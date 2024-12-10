¡Ú2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¡Û¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à»ö¶È¾µ·Ñ¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤ÈÀ¤ÅÄÃ«¶è¤¬Ï¢·È¤·¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¸þ¤±»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー¡ÖÂè»°¼Ô¾µ·Ñ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¡×¤ò³«ºÅ¡ª
»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡ÊµÜºê¸©µÜºê»Ô / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ Î´ÂÀ ¡Ë¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¾µ·Ñ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÆâ¤Î¸å·Ñ¼ÔÊç½¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Örelay the local À¤ÅÄÃ«¶è¡×¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÅÄÃ«¶è¤È¡¢2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¸þ¤±¡Öº£¸å¤Ë¤½¤Ê¤¨¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー Âè»°¼Ô¾µ·Ñ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4226554/
ËèÇ¯Ìó5Ëü·ï¤¬ÇÑ¶È¤¹¤ë¡ÖÂçÇÑ¶È»þÂå¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î6³ä¤¬¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Î¤¿¤á¹õ»ú¤Î¤Þ¤ÞÇÑ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÅ¹¡¦Ì£¡¦»ö¶È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤Ê¤¯ÇÑ¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÇÑ¶È¤Ï¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¿êÂà¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄê¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÃÎÅª»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂÌäÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎÂè»°¼Ô¾µ·Ñ¡Ê¿ÆÂ²¤ä½¾¶È°÷°Ê³°¤Ø¾µ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä»öÎã¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È»ëÅÀ¤Ç¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤ÎÂ¾¡¢¼ÂºÝ¤ËÂè»°¼Ô¾µ·Ñ¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
±ß³ê¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤Î½àÈ÷¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ì¤Íè¤Ë»ö¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±çµ¡´Ø¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4226554/
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë15:00～17:00
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
·Á¼°¡§¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ê¸½ÃÏ³«ºÅ¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë
²ñ¾ì¡§À¤ÅÄÃ«»º¶È¥×¥é¥¶3³¬¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²2ÃúÌÜ16-7 À¤ÅÄÃ«»º¶È¥×¥é¥¶¡Ë
¼Â»Ü¡§À¤ÅÄÃ«¶è
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡Ê»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¡Ë
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4226554/
ÆâÍÆ
- À¤ÅÄÃ«¶è¤ª¤è¤Ó´Ø·¸µ¡´Ø¤«¤é¤Î°ÆÆâ
- »ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤´¾Ò²ð
- »ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー
- - ¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼êË¡¤ä»öÎã¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- - ¹Ö»Õ¡§ÊÛ¸î»Î ¾®»³Íºµ± »á¡Ê¥¨¥ó¥¿ーË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë
- »ö¶È¾µ·Ñ·Ð¸³¼Ô¤È¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
- - »ö¶È¾µ·Ñ·Ð¸³¼Ô¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- »²²Ã¼Ô¤«¤é¹Ö»Õ¡¦¥²¥¹¥È¤Ø¤Î¼ÁÌä
¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ
ÊÛ¸î»Î ¾®»³Íºµ± »á¡Ê¥¨¥ó¥¿ーË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë
ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¸å¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î»ö¶È¾µ·Ñ»ö°Æ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê£»¨¤Ê¿ÆÂ²´Ö¤Î¾µ·Ñ¤ä¡¢M&A¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âè»°¼Ô¾µ·Ñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±ß³ê¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥²¥¹¥È
Â¼ÅÄÎ¶°ì »á¡ÊÂ¼ÅÄ¾¦Ðò ÂåÉ½¡Ë
³ØÀ¸»þÂå¤«¤éµÊÃãÅ¹½ä¤ê¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¬¤ì¤¿µÊÃãÅ¹¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç1000Å¹°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£10Ç¯°Ê¾å¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò°÷À¸³è¤ò·Ð¤ÆÂà¿¦¸å¡¢2015Ç¯¤Ë¡¢ÊÄÅ¹¤·¤¿µÊÃãÅ¹¤Î²È¶ñ¤ä¿©´ï¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò»Ü¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÂ¼ÅÄ¾¦Ðò¤òÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤ÎÉ¤»ö¶È¤äÊª¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ì¤Íè¤ØÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÀ¾²®·¦¤ÎµÊÃãÅ¹¡ÖPOT¡×¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢µÊÃãÅ¹¤È¤·¤Æ¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4226554/
