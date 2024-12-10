Îß·×½Ð²Ù¿ô1ËüºýÆÍÇË¡ª¥«¥É¤Ç¤È¤á¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¥Üー¥É¡Ö¥«¥É¥Ã¥×¡×¥¹¥Ú¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âè2ÃÆ¡¡¿·È¯Çä¡ª
¡¡¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÅòËÜ½¨¾¼¡Ë¤Ï¡¢¥«¥É¤Ç¤È¤á¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¥Üー¥É¡Ö¥«¥É¥Ã¥×¡×¤Î¼«Î©²ÄÇ½¤ÊÂè2ÃÆ¤ò2024Ç¯12·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Îß·×½Ð²Ù¿ô1Ëüºý¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¥«¥É¥Ã¥×¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¿·È¯Çä¡ª
¡¡2024Ç¯4·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡¢ÂÐ³Ñ¤Î¥«¥É¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç½ñÎà¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¡¢¥¿¥Æ¡¦¥è¥³·óÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¥Üー¥É¡Ö¥«¥É¥Ã¥×¡×¤ÎÎß·×½Ð²Ù¿ô¤¬1Ëüºý¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥É¥Ã¥×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥É¤Ç¤È¤á¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼«Î©²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ú¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥Ðー¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Ë¥Ñ¥Á¥Ã¤È¤Ï¤á¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Î¸Â¤é¤ì¤¿´ù¾å¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇPC¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Çºî¶È¤¬¤Ç¤¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤ÇÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹UP¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ðー¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½ñÎà¤ÎÀÞ¤ì¤ä±ø¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ÔーÍÑ»æ¤òºÇÂç10Ëç¶´¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥è¥³¸þ¤¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢2ÃÊ³¬¤Ç³ÑÅÙ¤ÎÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£À½ÉÊÆÃÄ§
- ¥«¥É¤Ç¤È¤á¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¥Üー¥É¡Ö¥«¥É¥Ã¥×¡×¤Ë¡¢¼«Î©¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤¬¿·È¯Çä¡ª
- ¥«¥Ðー¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Ë¥Ñ¥Á¥Ã¤È¤Ï¤á¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê
- ¥¹¥Ú¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤ÇÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹UP¤Ë´óÍ¿
- ¥«¥Ðー¤Ç½ñÎà¤ÎÀÞ¤ì¤ä±ø¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø
¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/131_1_850ace4e7fa2e8fbd4e4996e11408457.jpg ]