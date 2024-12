¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÀìÌç»Ò²ñ¼ÒMARBLEX¡¢¡ÖNetmarble¥Ñー¥È¥Êー¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥¹M¡×¤ËKabam¤Î¿·ºî ÃæÀ¤ÉôÂâ·¿RPG¡ØKing Arthur: ÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤òÆ³Æþ

ネットマーブルジャパン株式会社[画像: https://prtimes.jp/i/7736/2166/resize/d7736-2166-b18d12e7932b0b4c8f2a-0.jpg ]MARBLEXは、クリエイター支援プログラム「NetmarbleパートナークリエイタープラスM」に、ネットマーブルのアクションRPG『俺だけレベルアップな件:ARISE』(略称:俺アラ、開発:Netmarble Neo)に引き続き、11月27日より正式サービスを開始した、Kabamの新作 中世部隊型RPG『King Arthur: 伝説の誕生』を導入しました。「NetmarbleパートナークリエイタープラスM」は、MARBLEXのブロックチェーンスマートコントラクト技術を活用し、世界中のコンテンツクリエイターとゲームユーザーの双方にインセンティブを提供するグローバルプログラムです。本プログラムは、YouTubeやX、Telegram、Redditなどのソーシャルメディアプラットフォームで活動しているクリエイターの誰もが参加でき応募することができます。プログラム開始後、世界中の多くのクリエイターがこのプログラムに参加し、様々なソーシャルメディアプラットフォームにて1,200万ビューを超えるコンテンツに成長しました。MARBLEX及びMBXエコシステムに関する詳細は、公式サイトのほか、テレグラム、X(旧Twitter)などの公式SNSチャンネルにてご確認いただけます。・「MARBLEX」公式サイト:https://www.marblex.io/ja・「MARBLEX」公式Medium:https://marblex.medium.com・「MARBLEX」公式テレグラム:https://t.me/MARBLEX_official_ENG・「MARBLEX」公式X(旧Twitter):https://twitter.com/MARBLEXofficial◆MARBLEXについて◆MARBLEXは、ネットマーブルのブロックチェーン子会社です。ネットマーブルは、ゲーム業界のベテランやブロックチェーン技術の専門家など、世界中から集まった6,000人以上の従業員を抱えるモバイルゲームの老舗デベロッパー兼パブリッシャーです。MARBLEXは、暗号資産ウォレット、DEX(分散型取引所)、トークンステーキング、NFTマーケットプレイスなどの主要サービスを提供することで、最高品質のブロックチェーンゲームを市場に投入することを目指しています。MARBLEXが立ち上げた独自のブロックチェーンエコシステムである「MBX」は、有機的な関与と参加に対する報酬を通じて、ゲーマーが自分の経験を前進させることを可能にします。MBXエコシステムは、『A3: Still Alive スティルアライブ』、『Ni no Kuni: Cross Worlds』(グローバル版)、『THE KING OF FIGHTERS ARENA』(グローバル版)など、ネットマーブルの人気タイトルの一部として楽しむことができます。◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。※記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。<権利表記>(C) MARBLEX Corp. All Rights Reserved.(C) Netmarble Corp. All Rights Reserved.