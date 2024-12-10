SNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßºî²È¡¦REMME¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¡¢½é³¨ËÜ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¥«¥É¥¹¥È¡Êµì¥«¥É¥«¥ï¥¹¥È¥¢¡Ë¸ÂÄêÈÎÇä·èÄê¡ª¡¡¤¿¤À¤¤¤ÞÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡¢°Ê²¼KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ø¡Ú¥«¥É¥¹¥È¸ÂÄê¡ÛREMME ¤·¤Ã¤Ý¤Þ¤Ç¥íー¥º¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Îø¤¹¤ë¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤È³¨ËÜ(¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ)¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Ï3·îÃæ½ÜÍ½Äê¡Ë¡£
Âç¿Íµ¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßºî²È¡¢REMME¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤¤¤ÞSNS¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¡×¤è¤ê¡¢½é¤Î³¨ËÜ¤¬ÃÂÀ¸¡£
¤³¤Î³¨ËÜ¤Ë¡¢¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢KADOKAWA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢REMME¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªÍ§¤À¤Á¡£
µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
REMME¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È´ê¤¤¡¢¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈÀ¤³¦¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌ²¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡¢¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬µÞÁýÃæ¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇREMME¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿ô²óÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡¢¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢Ëè²óÈ¯Çä³«»Ï¸å¿ôÊ¬¤ÇÍ½Äê¸Ä¿ô¤¬´°Çä¡£Â¿¤¯¤ÎºÆÈÎ´õË¾¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¥«¥É¥¹¥È¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¯¡¢¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ªÉ¡¡¢¤ª¼ª¡¢¼êÂ¡¢¤·¤Ã¤Ý¤¬¥íー¥º¥Ö¥é¥ó¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡¢¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ï¿§¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿§¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥«¥É¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥íー¥º¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢REMME¤µ¤ó¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃµ¤·¤¿¿§¡£¤ª²Ö¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿§¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÍ¥¤·¤¯¿§¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤òÁª¤Ó¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨ËÜ¡Ø¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤¦¤á¤¤¤Î¤Ä¤¡Ù¤Ï¡¢¿¹¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¤¤é¤á¤¯¾®¤µ¤Ê¸Ð¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Îø¤¹¤ë¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë·î¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢REMME¤µ¤ó¤¬ËÂ¤¤¤ÀÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢2024Ç¯12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥«¥É¥¹¥ÈËÜ¾¦ÉÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eti0608/
¡üÍ½Ìó¤Ïº£¤¹¤°²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡ª
¡Ú¥«¥É¥¹¥È¸ÂÄê¡ÛREMME ¤·¤Ã¤Ý¤Þ¤Ç¥íー¥º¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Îø¤¹¤ë¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤È³¨ËÜ(¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¡ËÈÎÇä¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302410007267/)
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×
Í½Ìó´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～2024Ç¯12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·îÃæ½Ü
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢³¨ËÜ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡ü¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¡Ò¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¡Ó
ÁÇºà¡§¡ÒËÜÂÎ¡Ó¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡Ò¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¡ÓÅ´¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó120mm
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
¡Ò³¨ËÜ¡Ó
ÁÇºà¡§»æ
¥µ¥¤¥º¡§½Ä170¡ß²£160mm
À¸»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¡Ò¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ó
ÁÇºà¡§»æ
¥µ¥¤¥º¡§½Ä50¡ß²£50mm
À¸»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¡Ò²Á³Ê¡Ó
12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¤ª»È¤¤¤ÎPC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î²èÌÌ¤ä¾ÈÌÀ¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¿§Ì£¤È°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼êºî¶È¤Ç°ìÅÀ°ìÅÀ»Å¾å¤²²Ã¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ÄÂÎº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãå¿§¤¬¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¤Ï¤ª¹µ¤¨²¼¤µ¤¤¡£
¡¦ºîÉÊ¤ÎÊ£À½¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ÏÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê²Æì¤ÏÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥Ã¥ºÁ÷ÎÁ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌÁ÷ÎÁ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
REMME¡Ê¤ì¤á¡Ë
SNS¤Ç¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßºî²È¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÌ´¸«¤¬¤Á¤ÊÀ³Ê¤ÇÌ²¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ª²ÖÈª¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï¡¢5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡Ê2024Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
X¡¿¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¡§@remme_lt(https://x.com/remme_lt)
Instagram¡¿¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¡§remme_lt(https://www.instagram.com/remme_lt)
YouTube¡¿¤¦¤µ¤®¤Î¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¡§@remme_lt(https://www.youtube.com/@remme_lt)