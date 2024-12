Sun*¡¢Great Place to Work (R) Institute Japan¤Ë¤è¤ë2025Ç¯ÈÇ¡ÖÆ¯¤­¤¬¤¤Ç§Äê´ë¶È¡×¤ËÁª½Ð

株式会社Sun Asterisk

株式会社Sun Asterisk(本社:東京都千代田区、代表取締役:小林 泰平)は、世界100カ国で働きがいのある会社の調査を行う専門機関 Great Place to Work(R) Institute Japan(以下 「GPTWジャパン」)が実施する「働きがいのある会社」調査において2025年版「働きがい認定企業」に選出されたことをお知らせします。



「働きがい認定企業」とは、従業員へのアンケートの評点が一定水準を超えた企業を対象に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGPTWジャパンが正式に認定するものです。

特設ページ:https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1031_3702.html

今回の調査では、同規模の他社と比較し、相対的に強みといえる3つの特長が高く評価されました。

- 裏工作・誹謗中傷はない- 性的指向に関係なく正当に扱われている- 労働環境が安全・衛生的である

Sun*では、価値創造人材・チームの発掘・育成・活躍の促進、そしてダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進をサステナビリティにおける重要課題(マテリアリティ)の一つに掲げ、積極的に取り組んでいます。

私たちは、人種・国籍・性別・年齢・障がいの有無、性自認、性的指向などに関係なく、多様な個性や価値観を持つ全ての社員が成長機会を得られ、活き活きと働きながら挑戦し続けられる職場環境の構築を目指しています。

今後もSun*は、「誰もが価値創造に夢中になれる世界」を実現するというビジョンのもと、デジタル・テクノロジーやクリエイティブの力を活用し、価値創造の可能性を秘めた人材やチームの発掘・育成に注力します。また、多様な個性やスキルを最大限に伸ばし、活躍の場を広げるための支援を続けていきます。



採用情報:https://sun-asterisk.com/recruitment/

■Great Place to Work (R) Institute Japan について

Great Place to Work(R) Instituteは、世界約60か国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・ 分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan (GPTW ジャパン)を運営しています 。

▽Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info

▽日本における「働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies

◆ Sun*について

Sun*は「誰もが価値創造に夢中になれる世界」をビジョンに掲げ、現在4か国、6都市にて約2000名のエンジニアやクリエイターが在籍するデジタル・クリエイティブスタジオです。新規事業・デジタルトランスフォーメーション(DX)・プロダクト開発を成功に導くため、「クリエイティブ & エンジニアリング」と「タレントプラットフォーム」の、2つのサービスラインを提供しています。



会社名:株式会社Sun Asterisk(英語表記:Sun* Inc.)

所在地 : 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

代表者 : 代表取締役 小林 泰平

創立年 : 2012年

事業内容 : デジタル・クリエイティブスタジオ事業

URL : https://sun-asterisk.com