¡º÷¤·¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬À®Î©¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´Þ¤á¡¢Åö¼Ò¤ÈÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÉÔÍ×ÉÊ¤ò¥ê¥æー¥¹¤¹¤ë´±Ì±Ï¢·È¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Î¹½ÃÛ¤È»ö¶È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉáµÚ·¼È¯»ö¶È¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¥ê¥Ç¥åー¥¹¡¦¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¿ä¿Ê¸ùÏ«¼ÔÅùÉ½¾´¤Ë¤Æ´Ä¶Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¤Î»ÅÁÈ¤ß
¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°
¢£¥ê¥æー¥¹¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ý¤Á¹þ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤¿2024Ç¯10·î25Æü¤«¤é2024Ç¯11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î£±¥ö·î¤Ç16,069ÉÊ¤ÎÉÔÍ×ÉÊ¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯11·î24Æü»þÅÀ¤Ç11,623ÉÊ¤¬´û¤ËÈÎÇä´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤ß¤Î¸ºÎÌ¸ú²Ì¤Ï¡¢Ìó32t¤È»î»»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©´ï¡¦À¸³è»¨²ßÎà¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÌó42¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç°áÎà¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó10¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¤ß¤È¤·¤ÆÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¸Å¤¤²È¶ñ¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¤Î½¸µÒÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢²ó¼ý¸å¤¹¤°¤Ë¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥ê¥æー¥¹ÉÊ¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ê¥æー¥¹ÉÊ¡Ê11,623ÉÊ¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¼«Âð¤Î¡ËÀ°Íý¡¦ÃÇ¼ÎÎ¥¡×¤¬Ìó60%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¡×¤¬Ìó15%¡¢¡Ö²ÈÂ²¹½À®¤ÎÊÑ²½¡¦»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¡×¤¬Ìó12%¤È¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÃÇ¼ÎÎ¥¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤´¤ß¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬Ìó55¡ó¤Ë¤â¾å¤ê¡¢¥ê¥æー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤ä°Õ¼±·¼È¯¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¤é¡×¡ÊÌó13%¡Ë¡¢¡ÖÌµÎÁ¤À¤«¤é¡×¡ÊÌó11%¡Ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤òµ¤·Ú¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤âÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¸ß¤¤¤ËÍ»ÄÌ¤·¤¢¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¤´¤ß¤Îºï¸º¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤ÎÊ¿¶Ñ½ÅÎÌ¡¢¥ê¥æー¥¹¤µ¤ì¤¿·ï¿ô¤«¤é»»½Ð
¡ã¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡×¤Î¾ÜºÙ¡ä
2024Ç¯10·î25Æü¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´±Ì±Ï¢·È¤Î¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¤ÎÃæ¤Ç½é¤ÎÃÏÊýµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¢¤é¤æ¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Î»ÈÍÑºÑÀ½ÉÊ¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¥ê¥æー¥¹¤·¡¢¤´¤ß¸ºÎÌ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À»È¤¨¤ë²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡¦»Ò¶¡ÍÑÉÊ¡¦¥ì¥¸¥ãーÍÑÉÊ¡¦°áÎà¡¦¿©´ï¡¦ËÜÅù¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Î¤Ï¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËË¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¤Ç¤ÏÉÔÍ×ÉÊ¤ò»ý¤Á¹þ¤àºÝ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç»ñ¸»½Û´Ä»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¾¼¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡Û
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÊ¿½ÐÄ®163ÈÖÃÏ
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～17»þ
¡¦ÄêµÙÆü¡§Ëè½µÌÚÍËÆüµÚ¤ÓÇ¯ËöÇ¯»Ï
¡¦»ý¤Á¹þ¤ßÂÐ¾ÝÉÊ¡§¤Þ¤À»È¤¨¤ë²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡¦»Ò¶¡ÍÑÉÊ¡¦¥ì¥¸¥ãーÍÑÉÊ¡¦°áÎà¡¦¿©´ï¡¦ËÜ¤Ê¤É
https://jmty.jp/about/jmtyspot_nagoya
¢¨¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¡×¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ä»Ô¶èÄ®Â¼ÊÌ¤Ë°ìÍ÷²½¤·¤¿¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥¸¥â¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡ÖÇä¤ê¤Þ¤¹¡¦¤¢¤²¤Þ¤¹¾ðÊó¡×¡ÖÉÔÆ°»º¾ðÊó¡×¡Öµá¿Í¾ðÊó¡×Åù¤Î¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥é¥·¥Õ¥¡¥¤¥É¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢2011Ç¯11·î¤Ë¥µ¥¤¥È¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤¬¼êÅÏ¤·¤Ç¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤ÊÉÊÊª¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃÏ¸µ¤Î¾ðÊó¤¬Â¿¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÍøÍÑÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢·î´Ö¤ÇÌó1,000Ëü¿Í¤ÎÊý¡¹¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://jmty.jp/
<ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆÄó·È¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎÍÍ¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè>
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥â¥Æ¥£ー ¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉô¡¡¼ÄÅÄ
MAIL¡§press@jmty.jp