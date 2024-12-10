ºÒ³²»þ¤ËÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÊ¬¾ùºÑ¤Î´Ä¶Àè¿Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖBRANZ¡×¤ËÆ³Æþ³«»Ï
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö½¼¥ì¥ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëJUREN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Íû¡¡Å¸Èô¡Ë¤Ï¡¢ÃßÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö½¼¥ì¥ó¡×¤òÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À±Ìî ¹ÀÌÀ¡¢°Ê²¼¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¡Ë¤ÎÊ¬¾ùºÑ¤Î´Ä¶Àè¿Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖBRANZ¡Ê¥Ö¥é¥ó¥º¡Ë¡×¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¾»Ê¿¡¢°Ê²¼¡¢ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¡Ë¤¬¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢µï½»¼Ô¤¬²ÈÂ²¤È¤ÎÏ¢Íí¤äÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤ÎÅÅ¸»³ÎÊÝ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Æ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃßÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö½¼¥ì¥ó¡×¤Ï¡¢JUREN³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÍÀ¾ Ë¡Ë¤¬½¸¹ç½»Âð¤ÎËÉºÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ÏBRANZ¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥º½ÂÃ«Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¡Ö´Ä¶Àè¿Ê¤ò¡¢½»¤Þ¤¤¤«¤é¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢°Â¿´¤·¤Æ½»¤ß·Ñ¤²¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìµÞÉÔÆ°»º¤È¡¢Áí¹çÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÒ³²ÂÐºö»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÂÐºÒÎÏ¡Ê¢¨¡Ë¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ëÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤¬¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥º½ÂÃ«Âå¡¹ÌÚ¸ø±à(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Áí¸Í¿ô31¸Í)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê¬¾ùºÑ¤ÎBRANZ·×5Êª·ï(·×229¸Í)¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£Èó¾ï»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤ÎÅÅ¸»³ÎÊÝ¤Ï´ÉÍýÁÈ¹ç¤«¤é¤âÍ×Ë¾¤¬Â¿¤¯¡¢º£¸å¡¢ÍøÍÑ¼ÂÀÓÅù¤Î¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·ÃÛ¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸¤ÎBRANZ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖÂÐºÒÎÏ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tokyu-com.co.jp/service/mansion_m/control/
ºÒ³²»þ¤ËÌµÎÁ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÄó¶¡
¡Ö½¼¥ì¥ó¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï»þ¤Ë¤Ï°ìÇñÆóÆü330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÒ³²Åù¤ÎÈó¾ï»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¤Ç¡ÖºÒ³²ÂÐºö¥âー¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢µï½»¼Ô¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²óBRANZ¤Î¶¦ÍÑÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö½¼¥ì¥ó¡×¤Ë¤ÏÃßÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎºÆ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌó60ÂæÊ¬¤Î½¼ÅÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µï½»¼Ô¤Ï½ÅÍ×¤ÊÄÌ¿®¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉÕÂ°¤Î²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç¥é¥¸¥ª¤ä²ûÃæÅÅÅôÅù¤Ø¤ÎµëÅÅ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÉºÒ¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ÖËÉºÒ¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÏÈó¾ï»þ¤Ë¤·¤«³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¡Ö½¼¥ì¥ó¡×¤ÏËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½¼¥ì¥ó¡×¤Ï2018Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢±Ø¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀßÃÖ¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¿·¤¿¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÆâ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£µï½»¼Ô¤Ï³°½Ð»þ¤ËÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢»ÜÀß¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¼Ú¤ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÊÖµÑ¤È¤â¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥ó¤ÊÅÅµ¤¤¬³°½ÐÀè¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¡Ö½¼¥ì¥ó¡×¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤êÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¾Ú¤òÆÀ¤¿¡Ö¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¾Ú½ñ¡×¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎÅÅÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¥¯¥êー¥ó¤ÊÅÅµ¤¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡ BRANZ(¥Ö¥é¥ó¥º)
BRANZ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤È´Ä¶¹×¸¥¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´Ä¶Àè¿Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖÄ¹¤¯»È¤¦½»Âð¤³¤½¡¢°ìÈÖÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È´Ä¶¤Ë¤â¿Í¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÆü¡¹¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤° ¡ÈGREEN LIFE STYLE¡É ¤òBRANZ¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-21-1 ½ÂÃ«¥½¥é¥¹¥¿
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À±Ìî¹ÀÌÀ¡Ê¤Û¤·¤Î ¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¡¦±¿±Ä»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È Åù
URL¡¡¡¡¡§https://www.tokyu-land.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÍÑ²ì»ÍÃúÌÜ10ÈÖ1¹æ À¤ÅÄÃ«¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚÂ¼ ¾»Ê¿¡Ê¤¤à¤é ¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡¢¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§https://www.tokyu-com.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è°¦ÅæÆóÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ °¦Åæ¥°¥êー¥ó¥Ò¥ë¥ºMORI¥¿¥ïー29³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉÍÀ¾ Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤Ë¤· ¤æ¤¿¤«¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½¸¹ç½»Âð¸þ¤±¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¡¢ÅÅµ¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÇäÇã¡¢
¥¨¥Í¥ë¥®ー¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µÚ¤Ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ðÊó³èÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡¡·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹Åù
URL ¡§https://www.fnj.co.jp/
JUREN³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1ÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー15³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Íû Å¸Èô¡Ê¤ê ¤Æ¤ó¤Ò¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
URL ¡§https://www.juren.co.jp/
½¼¥ì¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Å´Æ»¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼ïÅÅ»Ò·èºÑ¤Ë¤è¤ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー£±Âæ¤ò330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÅöÆü¤«¤éÍâÆü24»þ¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÊÖµÑ»þ¤Ï¡Ö½¼¥ì¥ó¡×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÊÖµÑ²ÄÇ½¡££³¼ïÎà¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¸å¤¹¤°¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿·µ¬ÀßÃÖ¡¢¤´ÍøÍÑÊýË¡Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Êhttps://ju-ren.jp/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÁ¶âÂÎ·Ï
½¼¥ì¥ó¡¡LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://lin.ee/UYU37JN