¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHAKA¡×¤È¡ÖNAPRON¡×¤¬¥·¥åー¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¡£
SHAKA ¡ß NAPRON ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ã¥°
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥«¡×¤«¤é¡ÖHoliday Trip (¥Û¥ê¥Çー¥È¥ê¥Ã¥×) ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Åßµ¨¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè°ìÃÆ¤¬È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢²¬»³¤òµòÅÀ¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Èºî¶ÈÃå¤ÎÃæ´Ö¤ÎÊª¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNAPRON(¥Ê¥×¥í¥ó)¡×¡£
¡Ö¥·¥ã¥«¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½ー¥¹¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿Î¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2·¿¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥Ê¥×¥í¥ó¡×¤ÎÄêÈÖ¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÈPATIENTS BAG(¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°)¡É¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ö¥·¥ã¥«¡×¤Î¿·ºî¥â¥Ç¥ëZIP MOCCASIN BOOTIE EX¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÃíÆþ¤·¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëËÜ³×¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¦¥§ー¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÍÑ°Õ¡£
¥Ü¥È¥àÉôÊ¬¤Ï¥Æ¥Ã¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¥å¥é¥Ê¥¤¥í¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥ï¥ó¥Èー¥ó¥«¥éー¤ÎÃæ¤Ë¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SHAKA¡ßNAPRON¡¡FAUX SUEDE PATIENTS BAG
¤â¤¦1¥¿¥¤¥×¤â¡ÈPATIENTS BAG(¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°)¡É¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥Ñー¤Î¥·¥åー¥ìー¥¹¤¬ÆÃÄ¹Åª¤Ê¿·ºîWRAPPED MOUNTAIN AT¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥£ー´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥¤¥í¥ó¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ü¥È¥àÉôÊ¬¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶ー¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ°ÛÁÇºà¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¥É¥íー¥³ー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
SHAKA¡ßNAPRON¡¡WRAPPED PATIENTS BAG
PRODUCT INFORMATION
FAUX SUEDE PATIENTS BAG(¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¦¥§ー¥É¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°)
Price: 9,900±ß
Color: BLACK (Á´1¿§)
Size: W29.5cm¡ßD40cm
ÈÎÇä¥Úー¥¸: https://shaka-jp.com/products/24fw-shaka-napron-faux-suede-pb
¢§¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½ー¥¹¥â¥Ç¥ë¡§ZIP MOCCASIN BOOTIE EX
https://shaka-jp.com/products/sk-290-24fw-zip-moccasin-bootie-ex
DETAILS
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¦¥§ー¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¡£
¥Æ¥Ã¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¥å¥é¥Ê¥¤¥í¥ó¤¬¡Ö¥·¥ã¥«¡×¤é¤·¤¤¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
WRAPPED PATIENTS BAG(¥é¥Ã¥×¥É¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°)
Price: 12,100±ß
Color: BLACK (Á´1¿§)
Size: W29cm¡ßD38cm
ÈÎÇä¥Úー¥¸: https://shaka-jp.com/products/24fw-shaka-napron-wrapped-pb
¢§¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½ー¥¹¥â¥Ç¥ë¡§WRAPPED MOUNTAIN AT
https://shaka-jp.com/products/sk-293-24fw-wrapped-mountain-at
DETAILS
¹¥¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥³ー¥É¤Ç¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¡£
¥Ü¥È¥à¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥×¥É¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óAT¤Î¥È¥¥ÉôÊ¬¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ëPU¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¡£
¹âµé´¶¤â¥×¥é¥¹¡£
2·¿¤È¤â¤ËÆâÂ¦¤Ë¤ÏÂç¤¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò´°È÷¡£
¾®Êª¤ÎÀ°Íý¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¤Ç¤Î¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤ä¥ì¥¸¥ãー¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
About NAPRON
¥¨¥×¥í¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Èºî¶ÈÃå¤ÎÃæ´Ö¤ÎÊª¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É NAPRON¡£
¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¿¤ê¤¨¤ë¤«¡©
¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤ò³¹¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤--¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤Ï¸½ºß¤â¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¡Ç½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢¼ÂÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëËÜÊª¤ò¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤ò¡£
¡ãNAPRON¡ä¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¿¤ê¤¨¤ë¤«¡Ä
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖYES¡×¤Ç¤¹¡£
¢£OFFICIAL SITE¡§http://www.napron.jp/
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/napron_official/
About SHAKA
SHAKA¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÍ»¹ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ¹»þ´Ö¤ÎÊâ¹Ô¤òÂ¸µ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÅÚÃÏ¤ä¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎ¹¤Ë¤´°ì½ï½ÐÍè¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¡Ö¹Ô¤³¤¦¡£¼«Í³¤À¡£¡×
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³«¤±¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¹Ô¤³¤¦¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤Î¾ì¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¡£¤É¤³¤Ø¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¼«Í³¤òÍú¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ª¤ÇÊ¹¤¡¢¶õµ¤¤ÈÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤Ë¡£Æ§¤ß½Ð¤·¤¿Àè¤Ë¤ÏÁÛÄê³°¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£OFFICIAL SITE¡§https://shaka-jp.com/
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/shaka_footwear/
¢£Twitter¡§https://twitter.com/shaka_footwear
¢£LINE¡§https://page.line.me/266zsnnr?openQrModal=true
¢£YouTube¡§https://www.youtube.com/@shaka_footwear
¡Ê³ô¡Ë¥Ö¥ëー¥àー¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー