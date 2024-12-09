¡Ú2024Ç¯¤Ë²ÐºÒÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤¿Á´¹ñ200¿ÍÄ´ºº¡Û2024Ç¯10·î¤Ë²ÐºÒÊÝ¸±¤¬²áµîºÇÂçµé¤ÎÃÍ¾å¤² Á´¹ñ200²ÈÄí¤ÎÊ¿¶Ñ²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç5,332±ßÁý²Ã¡ª²ÐºÒÊÝ¸±²ÃÆþ»þ¤Î½Å»ë¥Ý¥¤¥ó¥È1°Ì¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤Ë

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]¡¡»²¹Í½ãÎ¨¤Î°ú¾å¤²¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯ÉÑÈ¯¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áý²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÊÝ¸±¶â»ÙÊ§¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¤Ï¡¢»²¹Í½ãÎ¨¤Î°ú¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¿¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤È¤¤¤Ã¤¿¿åºÒ¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿åºÒÎÁÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¿åºÒ¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤ÆºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤¬ºÇ¤â°Â¤¤¶èÊ¬¤Î1ÅùÃÏ¤«¤é¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¶èÊ¬¤Î5ÅùÃÏ¤Þ¤Ç¤Î5¶èÊ¬¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³Æ»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤´¤È¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥½¥ËーÂ»ÊÝ¤Ç¤Ï2024Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß¤¬ÊÝ¸±»Ï´üÆü¤È¤Ê¤ë·ÀÌó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ²þÄê¤Ç¡¢½êºßÃÏ¤ò¡ÈÃúÌÜÃ±°Ì¡É¤ÇºÙÊ¬²½¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤òÈ½Äê¤·ÊÝ¸±ÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£"ÃúÌÜÃ±°Ì"¤Î¥ê¥¹¥¯ºÙÊ¬¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÂÖ¤Ë±è¤Ã¤¿¹çÍýÅª¤ÊÊÝ¸±ÎÁ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡¡²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÊä½þÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¸«Ä¾¤·¤Î½ÅÍ×À¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¡Ê2024Ç¯1·î1Æü¤«¤é10·î31Æü¡Ë¤Ë²ÐºÒÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¡Ê¿·µ¬¡¦¾è´¹¤¨¡¦¹¹¿·¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ë¤ò¤·¤¿Á´¹ñ200¿Í¤Î»ý¤Á²È²ÈÄí¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ãÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡ä[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/63966/table/42_1_026ef943864ff486f7b8328d72c8777b.jpg ]¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú¥½¥ËーÂ»ÊÝ¡¡2024Ç¯¤Ë²ÐºÒÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñ200¿ÍÄ´ºº¡ÛÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È£±.2024Ç¯¤Ë²ÐºÒÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤«¤é5,332±ßÁý²Ã¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡¡2024Ç¯1·î¤«¤é10·î¤Î´ü´Ö¤Ë²ÐºÒÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¡Ê¿·µ¬¡¦¾è´¹¤¨¡¦¹¹¿·¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñ200¿Í¤Î»ý¤Á²È²ÈÄí¤ËÂÐ¤·¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÇ¯´Ö¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°²ó¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ï30,260±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ï35,592±ß¤È¤Ê¤ê¡¢5,332±ßÁý²Ã¡ÊÁ°²óÈæ+17.6%¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ìó5³ä¡Ê53.5¡ó¡Ë¤Î¿Í¤¬2024Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/63966/42/resize/d63966-42-094c8153c2bc079977dd-3.png ]£².²ÐºÒÊÝ¸±Áª¤Ó¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¡×¤È¡ÖºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¡¡¸½ºß¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¡Ê62.0%¡Ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡Ö²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë·úÊª¤ÎÊä½þÈÏ°Ï¡¢Êä½þ¶â³Û¡Ê42.5%¡Ë¡×¡¢¡Ö²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë²ÈºâÊä½þ¤ÎÉÕÂÓ¡¢Êä½þÈÏ°Ï¡¢Êä½þ¶â³Û¡Ê33.5¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÊä½þÈÏ°Ï¡¦¶â³Û¤ËÈæ½Å¤òÃÖ¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿º£Ç¯·ÀÌó¤·¤¿²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿Êä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤Î´ðËÜÊä½þ¤Ç¤¢¤ë²ÐºÒ¤äÍîÍë¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤ò½ü¤¯¤È¡¢Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤ÎÊä½þ¡×¤¬ÉÕÂÓÎ¨76.5%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÉ÷ºÒ¡¦ð»¡Ê¤Ò¤ç¤¦¡ËºÒ¡¦ÀãºÒ¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤ÎÊä½þ¡Ê68.5%¡Ë¡×¡¢¡Ö¿åÏ³¤ì¡ÊµëÇÓ¿å´É¤ÎÇËÎö¤ä¡¢¾å¤Îµï¼¼¤«¤é¤ÎÏ³¿å¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤ÎÊä½þ¡Ê63.5%¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬´ðËÜÅª¤Ê²ÐºÒÊä½þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¿Ì¤äÉ÷¿å³²¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/63966/42/resize/d63966-42-45d38cba57311259b925-4.png ]£³.