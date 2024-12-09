¡Ö·î´©¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¡×¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤¬¡¢2025Ç¯1·î22Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
Ãø¼Ô¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤Î¤Û¤«¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è£²ËÜ¤Ë¡¢Ì¤È¯É½¥Íー¥à£²ËÜ¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Î¤ê¡¢¥ß¥±¡¢¸÷¡¢³¨ÇÏ¤Î¥¹¥±ー¥È°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤ä¡¢ºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤ËÅìµþ¥á¥È¥í¤Î°ìÉôÊÔÀ®¼ÖÎ¾¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É»ñÎÁ¤â¼ýÏ¿¤·¤¿½¼¼Â¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¤È¡¢Èà½÷¤Î¥³ー¥ÁÌÀ±ºÏ©»Ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Î¤ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤·¤ÆÅ·ºÍ¥¹¥±ー¥¿ーÏµÖ¿¸÷¤È¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÌëÂë½ã¡£Ì¡²è¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î4¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤Ë¤«¤±¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Ç®¤¤Êª¸ì¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃæÉô¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñÁ°¤Þ¤Ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¬¥¤¥É¤È¥¹¥Èー¥êー²òÀâ¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È¡ª¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤Î3Éô¹½À®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¬¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À»á¤¬½é¤á¤Æ¸ì¤ëÌ¡²è¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤òÂç¸ø³«¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î²áµî¤ä¡¢¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¡¢Â¾¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÊì¤Î¤¾¤ß¤¬¡¢¤¤¤Î¤ê¤Î¥¹¥±ー¥È¤Ë¸å¤í¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¡ÖÌëÂë¤Î½éÅÐ¾ì¥·ー¥ó¡¢Ä¶ÉÔµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ï¡©¡×¡Ö»Ê¤È²Ã¸î²È¤Î¤´±ï¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÃ»ÊÔ¥Þ¥ó¥¬£²ËÜ¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¤Þ¤¿¥Ê¥Ã¥Á¥ó¤È¥ß¥±¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¡ù¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È¡¢¤¤¤Î¤ê¤È¤¹¤º¤Î³Ú¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤È¤ª¤µ¤²¡×¤È¤¤¤¦Ì¤È¯É½¥Íー¥à2ËÜ¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñÌ¾¡Û¥á¥À¥ê¥¹¥È¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÄê²Á¡Û1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥Úー¥¸¿ô¡Û160¥Úー¥¸
¡ÚÈ¯¹Ô¸µ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÖÃÌ¼Ò