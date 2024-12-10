À®¿Í¤ÎÆü¹Ô»ö¤ÇµÇ°ÉÊ¤òÅÏ¤¹¤¿¤á¡¢¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»ÜÃæ¡ª¡ª
20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë³§¤µ¤ó¤ËµÇ°ÉÊ¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â»¥ËÚ»Ô¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¹Ô»ö¡Ê¤Ï¤¿¤Á¤Î¤Ä¤É¤¤¡Ë¤Ï¡¢³Æ¶è¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¡ÊÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®°Ñ°÷¡¢Ä®Æâ²ñ´Ø·¸¼ÔÅù¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶èÀ®¿Í¤ÎÆü¹Ô»ö¼Â»Ü°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤ò½Ë¤¤Îå¤Þ¤¹¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤ÈÃÏ°è¤Ç½¸¤á¤ë¶¨»¿¶âÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¼ñ»Ý¤ËÊ¿´ß¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬»¿Æ±¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÇ°ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
µÇ°ÉÊ¤ÏËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Î¤´´óÉÕ¤Ë¤è¤êºîÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µÇ°ÉÊ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë»È¤¨¤ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ËÊ¿´ß¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹Í¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¡¢²ÈÂ²¤«¤éÌç½Ð¤ò½Ë¤ï¤ì¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ÈÌ´¤òÊú¤¤¤¿À®¿Í¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ò»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤¬¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò±þ±ç¤·¡¢ÃÏ°è¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
20ºÐ¤ÎÌç½Ð¤ò¤è¤ê°ìÁØ²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤ÎÌ¤Íè¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´óÉÕ¤òÊç½¸¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹
https://www.furusato-tax.jp/gcf/3530?msockid=068c9247931163931b83876e922b6238
¡¦¾åµ¥µ¥¤¥ÈQR¥³ー¥É
¡¦ ¤½¤ÎÂ¾
ÄÌ¾ï¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆ±ÍÍ¡¢»¥ËÚ»Ô³°¤ÎÊý¤¬´óÉÕ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£