¥À¥¤¥ì¥¯¥È·¿²ÐºÒÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ³ä¹ç¤¬1³äÌ¤Ëþ¤ÈºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¡¢°ìÊý¤ÇÊ¿¶ÑÊÝ¸±ÎÁ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È·¿¤¬ºÇ¤â°Â¤¤·ë²Ì¤Ë¡¡¸½ºß²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÐºÒÊÝ¸±¤Î·ÀÌó·ÁÂÖ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢5³ä°Ê¾å¡Ê52.5¡ó¡Ë¤¬ÂåÍýÅ¹¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ·ÀÌó¤¹¤ë¡ÖÂåÍýÅ¹·¿¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤ËÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤¬±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡Ö¶¦ºÑ·¿¡×¤¬3³ä¡Ê30.0¡ó¡Ë¡¢ ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äÅÅÏÃ·ÐÍ³¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬Ä¾ÀÜ·ÀÌó¤äÊÝ¸±ÎÁ»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È·¿¡×¤¬1³äÌ¤Ëþ¡Ê7.5¡ó¡Ë¤È¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È·¿¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/63966/42/resize/d63966-42-1b2e9ec66441d69fed29-5.png ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/63966/42/resize/d63966-42-eaa6964489deb43e11dd-6.png ]ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î·ÀÌó·ÁÂÖ¤´¤È¤Î²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÍýÅ¹·¿¤Ï35,607±ß¡¢¶¦ºÑ·¿¤Ï35,655±ß¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¶â³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È·¿¤Ï28,667±ß¤ÈÌó7,000±ß°Â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡££´.ÂåÍýÅ¹·¿²ÃÆþ¼Ô¤Ë¤è¤ë¸«Ä¾¤·¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÇ¯´Ö1,108±ß¤ÎÀáÌó²ÄÇ½À¡¡ÂåÍýÅ¹·¿¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¥½¥ËーÂ»ÊÝ¤Î¿·¥Í¥Ã¥È²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸½ºß²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±¤ÈÆ±¤¸¾ò·ï¤Ç¸«ÀÑ¤ê¤ò»î¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½ºß²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ³Û¤¬35,607±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸«Ä¾¤·¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ³Û¤¬34,499±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ3.1¡ó¡Ê1,108±ß¡Ë°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó·ÁÂÖ¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÈæ³Ó¸¡Æ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/63966/42/resize/d63966-42-3827a274f5d655c82b7d-7.png ]£µ.ÌóÈ¾¿ô¤¬¹¹¿·ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¡¸½ºß¤Î²ÐºÒÊÝ¸±²ÃÆþ»þ¤Î¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê49.5%¡Ë¤Ï¹¹¿·ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èæ³Ó¸¡Æ¤¤ò¤»¤º¤Ë¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬·ë²Ì¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/63966/42/resize/d63966-42-7c8547da3c36f083a3fc-8.png ][É½2: https://prtimes.jp/data/corp/63966/table/42_2_e605787b1704133d3df77fdb8812f091.jpg ]¢£²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·10²Õ¾ò¤ò¾Ò²ð¡¡2024Ç¯10·î¤Ë³ÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤¬²þÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¥½¥ËーÂ»ÊÝ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ö²ÐºÒÊÝ¸± ¸«Ä¾¤·¥Ý¥¤¥ó¥È10²Õ¾ò¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊÝ¸±ÎÁ¤òÍÞ¤¨¡¢¤«¤Ä°Â¿´¤ÊÊä½þ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êä½þÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«Ä¾¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨2 ¥½¥ËーÂ»ÊÝ¡Ö²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂç¤ÎÃÍ¾å¤²Éý¤È¤Ê¤ë²ÐºÒÊÝ¸±¡ª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー´Æ½¤¡Ö²ÐºÒÊÝ¸± ¸«Ä¾¤·¥Ý¥¤¥ó¥È10²Õ¾ò¡×¤ò¸ø³«¡×https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000063966.html[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/63966/42/resize/d63966-42-d233b7ba68cf9f8f4aa2-1.png ]