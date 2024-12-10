¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈKawaii¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¹¬Ê¡ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ª¡©¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í¥í¥Ã¥Æ ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¡ß ¿ä¤·³è¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÅç±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È»ö¶È60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯4·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®´¬°¡Ìð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¼Â»Ü¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ä¤·³è¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¸¦µæ¤È¡¢¡È¿Í´Ö¤¬Êú¤¯¡ÖKawaii¡Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤è¤ê¹¬Ê¡¤ËËþ¤Á¤¿À¤¤ÎÃæ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¡ÖKawaii¸¦µæ½ê¡×¤Î¸¦µæ¤È¡¢Æ±¤¸ÁÛ¤¤¤Ç¹¬¤»¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈKawaii¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹¬¤»¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºßSNS¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤äKawaii¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Î¾ì¤Ç¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤·¤¿¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤·¤¿¹¬¤»¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¥«¥éー¤Ï¤É¤ì¡©¿ä¤·³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢¥3F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
3F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿ä¤·³è¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í¥í¥Ã¥Æ¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥éー¤Ë±Ç¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ç¿ä¤·³è¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´ÛÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿ä¤·³è¤ò¡É¤â¤Ã¤È¡É³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§3F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡ 4F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¡¢´Û¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡¤Û¤«
Â¾¤Ë¤â¡Ö¿ä¤·³è¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡×¡ß¡Ö¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í¥í¥Ã¥Æ ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬Â³¡¹¡ª
¢¥¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¸ÂÄê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥¬ー¥Ê
¢¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥¬ー¥Ê ¡ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥¬ー¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢3F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥¬ー¥Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬ー¥Ê¥ß¥ë¥¯¤Î³°È¢¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー
¡Ú¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¡ª¡Û
¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¥É¥êー¥à¥«¥Õ¥§¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥ì¥¤¥ó¥Üー¥ïー¥ë¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤ò3ÉÊÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¥É¥êー¥à¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ïー¥È·Á¤Î¡Ö¥¬ー¥Ê¥ê¥Ã¥×¥ë¡×¤È¡Ö¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥Á¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÀÖ¿ä¤·(¥Ïー¥È)¤È¤í¤±¤ë¥×¥ê¥ó¤ÎKAWAII¥µ¥ó¥Çー¡×¤òÈÎÇä¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥ì¥¤¥ó¥Üー¥ïー¥ë¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¬ー¥Ê¥ê¥Ã¥×¥ë¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥È¥Ã¥Ý¡×¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥ß¤Î»ç¿ä¤·¢ö¥¥åー¥Æ¥£ー¥Ù¥êー¥¯¥ìー¥×¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¥È¥Ã¥Ý¡×¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥Ô¥ó¥¯¿ä¤·(¥Ïー¥È)¥é¥Ö¥êー¥Ù¥êー¥¯¥ìー¥×¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤â¿ä¤·¥«¥éー¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Þー¥Á¤¯¤ó
¡ÚMiracle Gift Parade¤Î¥×¥ì¥·¥çー¤Ë¥Þー¥Á¤¯¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Û
Miracle Gift Parade¾å±éÁ°¤Î¥×¥ì¥·¥çー¤Ë¡¢¥³¥¢¥é¤Î¥Þー¥Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Þー¥Á¤¯¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢3·î22Æü(ÅÚ)¡¢3·î23Æü(Æü)
¡Ú»þ´Ö¡ÛMiracle Gift Parade ¥Ñ¥ìー¥ÉËÜÊÔ¾å±éÁ°
¡Ú¾ì½ê¡Û¥Ô¥åー¥í¥Ó¥ì¥Ã¥¸ 1F
»²¹Í¡§¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¤è¤ë¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¡×¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¡ª¡©
¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ê¹¬¤»¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀ®Ê¬¤Ë¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¹âÍÈ´¶¤ä³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²Ê³ØÅª¸¦µæ¤ä¡¢Ãç´Ö¤äÍ§Ã£¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿´Íý³ØÅª¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎµÊ¿©¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡¢¡ÖÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¸ºß¼«ÂÎ¤¬Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤«¤é¤â¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ô¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¡ª¡©
¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¢¨1¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¡Ö¥·¥§¥¢¤·¤¿¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¤â¤é¤¦¤ÈÁê¼ê¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡¢4³ä¶á¤¯¤¬¡Ö¥·¥§¥¢¤·¤¿¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´¶¼Õ¤ä¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Â¾¤Î¤ª²Û»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤Ë¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤êÅÏ¤·¤¿¤ê¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§½µ1²ó°Ê¾å¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤Ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢ÊÆ²Û¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥ー¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âµÊ¿©ÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¤ª²Û»Ò¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿Í
»²¹Í¡§¡ÖKawaii¤Ë¤è¤ë¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¡×¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Kawaii¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³µÍ×
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¹¬Ê¡³Ø¤ª¤è¤ÓÇ¾²Ê³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆKawaii¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤·¡¢Kawaii¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë»È¤¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ç¾²Ê³Ø¡ß¹¬Ê¡³Ø¡ßKawaii¸¦µæ¤ò2021Ç¯5·î¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´¹ñKawaii¼ÂÂÖ¡¦¹¬Ê¡ÅÙÄ´ºº2021¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖKawaii¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤Î¸¦µæ¤ÎÊ¸¸¥¤ÇÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖKawaii¤ÏÊ£»¨¤ÇÂ¿µÁÅª¤Ê³µÇ°¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÂÎ´¶Åª¡¦·Ð¸³Åª¤Ë¡ÖKawaii¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²¾Àâ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤é¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áÄ´ººÀß·×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¾Àâ¤Ï³µ¤ÍÄêÎÌÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¡¢¹â¤¤²òÁüÅÙ¤Ç¡ÖKawaii¡×¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´¹ñKawaii¼ÂÂÖ¡¦¹¬Ê¡ÅÙÄ´ºº2021¡×¤Î·ë²Ì
1¡¥Kawaii¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¿Í¤Û¤É¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤·¹¸þ
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆKawaii¤È»×¤¦¤«¡×¡Ö¿È¶á¤ÊÂÐ¾Ý¤ËÂÐ¤·¤ÆKawaii¤È»×¤¦¤«¡×¡ÖÂ¾¿Í¤«¤éKawaii¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÂ¿ÌÌÅª¤Ë¡ÖKawaii¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë´¶¾ð¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Kawaii¤Ë´Ø¤¹¤ë´¶¾ð¤Ï¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤µ¤È¤ÎÁê´Ø¤ò¼¨¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âKawaii´¶¾ð¤òÊú¤¯¿Í¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥Kawaii¤ÏÌó9³ä¤ÎÊý¤¬Êú¤¯¿È¶á¤Ê´¶¾ð
Kawaii¤ÏÌó9³ä¡Ê89.5%¡Ë¤ÎÊý¤¬Êú¤¯´¶¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó7³ä¡Ê69.2%¡Ë¤ÎÊý¤Ï½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¤ÏKawaii¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢6³ä¼å¡Ê55.5%¡Ë¤ÎÊý¤ÏKawaii¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢6³ä¼å¡Ê58.5%¡Ë¤ÎÊý¤ÏKawaii¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡¢½÷À¡¢¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤ä¥¢ー¥È·Ð¸³¤Î½¬¤¤»ö¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤Kawaii¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²èÁü¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤º²¼µ¤ÎÉ½µ¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1612031¡Û