À¤ÅÄÃ«¶è ¡ß relay¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤ÅÄÃ«¶è¤Èrelay¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸å·Ñ¼ÔÊç½¸°Æ·ï¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡Örelay the local À¤ÅÄÃ«¶è¡×¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤ä¡¢¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¶èÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤Å¹¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤Å¹¡¦Ì£¡¦µ»½Ñ¡×¤Î¾ðÊó¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÅÄÃ«¶èÆâ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Å¹¡¦Ì£¡¦µ»½Ñ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤·¡¢°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤Å¹¡¦Ì£¡¦µ»½Ñ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
relay¤ÈÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÏÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
relay the local À¤ÅÄÃ«¶è :
https://relay.town/local/tokyo/setagaya
À¤ÅÄÃ«¶è Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤Å¹ ¾ÜºÙ :
https://relay.town/local/tokyo/setagaya/tsunagu-project
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡È»ö¶È¾µ·Ñ¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/media/media-lp
relay¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È
relay¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¤¢¤ë³¹¡×
relay¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¡Ö»ö¶È¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Îµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä»ñ¸»¤ò¤¤¤«¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¡ÊÂèÆóÁÏ¶È¡Ë¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤¬½Û´Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡¦Ì¥ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÌµ¸ÂÂçµ¹æ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¡Örelay ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ï¡¢¾ù¤ê¼ê·Ñ¤®¼ê¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î»ÅÆþ¤ì¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤Ê¤É¤Ø¤Î°ì¼¡ÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢¸ÛÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¼Ô½êÆÀ¤ä´ë¶È¤ÎÍø±×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾ÃÈñ¤«¤é¤ÎÆó¼¡ÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢¿·¤¿¤ÊÁØ¤Î½¸µÒ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ê¤É¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
relay¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÒÌ¾¤ä´ë¶È¾ðÊó¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à¡Ê¼ÂÌ¾³«¼¨¡Ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¤Î»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤òÄó°Æ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÇÑ¶ÈÌäÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/media/media-lp
»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢½¾Íè¼ÒÌ¾¤ä´ë¶È¾ðÊó¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬»ö¶È¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¥¹¥Èー¥êー²½¤··ÇºÜ¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ëÇ®°Õ¤¢¤ë¸å·Ñ¤®¸õÊä¤ò¹¤¯¸øÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤»ö¶È¾µ·Ñ¤Î·Á¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó500·ï¤Î¸å·Ñ¼ÔÊç½¸°Æ·ï¤ò¸ø³«¡¢Ìó90·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¹ñÆâ¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¦ÃÌÎ¨¡¦À®ÌóÎ¨3Ç¯Ï¢Â³No.1¡Ê2020～2022Ç¯ÅÙ¡Ë¢¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¹ñÆâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2022Ç¯¡¦2023Ç¯ÈÇ¡Û¡×¡Êmic-r.co.jp¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/
¤Þ¤¿¡¢relay¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Örelay the local¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤È¡¢relay¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è»ö¶È¤ÎË¾¤Þ¤Ê¤¤ÇÑ¶È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢·È¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î¸½ºß¡¢Ìó90¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
relay the local ¾ÜºÙ :
https://relay.town/local/about
½Ð±é¡¦·ÇºÜ
¡¦Æâ³Õ´±Ë¼¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ÖÃÏÊý¤Ë»Å»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/index.html
¡¦NHKÁí¹ç¡Ö¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×
https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2024120303233
¡¦ABEMA TV ¡ÖABEMA Prime ¡×
https://youtu.be/BAl14TQbrt4?feature=shared
relay ¸ø¼°X :
https://x.com/relaytown
relay ¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/relay.town/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©µÜºê»ÔµÌÄÌÅì3ÃúÌÜ3-15¡¡¼ãÁð¶â¾ëÆ²¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ Î´ÂÀ
»ñËÜ¶â¡§50,000,000±ß
ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯1·î6Æü