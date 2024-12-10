¥Ó¥¸¥³¥à¡¢Ä´ºÞÌô¶É¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿POS¥ì¥¸ ～NSIPSÏ¢·È¤ÎºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖBCPOS Ver.9.5¡×¤ò¥ê¥êー¥¹～
Î®ÄÌ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓPOS¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢POS¥ì¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ïー¥Éµ¡´ïÈÎÇä¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥³¥à(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÇÏ ¹À)¤Ï¡¢2024Ç¯10·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ä´ºÞÌô¶É¤Ë¤ª¤±¤ëÀ©ÅÙ²þÄê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿POS¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ØBCPOS Ver.9.5¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØBCPOS Ver.9.5¡Ù¤Ï¡¢Ä´ºÞ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë½èÊý¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¶¦Í»ÅÍÍ¡ÊNSIPS¡Ë¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÎÉéÃ´¶â³Û¤ò²ñ·×»þ¤Ë¼«Æ°¤Ç¼è¤ê¹þ¤à¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÈ¯°åÌôÉÊ¤ÎÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤ÎÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ä´ºÞÌô¶É¤Ç¤ÎÈÑ»¨¤Ê²ñ·×¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥³¥à¤ÏË¡²þÀµ¤ä³Æ¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Âª¤¨¡¢Ä´ºÞÌô¶É¤ò´Þ¤àÎ®ÄÌÅ¹ÊÞ¸þ¤±¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢º£¸å¤âÉý¹¤¤¶È¼ï¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
NSIPSÏ¢·È¤ÎPOS¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBCPOS¡×¤¬Ä´ºÞÌô¶É¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤ËÂÐ±þ
¢£ ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê ~ÀèÈ¯°åÌôÉÊ¡ÊÄ¹´ü¼ýºÜÉÊ¡Ë¤ÎÁªÄêÎÅÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ~
2024Ç¯10·î1Æü¤è¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤äÄ´ºÞÌô¶É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸åÈ¯°åÌôÉÊ¡Ê¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë½èÊýÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´µ¼Ô¤¬ÆÃÃÊ¤Î°åÎÅ¾å¤ÎÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀèÈ¯°åÌôÉÊ¡ÊÄ¹´ü¼ýºÜÉÊ¡Ë¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î°åÎÅÈñÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀèÈ¯ÉÊ¤È¸åÈ¯ÉÊ¤Î²Á³Êº¹¤Î°ìÉô¤ò¡ÖÁªÄêÎÅÍÜÈñ¡×¤È¤·¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü°úÍÑ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊHP¤è¤ê
¢£ ¿ÇÎÅÊó½·À©ÅÙ¤ËÂÐ±þ¡ª¥Ó¥¸¥³¥à¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
NSIPSÏ¢·È¤Ç²ñ·×¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÁàºî¥ß¥¹·Ú¸º¤ò¼Â¸½
¡ÖBCPOS¡×¤Ï¡¢Ä´ºÞ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½èÊý¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¶¦Í»ÅÍÍ¡ÊNSIPS¡Ë¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç´µ¼ÔÍÍ¤ÎÉéÃ´¶â³Û¤ò²ñ·×»þ¤Ë¼«Æ°¼è¤ê¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Çー¥¿Ï¢·È¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤«¤é´µ¼ÔÍÍ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¡ÊÈó²ÝÀÇ¡Ë¤ÈÁªÄêÎÅÍÜÈñ¡Ê²ÝÀÇ¡Ë¤¬¼«Æ°¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯°åÌôÉÊ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÄ¹´ü¼ýºÜÉÊÆÃÊÌÎÁ¶â¡×¤È¤·¤ÆÌÀºÙ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´ºÞÌô¶É¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥¸Áàºî¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÆþÎÏ¥ß¥¹¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Àµ³Î¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê²ñ·×½èÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢OTC°åÌôÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿°ì³ç²ñ·×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºÞÌô¶É¸þ¤±ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.busicom.co.jp/product/business/pharmacy.html
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.busicom.co.jp/product/business/pharmacy.html
POS¥ì¥¸¥»¥Ã¥È¤Î¤´°ÆÆâ
É¬Í×¤Ê¼þÊÕµ¡´ï¤¬¤Ä¤¤¤¿POS¥ì¥¸¥»¥Ã¥È¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ³Ê³ÎÇ§¤ËºÇÅ¬¡ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦Ìô¶É¸þ¤±¤Î¹âµ¡Ç½¥¿¥Ã¥ÁPC¡Ö¤è¤¯¤Ð¤êPC¡×
