¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤«¤éÊ£¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ªÀï¤¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø2024Ç¯11·î¤¢¤ß¤¢¤ß¥Õ¥£¥®¥å¥¢·î´Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù

大網株式会社(東京都文京区)は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2024年11月フィギュア予約ランキングを発表いたしました。

※2024年11月1日から11月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成しています。

※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。

第1位:

勝利の女神:NIKKE モダニア:ファースト・アフェクション 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

●メーカー: あみあみ×蝸之殼Snail Shell

●発売月:2025年6月予定

●参考価格:9,900円(税込)

●コピーライト:

(C)SHIFT UP Corp.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-178556(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-178556)

第2位:

アズールレーン 大鳳 下校後の甘い時間Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:アルター

●原作名:アズールレーン

●発売月:2025年10月予定

●参考価格:33,880円(税込)

●コピーライト:

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-177577(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-177577)

第3位:

聖闘士聖衣神話EX ペガサス星矢(神聖衣) 『聖闘士星矢』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:聖闘士星矢

●発売月:2025年5月予定

●参考価格:27,500円(税込)

●コピーライト:

(C) 車田正美/集英社・東映アニメーション

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-177602(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-177602)

第4位:

KDcolle 『魔法少女にあこがれて』 レオパルト 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:KADOKAWA

●原作名:魔法少女にあこがれて

●発売月:2025年7月予定

●参考価格:特装版 24,750円(税込)/通常版 22,000円(税込)

●コピーライト:

(C)小野中彰大・⽵書房/魔法少女にあこがれて製作委員会

★製品の詳細はコチラ

・特装版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178537(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178537)

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-178535(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-178535)

※画像は特装版のものになります。

第5位:

アズールレーン アウグスト・フォン・パーセヴァル 御使い魔女Ver.

●メーカー:アルター

●原作名:アズールレーン

●発売月:2025年9月予定

●参考価格:36,080円(税込)

●コピーライト:

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-177576(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-177576)

【ピックアップ!】

対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズより、2022年にCAPCOMとももち浜調剤薬局のコラボで話題となった、おくすり手帳表紙イラストの「春麗」が1/6スケールフィギュアになって登場!

イラストレーターあきまん直接監修のもと忠実に再現。

■「ストリートファイター」シリーズ 春麗 ~Standby~ 1/6スケール 完成品フィギュア

●メーカー:マックスファクトリー

●原作名:『ストリートファイター』シリーズ

●発売月:2025年10月予定

●参考価格:29,800円(税込)

●コピーライト:

(C)CAPCOM



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-179175(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-179175)

【20位まで一覧】

■6位

バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング バニーVer. 3rd 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178479(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178479)

■7位

Fate/Grand Order ルーラー/メリュジーヌ 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178540(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178540)

■8位

Gift+ 崩壊:スターレイル カフカ スターレイルLIVE ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-177843(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-177843)

■9位

僕のヒーローアカデミア トガヒミコ 二次元化Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178695(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178695)

■10位

「ストリートファイター」シリーズ 春麗 ~Standby~ 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179175(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179175)

■11位

Sushing BUNNY RAPID ACTION SQUAD Sniper・レオーニ 1/12スケール 可動フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178271(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178271)

■12位

アークナイツ シー 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-177370(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-177370)

■13位

勝利の女神:NIKKE プリバティ 1/4スケール スタチュー

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178586(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178586)

■14位

figma NieR:Automata Ver1.1a 2B(ヨルハ二号B型)

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179176(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-179176)

■15位

ウマ娘 プリティーダービー ミスターシービー 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178933(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178933)

■16位

figma 勝利の女神:NIKKE 紅蓮

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178761(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178761)

■17位

POP UP PARADE SP 斬魔大聖デモンベイン アル・アジフ 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-177742(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-177742)

■18位

ねんどろいど 原神 雷電将軍

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178264(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178264)

■19位

「ToLoveる」制服シリーズ 結城美柑~高校生ver.~ 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-177747(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-177747)

■20位

『アズールレーン』×『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』マリー・ローズ 湯けむりのヴィーナスver. 1/6スケール 完成品フィギュア

・DX版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178319(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178319)

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178317(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-178317)



