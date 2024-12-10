ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë¥»¥Ã¥È¡ª´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µ¤ò2ÃÊ³¬¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¥Îー¥ÈPC¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¿·È¯Çä
¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÅòËÜ ½¨¾¼¡Ë¤Ï¡¢2ÃÊ³¬¤Ç¹â¤µ¤òÄ´Àá¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¥Îー¥ÈPC¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò2024Ç¯12·î¾å½Ü¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÖ¤¯¤À¤±´ÊÃ±¡ª2ÃÊ³¬¤Ç¹â¤µ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊPC¥¹¥¿¥ó¥É¡ª
¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¥Îー¥ÈPC¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ï¹â¤µ¤ò2ÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá²ÄÇ½¡¢ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬´ÊÃ±¤Ê¥Îー¥ÈPC¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¹â¤µ¤Ï24mm¤È34mm¤Î2¼ïÎà¤ÇÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë²èÌÌ°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸ª¤³¤ê¤ä¹ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥Îー¥ÈPC¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄìÌÌ¤òÉâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌµ¤À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ç®Ë½Áö¤ä¡¢Ç®¤Ë¤è¤ë¥Îー¥ÈPC¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤ÏÂÑµ×À¤ÈÊüÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥ÉÆ±»Î¤¬ÄìÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¹çÂÎ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊÀìÍÑ¥Ýー¥Á¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ä½ÐÄ¥¤ÎºÝ¤Ê¤É¡¢¾ì½ê¤ä´Ä¶¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¥Îー¥ÈPC¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¥·¥ë¥Ðー¡ÊSL¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯(BK)¤Î2¼ï¤Ç¡¢¤ª»ý¤Á¤Î¥Îー¥ÈPC¤Î¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊÆÃÄ§
- ¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¥Îー¥ÈPC¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ï¹â¤µ¤ò2ÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê¥Îー¥ÈPC¥¹¥¿¥ó¥É
- ¼ê·Ú¤Ë²èÌÌ°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸ª¤³¤ê¤ä¹ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥Îー¥ÈPC¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
- ÄìÌÌ¤òÉâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌµ¤À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ç®Ë½Áö¤ä¡¢Ç®¤Ë¤è¤ë¥Îー¥ÈPC¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º
- ÂÑµ×À¤ÈÊüÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
- ¥¹¥¿¥ó¥ÉÆ±»Î¤¬ÄìÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¹çÂÎ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
- ¾ì½ê¤ä´Ä¶¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¥Îー¥ÈPC¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤ËºÇÅ¬
¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/135_1_534fd90edc5fcc31a1df8530434a291a.jpg ]