¡ÖSeav-15w-apII¡×¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ³Ê³ÎÇ§ÍÑÃ¼Ëö¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥ÐーÊÝ¸±¾Ú¡¦¼õÉÕ¡Ë¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤¹¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¥¿¥Ã¥ÁPC¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¶ÈÌ³¤´¤È¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤ä¥¹¥Úー¥¹ÉÔÂ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤¯¤Ð¤êPC¡×¤Ê¤é1Âæ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ³Ê³ÎÇ§¡¦POS¥ì¥¸¡¦Í½Ìó´ÉÍý¤Ê¤É¡Ë¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿ー¼þ¤ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÊÝ¤Á¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä²÷Å¬¤Ê±¿ÍÑ´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹â²òÁüÅÙ1920x1080¤ÎÀÅÅÅÍÆÎÌ¼°¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡¢
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤Ê¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¡¢ÁàºîÀÈ´·²¡ª
¡¦1Âæ¤ÎPC¤ÇÊ£¿ô¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÁàºî¤¬²ÄÇ½
¡¦»ñ³Ê³ÎÇ§Ã¼Ëö¿ä¾©OS¡ÊWindows10 IoT ¡Ë¤òÅëºÜ
¡¦8GB¤Î¥á¥â¥êÅëºÜ¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½
¡¦ÀÜÂ³¸¡¾ÚºÑ¤ß¡ª´éÇ§¾ÚÉÕ¤¥«ー¥É¥êー¥Àー¤ËÂÐ±þ
¡Ö¤è¤¯¤Ð¤êPC¡×POS¥ì¥¸¥»¥Ã¥È²Á³Ê 350,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡Ú¤è¤¯¤Ð¤êPCÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.busicom.co.jp/lp/yokubaripc/
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.busicom.co.jp/lp/yokubaripc/
¥Ó¥¸¥³¥à¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡ÖBCPOS¡×¤Ï¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤ä¸ÜµÒ´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëPOS¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¸ÄÅ¹¤«¤é¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Þ¤Ç¡¢100¶È¼ï°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Çä¡¢ÊªÈÎ¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿Å¹ÊÞ¤ÎÇä¾å´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉËÜÉô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTenpoVisor¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢API¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¾¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤âÂÐ±þ¡£²ñ·×¡¦ÈÎÇä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤äEC¥µ¥¤¥È¤È¤Îºß¸Ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÊØÍø¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²ñ°÷¾Ú¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ½¸µÒ¥¢¥×¥ê¡Ö¤ß¤»¤á¤°¡×¤ª¤è¤ÓLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡Ö¤ß¤»¤á¤°mini¡×¤ò¡¢BCPOS¤È´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÏ¢·ÈÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥³¥à¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÈÎÇä¶ÈÌ³¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºß¸Ë¡¦Å¹ÊÞ¡¦¸ÜµÒ¡¦¾¦ÉÊ´ÉÍý¡¢Å¹ÊÞ½¸µÒ¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Þ¤Ç¤ò°ì³ç¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚBCPOSÍøÍÑÎÁ¶â¡Û
¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯ÎÁ¶â¡§·î³Û 5,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/Âæ～
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¹ØÆþ¡§1¥é¥¤¥»¥ó¥¹ 270,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/Âæ～
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥³¥à¤Ï¡¢POS¥ì¥¸¡¦POS¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢POS¼þÊÕµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥³¥à
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÇÏ ¹À
»ñËÜ¶â¡§7,000Ëü±ß
ÁÏ¡¡¶È¡§1986Ç¯3·î
½êºßÃÏ¡§¢©162-0812¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¸Þ¸®Ä®13-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë3¹æ´Û 5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î®ÄÌ´ØÏ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ÈÈÎÇä¡¡Î®ÄÌ´ØÏ¢µ¡´ï¤ÎÈÎÇä
URL¡§https://www.busicom.co.jp/(https://URL%EF%BC%9Ahttps://www.busicom.co.jp/)
¢¨NSIPS¡Ê¥¨¥Ì¥·¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Ï¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌôºÞ»Õ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾Åù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Ç¤ÏTM¡¢(R)¥Þー¥¯Åù¤ÏÌÀµ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£