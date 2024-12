¡ÚÍ½Ìó³«»Ï¡Û¼êºî¤ê¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥­ÀìÌçÅ¹This is CHIFFON CAKE.¤È¡¢¥«¥Ã¥µー¥¿ÀìÌçÅ¹This is CASSATA.¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÊ¡ÂÞ¡ØHAPPY BOX 2025¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª

株式会社Sweets HD

2025年福袋『ハッピーボックス2025』

手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE. は、姉妹ブランドであるイタリアンチーズケーキ”カッサータ専門店” This is CASSATA.とのコラボを実施。2024年12月10日(火)より、2ブランドのコラボ福袋『HAPPY BOX 2025』の予約販売を開始いたしました。

ご家族や親せき、仲間たちと集まって過ごす2025年のお正月は、バラエティ豊かなスイーツを囲んで賑やかにお過ごしください。





【福袋ラインナップ】『HAPPY BOX 2025 Solare』<ハッピーボックス 2025 ソーレ>『HAPPY BOX 2025 Verde』<ハッピーボックス 2025 ヴェルデ>【発送開始】2024年12月27日より順次開始予定(2025年1月1日(水)~1月8日(水)のご到着指定できかねます)【ご予約受付】This is CHIFFON CAKE. オンラインストア(https://bit.ly/38fSi1u)This is CASSATA. オンラインストア(https://bit.ly/37uoVsb)

2025年福袋『ハッピーボックス2025ソーレ』

『HAPPY BOX 2025 Solare』は、2024年にリニューアルし、更においしくなったシフォンケーキ『Brulee』の他、 This is CASSATA.の季節限定商品『CASSATA Sand mango』を同梱させていただきます。

『CASSATA Sand mango』は、大きな角切りのマンゴーダイスをたっぷり混ぜ込んだカッサータを、アーモンド香るサブレでサンドしたカッサータサンド。北海道産クリームチーズをベースにマンゴーピュレを混ぜ込んだカッサータは、マンゴーの持つ濃厚な甘みと南国のフルーツらしいフレッシュさが詰め込まれた逸品です。

2025年福袋『ハッピーボックス2025ヴェルデ』

『HAPPY BOX 2025 Verde』は『Brulee』の他、This is CASSATA.オンラインストアでも高い人気を誇る『CASSATA Sand pistachio』を同梱させていただきます。

『CASSATA Sand pistachio』は、ピスタチオのナッティな香りと味が広がるカッサータサンド。ピスタチオのカッサータに混ぜ込まれたストロベリーのほのかな甘酸っぱさが、ナッツの濃厚な味わいの中でアクセントになっています。、夏ギフトとしてたくさんのご注文をいただきました。



ご家族、ご友人で集まる機会も多い新年。

This is CHIFFON CAKE.のシフォンケーキを囲んで、賑やかにお過ごしください。

<商品情報>

This is CHIFFON CAKE.『CHIFFON HAPPY BOX 2024 Solare』

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2023年12月10日(火)

商品発送 :2023年12月27日(金)より順次

※ 2025年1月1日(水)~1月8日(水)のご到着指定は出来かねます。

販売価格 :\7,777(税込・送料込)

サイズ・重量:〈Brulee〉4号サイズ(約12cm)約208g 他

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2週間以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3YUrL0k

<商品情報>

This is CHIFFON CAKE. 『CASSATA HAPPY BOX 2024 Verde』

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2023年12月10日(火)

商品発送 :2023年12月27日(金)より順次

※ 2025年1月1日(水)~1月8日(水)のご到着指定は出来かねます。

販売価格 :\7,777(税込・送料込)

サイズ・重量:〈Brulee〉4号サイズ(約12cm)約208g 他

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2週間以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3ARg7eZ



【手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.】

手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.

「だから美味しい、これがシフォン」

生地にひたむきに、クリームに一途に。

焼き続けて、たどり着いたしっとりふわふわの生地、

濃厚なのにやさしい口溶けのクリーム。

シンプルだからこそ、誠実な手仕事でていねいに作り上げました。

これこそが私たちが想う、最高のシフォンケーキです。

ひとくちで広がる私たちの最高が、あなたのHAPPY な時間に寄り添えたら。

<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



